Uma iniciativa arrojada, diferente do que existe, que irá elevar o município para outro patamar de turismo. É esta a proposta do projeto Socorro Destino Petfriendly, da Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo. Com diagnóstico, treinamento, capacitação do trade, validação com selo, engajamento dos empresários, ações socias e incentivo público, Socorro quer ser “a cidade mais petfriendly do Brasil”.

Na estância, os pets sempre foram bem-vindos e recebidos. Mas a ideia agora é ir além e, de uma forma mais efetiva, oferecer bem-estar, conforto e segurança aos pets e aos tutores. “Socorro já saiu na frente porque recebe os pets, mas vamos mudar a chave do aceitar pet para ser petfriendly”, diz Patricia Camargo, especialista em petfriendly do Eu, Você e os Pets, responsável pela consultoria do projeto.

O projeto está na terceira fase, que consiste na validação e conquista do selo petfriendly. Para isso os estabelecimentos precisam atender requisitos básicos, ter um padrão mínimo de qualidade, que variam com o setor. “Muitos estabelecimentos dizem ser petfriendly, mas na verdade não entendem o que significa. Então, esclarecemos e orientamos sobre o que precisa ser, ter e oferecer”, explica Patricia.

“Socorro Destino Petfriendly” é uma realização da prefeitura da Estância Hidromineral de Socorro, Conselho Municipal de Turismo e Associação de Turismo da Estância de Socorro, com consultora e equipe especializadas.

O que fazer com cachorro em Socorro

Fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar desse lançamento. Pude conhecer, junto com a minha cachorrinha Aurora, diversas cachoeiras, parques, restaurantes e fiz até esportes radicais. Foram três dias de muita atividade. Mas faltou conhecer muita coisa. O ideal é ficar pelo menos cinco dias na cidade, para aproveitar mais.

Gruta dos Anjos

Logo que chegamos, fomos direto conhecer a Gruta dos Anjos. Localizada na Rota do Rio de Peixe, a gruta foi criada através de explosões humanas em uma rocha enorme. Assim, foi encontrado um lindo lago, onde é possível andar de pedalinho.

Vale a pena visitar durante a semana, por ser mais tranquilo. Aproveite para tirar diversas fotos e ir até o final da gruta, onde quase não há mais luz.

Praça da Matriz

Vale um passeio pelas lindas praças da cidade. A Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma obra prima, que merece ser apreciada com tempo. É cada detalhe de pintura, imagens e ícone, que vale a pena uma visita.

Na praça em frente à igreja, há um coreto. E (pasme!) tem até orelhão! No sentido oposto ao da igreja, tem a casa paroquial, com arquitetura que salta aos olhos. Sente em um dos bancos da praça e observe o movimento tranquilo da cidade. Depois, desça até a Praça 9 de Julho, onde fica o Fórum e a delegacia da cidade.

Caminhe a pé e se perca pelas ruas que levam até o Rio de Peixe, com suas infinitas pontes. É um passeio bem tranquilo. Bom para cansar o cachorro!

Museu Municipal Dr João Baptista Gomes

Nas minhas andanças pelo centro, encontrei o Museu Municipal. No primeiro piso há registros valiosos sobre a história da cidade com uma exposição fixa. Já no andar de cima, há exposições temporárias com artistas locais (e são muitos!).

Foi no museu que eu peguei o guia da cidade. Há legenda com patinha, indicando todas as atrações pet friendly.

Saint Sunset

Já no caminho para Bragança Paulista há uma discreta estrada de terra que nos levou até o rio Camanducaia. O Saint Sunset mistura clima de praia com lindas quedas d´água. São três poços para banhar-se. A trilha não é longa e os cães se divertem. Para chegar até o local, basta colocar Cachoeira Camanducaia do Meio no GPS.

Fomos recepcionadas pelo Felipe, um dos donos do local. Ele contou que aquele local estava abandonado. A qualidade da água não era boa para banho. Há dois anos ele começou um trabalho de despoluição do rio, desde Toledo (MG), onde o rio nasce, até a região de Socorro. São 20 km de margem percorridos mensalmente para coibir qualquer esgoto clandestino.

