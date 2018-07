Entre os dias 13 e 17 de abril, São Paulo recebeu mais uma edição da São Paulo Fashion Week. Muitos desfiles bonitos, com peças estilosas e muita gente elegante. Quem roubou a cena foi Gisele Bünchen, que fez o último desfile de sua carreira.

Você lembra do desfile do Ronaldo Fraga no SPFW do ano passado? Ele levou a cadelinha Capitu para abrir o evento. A cachorrinha vira lata carregava em seu pescoço uma sacola dizendo “Animal não é grife. Adote, não compre”. Foi uma campanha do estilista junto ao Projeto Esperança Animal (PEA), para incentivar a adoção.

Você sabia que as passarelas não são novidades para os cães e gatos? Em Nova York, todo ano, acontece a New York Pet Show. Um desfile com os maiores nomes da moda pet. Estilistas e groomers (nome chique para tosador) do mundo inteiro vão à cidade mostrar as tendências do mercado pet.

Aqui no Brasil, uma rede de loja de produtos pet criou um evento semelhante, chamado “Fashion Pet Week”. Afinal, quem é que resiste a um cãozinho vestido como um bebê, não é?

Já imaginou se vestir igual ao seu pet?

A fashionista Andressa Salomone não só imaginou, como fez uma coleção punk chique, com roupas iguais para os cães e suas donas. Apaixonada por cães desde pequena, Andressa só pôde ter seu primeiro cãozinho já na adolescência.

Depois que o pai liberou a entrada de Tiffany, o número de cães só aumentou. Hoje são 11 cães em casa, das mais diversas raças, com nomes ligados ao mundo da moda. Mas a fashionista não pretende parar por aí. Lançará uma instituição para animais resgatados da rua. Essa estória já começou com Hércules, um cão vira lata que a seguiu no Aeroporto de Guarulhos, quando chegava da Paris Fashion Week. “Ele (Hércules) estava muito debilitado. Quando nos seguiu até o carro, meu pai ficou com dó. Levamos direto para o veterinário” conta a fashionista.

Como não pode levar os cães em todos os eventos (para tristeza deles), Andressa pediu a Judith Leiber (a famosa designer de bolsas) fazer uma versão da pequena Miucha (chihuahua). Mas quando os cães são aceitos, basta Andressa mostrar a bolsa do passeio, que os pequenos entram e ficam quietinhos esperando a hora de sair. “Há quem olhe com estranhamento e ache que estou judiando de levá-los na bolsa, mas eles adoram!” confidencia Andressa.

Apesar de trabalhar muito, Andressa sempre arranja um tempinho para brincar e cuidar da Tiffany (York Shire), do Dior (Chihuahua), da Luana (Chihuahua), da Miucha (Chihuahua), da Birkin (Maltês), do Hublot (Lhasa Apso), do Estefano (Lulu da Pomerânia), do Emilio (Golden Retriever), da Tina (Husky Siberiano), da Sofia (Teckel) e do Hércules (SRD).

Você sabe qual é o momento de levar seu pet ao veterinário? Descubra quais são os primeiros sinais que mostram que ele não está bem. Será na quarta que vem, dia 29/04. Não perca!