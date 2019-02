Os animais estão cada vez mais em voga. Não apenas ganharam nossos lares e coração, como as exposições. Cada um no seu estilo, as mostras apontam a tendência eclética das espécies.

A Japan House (ou Casa do Japão), localizada na Av Paulista, traz a paixão compartilhada por japoneses e brasileiros: cachorros. Arquitetos do mundo todo (inclusive do Brasil) foram convidados para desenhar casa para os cães. O que pode parecer um exagero para alguns, é mais que uma realidade para outros. Na verdade, a exposição chama atenção para o cuidado que devemos ter com os animais dentro da nossa casa, como membros da família.

Já a exposição Sinta na Pele é um soco no peito. Aberta hoje ao público, a mostra fotográfica visa a conscientização do sofrimento animal. Apesar de espécies diferentes, a Oscip Ampara Animal busca mostrar que a vida é uma só. Quando há sofrimento, não importa a cor, sexo, credo ou espécie. Devemos nos atentar para a manutenção e bem-estar de todos os seres viventes.

Arquitetura para cães

De 19 de janeiro a 07 de abril de 2019, a Japan House São Paulo apresenta um novo viés da arquitetura e do design na exposição Architecture for Dogs: Arquitetura para cães com curadoria do designer japonês Kenya Hara e organização da Imprint Venture Lab, empresa americana de investimento e consultoria. A mostra apresenta, por meio do trabalho de renomados profissionais das áreas, irreverentes e conceituais casas de cachorros em um pioneiro exercício de escala que leva em conta as atuais relações da sociedade com esses bichos de estimação. Com passagens pelos Estados Unidos, Japão e China, esta é a primeira exibição no Brasil e inclui projeto inédito feito por um escritório brasileiro, a convite da Japan House São Paulo (JHSP).

A exposição explora uma maneira original de pensar a arquitetura, por meio de casas de estética apurada para cães das mais diversas raças. Desenvolvidos por arquitetos e designers de diferentes partes do mundo, as 15 casas – que poderão ser vistas na mostra juntamente com diversos estudos – são inspiradas em especificidades de diferentes raças e assinadas por nomes como Kenya Hara, Kazuyo Sejima, Sou Fujimoto, Kengo Kuma, entre outros. Um projeto importante dentro da iniciativa é “O Casulo” (The Cocoon), trabalho inédito do escritório brasileiro FGMF Arquitetos que, a partir desta mostra em São Paulo, integrará o circuito Architecture for Dogs representando o Brasil.

Ocupando todo o centro cultural, os projetos retratam a relação de afeto e a importância cada vez maior desses animais na vida contemporânea, o que representa inclusive mudanças de hábitos da sociedade.

São diversas raças retratadas Beagle, Bichon Frise, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund De Pelo Longo, Jack Russell Terrier, Labrador Retriever, Papillon, Pug, Shiba, Spitz, Poodle Toy, Yorkshire Terrier, Terrier Japonês e Poodle Teacup . Só faltou o nosso tão amado vira-latinha. Quem sabe numa próxima…

Cães também estão convidados a conhecer a parte externa do piso térreo. Com três instações à disposição para experimentação pelos peludos: Mount Pug (Kengo Kuma), Architecture for Long-bodied-short-legged Dog (Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo Kajiima) e Beagle House (MVRDV). Mas, infelizmente a participação caninca para por aí. É proibida a entrada de qualquer animal de estimação na área interna da JAPAN HOUSE São Paulo.

Serviço:

Architecture for Dogs: Arquitetura para cães

JAPAN HOUSE São Paulo – Avenida Paulista, 52

De 19 de janeiro a 7 de abril de 2019

Horário de funcionamento:

Terça-feira a Sábado: das 10h às 20h

Domingos e feriados: das 10h às 18h

Entrada gratuita

Proibida a entrada de animais de estimação

Personalidades participam da exposição Sinta na Pele, da AMPARA Animal

Até o dia 06 de março, o Jardim Pamplona Shopping recebe a primeira exibição de Sinta na Pele, exposição gratuita promovida pela ONG AMPARA Animal. Lançada no último domingo, em São Paulo (SP), a mostra reúne 13 painéis clicados pelo fotógrafo Jacques Dequeker. Nomes como Bruno Gagliasso, Thaila Ayala, João Vicente de Castro, José Loreto e Rômulo Arantes Neto posaram como animais vítimas de maus tratos, fazendo com que os expectadores se coloquem no lugar dos animais e, de fato, reflitam e sintam na pele o descaso e negligência vividos diariamente por diversas espécies domésticas e silvestres. As telas serão exibidas diariamente, no 2º piso do empreendimento.

“Diferente de todas as nossas produções anteriores, que sempre foram suaves e buscavam conscientizar pelo amor, dessa vez a AMPARA vem com uma abordagem mais direta e polêmica, mostrando explicitamente diversas formas de exploração às quais os animais são submetidos diariamente”, destaca Juliana Camargo, CEO da AMPARA Animal. “Muitas vezes precisamos de um choque de realidade para mudarmos nossas ações. Causar incômodo e reflexão é a nossa intenção. Fazer com que as pessoas se coloquem no lugar dos animais e se tornem mais humanas.”

A exposição Sinta na Pele, que busca conscientizar e educar o público ao inverter os papéis, apresenta uma realidade hipotética com o sofrimento do ser humano em evidência. Os temas de maus tratos retratados na mostra fotográfica são: animais explorados, animais encarcerados (Lea T), animais abandonados (Thaila Ayala), animais acorrentados (Bruno Gagliasso), animais humanizados (Giovanna Ewbank), animais torturados (Laura Neiva), animais confinados (Ellen Jabour), animais traficados (João Vicente de Castro), animais depenados (Fernanda Paes Leme), animais escalpelados (Fernanda Tavares), animais engaiolados (Luan Santana), animais violentados (José Loreto e Rômulo Arantes Neto) e animais caçados (Fiorella Mattheis).

Aproveite para dar uma voltinha com seu cãozinho. O shopping é super pet friendly. Ao final da tarde, é possível curtir o por do sol no roof top, e petiscar nos restaurantes lá presentes.

Serviço

Exposição ‘Sinta na Pele’

Local: Jardim Pamplona Shopping

Endereço: Rua Pamplona, 1.704, 2º piso, Jardim Paulista – São Paulo (SP)

Data: de 06/02 a 06/03

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h

Entrada: gratuita

Me siga por aí:

Instagram: @luizacervenka

Site: www.luizacervenka.com.br

YouTube: Luiza Cervenka

Facebook: @bichoterapeuta