Com programação exclusiva criada a partir de estudos científicos, e voltado ao bem-estar dos animais domésticos, DOGTV está presente em 12 países e é distribuído pelas principais operadoras globais

A Discovery Networks traz para o Brasil DOGTV – primeiro canal dedicado aos cães e desenvolvido especialmente para eles. A Discovery distribuirá ainda o canal nos demais países da América Latina. O canal é oferecido à la carte, com contratação avulsa por R$ 19,90 mensais.

O canal DOGTV foi desenvolvido ao longo de três anos com o objetivo de relaxar e entreter os cachorros que ficam sozinhos em casa, espectadores com necessidades e interesses particulares. A análise de 68 estudos acadêmicos e o trabalho de quatro especialistas em comportamento canino orientaram o desenvolvimento do conteúdo exclusivo do canal, que traz cores, temas e escalas tonais – visuais e sonoras – atraentes para os cães. A sonoridade foi criada a partir de timbres, frequências e volumes agradáveis para os animais, e os elementos visuais respeitam as características fisiológicas próprias da visão canina.

Música instrumental, balbucio de bebês, risadas infantis, paisagens naturais e outros cães em momentos de alegria e calma são algumas das sequências e temáticas componentes da programação, que conta com mais de dois mil títulos divididos em três gêneros: relaxamento, estímulo e exposição (situações do dia a dia). O canal conta até mesmo com uma equipe de compositores e instrumentistas, que criam as trilhas sonoras da programação de acordo com os princípios estudados.

Quem vislumbrou essa ideia (que até parece maluca) foi Ron Levi. Apesar de não ter cães, mas gatos, Ron se preocupava com a prolongada solidão do seu peludo. Ao estudar sobre o assunto, descobriu que a ausência do tutor é ainda mais angustiante para os cães. Assim, nasceu a ideia da DogTv.

“A DOGTV está orgulhosa de trabalhar com a Discovery para ampliar nossa oferta global, trazendo conteúdo estimulante e relaxante para os lares dos cachorros amados, em um dos países mais pet friendly do mundo”, disse Gilad Neumann, CEO da DOGTV.

“A grandiosidade do mercado pet no Brasil é empolgante, ficamos impressionados em ver como os brasileiros amam seus cachorros. Temos certeza que a DOGTV será uma ferramenta para proverem mais conforto e companhia para seus animais quando estão fora de casa” disse Ron Levi, fundador e Chief Content Officer..

“A Discovery inova mais uma vez, trazendo ao Brasil um conteúdo presente em algumas das maiores plataformas do mundo, desenvolvido com todo o rigor científico, para ser parte da relação especial que as pessoas têm com seus animais”, disse Alessandra Pontes, VP de Afiliadas da Discovery Networks Brasil.

Sucesso global, o canal está disponível para mais de cinquenta milhões de assinantes em 12 países. Entre eles estão os Estados Unidos – onde é distribuído por duas das principais operadoras: Comcast e DIRECTV – Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Portugal.

Os dados sobre o mercado pet no Brasil chamam a atenção para a realidade local: cerca de 44% dos lares têm um cachorro de estimação; por aqui há mais cães que crianças. O percentual de donos que afirmam que os cães são membros da família supera os 30%, e 29% os consideram as crianças da casa. Isso faz do Brasil o terceiro mercado pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido, movimentando cerca de 20,7 bilhões de reais ao ano.

Os números ajudam a explicar a mudança nas relações entre humanos e seus cães. A saúde e bem-estar dos animais passou a ser uma preocupação de donos. Uma das descobertas relativamente recentes é a ansiedade extrema que a maioria dos cães desenvolve quando deixados sozinhos na casa, a chamada “síndrome da separação”.

A função da DOGTV é amenizar esse medo e a ansiedade, evitando comportamentos destrutivos. A Universidade Tufts, de Massachusetts, realizou um estudo comparativo entre canais de TV convencionais e a DOGTV, com base nas reações e preferências dos cães. A pesquisa foi conduzida em 38 apartamentos de Los Angeles e Nova York, com cães deixados sozinhos por seis horas e expostos a diferentes programas. Os resultados mostram que os cães assistiram à DOGTV mais do que qualquer outro canal, e que os programas de relaxamento da DOGTV foram eficientes para 70% da amostra.

A programação da DOGTV é recomendada pela The Humane Society of the United States e usa métodos aprovados pela American Veterinary Medical Association e pela American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.