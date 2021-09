O inverno já é conhecido pelo aumento dos problemas respiratórios em humanos. Mas isso tudo intensifica com a falta de chuvas e as queimadas. Mesmo quem mora em locais com maior umidade está sentindo a mudança climática, ainda mais com os pets.

Obviamente que o primeiro órgão que sente essa secura é o pulmão. Todavia outras áreas, como pele, patas e olhos também podem ser afetadas. Alguns cuidados básicos podem auxiliar a minimizar os problemas de saúde.

Aumentar ingestão hídrica. Quem tem gato sabe o quão difícil pode ser para fazer beber mais água. Por isso, o indicado é aumentar a quantidade de água na própria alimentação, seja úmida ou seca. Outra opção é colocar mais potes de água espalhados pela casa. Ofertar uma fonte com água fresquinha também é uma ótima saída.

Hidratar patas. Um dos primeiros sinais que eu percebo que meus pets estão sofrendo com a secura é a descamação das patas. Os coxins (aquelas almofadinhas embaixo da pata) ficam esbranquiçadas, duras e rachadas. Por mais que a gente limpe o chão, a poeira e até as cinzas das queimadas acabam afetando os pets. Nesse caso, eu uso óleo de coco para hidratar. Existem produtos mais específicos, mas devem ser recomendados pelo médico-veterinário.

Fique atento aos olhos. Não é obrigatório utilizar colírio diariamente nos pets. A não ser que seja recomendação do médico-veterinário. Mas é muito importante ficar atento a qualquer vermelhidão ou coceira nos olhos. Aos primeiros sinais leve imediatamente ao médico-veterinário.

Cuidados com a tosse. O tempo seco pode facilitar o aumento das tosses. Em alguns casos pode ser indicado fazer até inalação para ajudar na hidratação das vias aéreas.

Secreção nasal e ocular. Um dos sinais que gripe em cães e gatos é o aumento da secreção no focinho e olhos. Por isso, se perceber qualquer alteração em viscosidade, quantidade ou coloração, leve ao médico-veterinário.

Colocar pano molhado ou umidificador no quarto. Quando for dormir, deixe um pano molhado, um balde com água ou mesmo um umidificador. Não pode nada com cheiro, apenas água. Tudo isso para aumentar a umidade do ar, que costuma ficar baixa nesses dias com pouca chuva

Evitar passeio em horários mais quentes. Quando o sol aparece é que a umidade relativa do ar diminui ainda mais. Por isso, procure passear em horários com temperatura mais amena, como começo da manhã ou final do dia.

Seguindo algumas recomendações simples, podemos melhorar e muito a qualidade de vida dos nossos pets.