O resultado pode ser conferido ao som de MPB ao vivo, em um local super aconchegante, com uma decoração bem delicada. Reserve um dia todo para ficar curtindo e apreciando a paisagem. Aurora amou o local e não queria ir embora.

Parque de Aventura Monjolinho

Também localizado na Rota do Rio do Peixe, o parque de aventura conta com uma super infraestrutura e diversas atividades. Nem todas o cachorro pode ir. Mas rafting, canoagem, Stand Up Paddle estão liberadas.

Começamos a radicalizar no caiaque. Como a Aurora curtiu muito, evoluímos para um rafting. Apesar do rio estar baixo, devido à pouca chuva, nos divertimos demais! Sempre com segurança para humanos e cães.

Pedra da Bela Vista

Na Rota da Bela Vista encontramos um bar/restaurante incrustrado na pedra. É uma ótima opção para um aperitivo enquanto aprecia o pôr do sol. A Aurora aproveitou para tirar um cochilo, enquanto o sol fazia seu espetáculo.

Parque Municipal “João Orlandi Pagliusi”

Com feira de artesanato, espaço para eventos, quadras e até um Parcão, o parque da cidade é uma ótima opção para passear com toda família. Recomendo ir cedo pela manhã ou final da tarde. Não há muitos locais de sombra, ficando desconfortável com o intenso calor.

Horto Municipal de Socorro

Em frente à entrada do Parque Municipal, do outro lado da rodovia, está o Horto Municipal. Super arborizado, com exposição de artesanato e um café delicioso, é uma ótima pedida para um passeio tranquilo e refrescante com o pet.

Onde se hospedar com cachorro em Socorro

A Aurora e eu ficamos hospedadas no Chalé Santa Catarina, que fica na estrada Rio do Peixe. Mas opções de hospedagem pet friendly é o que não falta na cidade.

O que eu mais gostei do Chalé foi a amorosidade com os pets. Não apenas da forma de trata-los, mas nas opções oferecidas para eles. Logo que cheguei, já fui informada que há dois portões para que os pets possam ficar soltos o tempo todo dentro da propriedade.

Ao entrar, me deparei com um lindo jardim, cheiro de brinquedos para cães e uma piscina somente para os peludos. Labradores, pit bulls, border collies e uma pequena chihuahua, todos juntos, soltos, convivendo em paz.

Para facilitar na limpeza dos pets após as atividades, o chalé disponibiliza o banho pet, um espaço completo para dar banho no peludo, inclusive toalha. A Aurora precisou frequentar esse local diariamente após as atividades.

Compras com cachorro em Socorro

Além de ser conhecida pelos esportes de aventura, Socorro também é muito forte em confecção de malhas. O que não falta é shopping e outlet para gastar muitos dinheiros. Fui em três, todos pet friendly. No Shopping Moda de Fábrica, que fica muito perto ao Parque da Cidade, há toda uma infraestrutura para receber os pets com bebedouro, jardim, café e restaurante.

Onde comer com cachorro em Socorro

Por estar muito próximo a Minas Gerais, Socorro tem um influencia bem forte da culinária mineira. Mas não deixa de manter as tradições italianas. Assim, não tem como fazer dieta durante a viagem. São infinitas opções de bares e restaurantes pet friendly. O mais fácil é pegar o guia da cidade e olhar onde tem as patinhas.

Nos dias que ficamos lá, fomos jantar no Armazém da Terra, na Rota do Rio do Peixe. Um lugar bastante peculiar, com comida deliciosa. Também jantamos no Ristorante D’Nápoli, que é uma tentação para quem aprecia uma boa massa. E tomamos o melhor café da vida no Trilha Café. O vasto cardápio prioriza a valorização dos produtores locais.

Eu preciso voltar para Socorro com a Aurora para conhecer mais locais. São inúmeras atividades, passeios, restaurantes e pousadas para desbravar. Não importa qual seja o porte do seu cachorro, com certeza ele vai amar Socorro!