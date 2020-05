Um estudo feito por diversos pesquisadores de Budapeste, Hungria, mostrou a importância de olharmos para o sono dos cães. Um tema pouco falado, tanto sobre a importância para os cães, quanto para os humanos, que esse tipo de pesquisa seja feito.

Dormir é essencial em qualquer espécie. Cada um desenvolve uma estratégia. Mas todas as espécies precisam de períodos de sono e de vigília (vigília = acordado).

Diversos animais já foram estudados, incluindo o ser humano. Porém, o melhor modelo para estudar o ciclo sono-vigília dos humanos e seus transtornos é o cachorro. Pode parecer estranho, mas há explicação muito simples para isso: co-evolução.

Semelhanças do sono de humanos e cães

O fato dos cães e humanos conviverem há muitos mil anos (pelo menos 15 mil), fez com que eles se adaptassem um aos hábitos do outro. Assim, o comportamento de sono, duração dos ciclos, hora de maior sono, bem como problemas de sono são muito semelhantes, incluindo apneia e insônia.

Basicamente, o ciclo do sono tem duas fases: sono REM e sono NREM. O sono REM (rapid eye movements ou movimento rápido dos olhos) é quando há uma atividade cerebral muito elevada. Nesta fase, é que acontecem os sonhos. Teoricamente, o corpo está em atonia muscular (sem movimento), mas no caso de cães foi visto que pode, sim, haver uma leve ou exagerada reação do corpo. Desde uivos, latidos, movimento de patas até tremores.

Alguns estudos apontam que essa movimentação não está relacionada ao conteúdo do sonho, mas à qualidade do dia antes do animal dormir. Quanto mais experiências negativas o cão tiver ao longo do dia, maior a propensão de haver esses espasmos. Todavia, quanto mais positivas foram as interações do cachorro, mais tranquilo será o sono e menos tempo ele ficará no sono REM.

O sono NREM (não-REM) também é chamado de “sono reparador” ou “sono profundo”. Na verdade, quanto mais tempo passarmos no sono NREM, maior a sensação de descanso ao acordar. Aqueles cães que “sonham” muito, passam pouco tempo no sono NREM. Assim como os cães que dormem do lado de fora da casa. Isso porque eles precisam ficar mais em alerta e não aprofundam tanto o sono.

O sono NREM tem basicamente quatro fases:

Sonolência: é aquela fase que muitos chamam de “estar em alfa”. É quando qualquer barulhinho acorda o cão. Costuma ser a primeira fase assim que o cão deita.

Fase 2: uma fase muito rápida, na qual a atividade cardíaca é reduzida, relaxam-se os músculos e a temperatura do corpo cai. É bem mais difícil de despertar o indivíduo.

Fase 3: Sono profundo.

Fase 4: sono profundo, mais que a fase 3.

Os humanos também passam pelo sono REM e NREM igualmente. O que diferencia é o tempo em casa fase e a duração de cada ciclo. No ser humano, cada ciclo pode durar cerca de 90 minutos e se repetir de 4 a 5 vezes durante a noite. 75% do sono é o NREM.

Em cães, cada ciclo pode durar 80 minutos, podendo haver até 15 ciclos por dia/noite, e a maior parte do sono é REM. Por isso é mais fácil conseguirmos observar os “sonhos” dos cães.

Por terem hábitos tão semelhantes aos humanos, os cães preferem dormir no período escuro do dia. Dessa forma, o sono mais reparador acontece das 21h às 04h. Mas isso não quer dizer que eles não aproveitem aquele silêncio da tarde para tirar um cochilo.

Alguns estudos apontam que as sonecas tiradas pelos cães ao longo do dia são de sono pouco profundo, em sua maioria sono REM. Mantendo seu estado de alerta a qualquer barulho ou alteração do ambiente. Tudo isso também vai variar do local em que o cachorro dorme.

Para compreender qual as fases de sono o animal está, são feitos alguns exames, como o eletroencefalograma, eletro-oculografia e eletrocardiografia ou mesmo a soma desses, na polissonografia não invasiva. Para todos, são colocados eletrodos ao longo do corpo do animal. Assim, através da movimentação, da atividade cardíaca e cerebral é possível inferir em que fase o animal está e por quanto tempo, ao longo da noite/dia.

O local em que o cachorro dorme interfere na qualidade do sono

Os pesquisadores húngaros apontam que animais que dormem dentro de casa têm sono mais profundo (maioria de NREM), quando comparados aos que dormem no quintal. Os cães que tem “pior qualidade de sono” são os que dormem em locais sem portão, como cães de rua. Eles passam pouco tempo em sono profundo (sono NREM), mesmo durante a noite.

Os cães que dormem no quintal ou na garagem têm a qualidade pior do que os que dormem dentro de casa, mas melhor do que aqueles que dormem na rua ou em locais sem portão.

Diversos são os estudos que mostram a importância do sono, também para os cães. Animais que dormem após momentos de treinamentos e passeios tem melhores respostas, quando comparados aos que não dormem. Isso porque a memória dos cães é consolidada durante o sono. Por isso, é muito importante observar e investir no momento e qualidade do sono do peludo, principalmente após uma sessão de adestramento, por exemplo.

O grande diferencial desse estudo publicado em 2020 foi mostrar como a qualidade do ambiente e da vivência do cão interfere na qualidade do seu sono e, consequentemente, aprendizado.

Cães em ambiente mais estável, com experiências positivas, permanecem mais tempo em ondas profundas do sono NREM. Mesmo quando estão em sono REM, seus “sonhos” parecem ser mais tranquilos, com menos movimentação de membros.

Já os animais com “sono agitado”, passam mais tempo em ondas pouco profundas do sono NREM e mais tempo em sono REM. Seus “sonhos” são observados com maior movimentação de patas, vocalizações e tremor de pálpebra. Segundo o estudo, isso pode ser decorrente de um ambiente mais instável, com experiências mais negativas, como broncas, gritos e estímulos que causem medo. Esse tipo de sono pode dificultar o aprendizado do animal e deixa-lo mais irritadiço.

Quando falamos em “sonho” de cachorro, não é possível saber o conteúdo gerado através dos exames feitos. O mesmo acontece com humanos. Só sabemos o que é sonhado, porque as pessoas nos contam. No caso dos seres humanos, sabemos que os sonhos auxiliam a lidar com frustrações e dificuldades vivenciadas ao longo do dia. Nos cachorros, imaginamos que seja o mesmo, mas não há como aferir cientificamente.

Quarentena e o sono

Com a nova rotina, os cães perderam seu espaço de soneca ao longo do dia. Antes, enquanto seu tutor saia para trabalhar, ele aproveitava para tirar diversos cochilos. Agora, com o humano sempre em casa, são poucos os espaços sem circulação e com o silêncio e calma que ele costumava ter.

Alguns tutores têm relatado que seus cães estão mais estressados, sem paciência, irritados. Isso se deve a diversos fatores. Mas, com certeza, o sono é um deles.

Aqui vão algumas dicas:

Seguir uma rotina de horário para dormir e para acordar é muito importante, mesmo durante a época de quarentena.

Mantenha um cômodo para o seu cachorro poder ficar calmamente em sua caminha (ou onde desejar) e relaxar ao longo do dia.

Coloque música relaxante para induzir o sono mais tranquilo.

Brinque e passeie com o cachorro. Ao término da atividade, permita que ele tire uma soneca. Evite oferecer atividades estimulantes nesse momento.

Não acorde o cão, de forma nenhuma. Mesmo que ele pareça estar no meio de um “pesadelo”.

Evite dormir com o cachorro na sua cama durante a noite. Ofereça uma caminha ou espaço específico para ele. Veja no vídeo abaixo o porquê.

Cabe a nós, humanos, zelar pelo bem-estar do nossos animais!