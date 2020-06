Orelhas grandes e pontudas, com dois tufos de pelo na ponta, que lembram um lince.; cauda comprida com anéis que parecem de um guaxinim; olhos compridos; corpo alongado e pelagem completamente sedosa são característica dos gigantes dos felinos domésticos: os gatos da raça maine coon.

O maine (como chamados pelos íntimos) é uma das raças mais antigas da América do Norte. Acredita-se, segundo o criador do Gatil Magahara e médico veterinário Eduardo Makita Sugahara, que teve origem do cruzamento entre gatos domésticos de pelos longos pré-existentes no local, com gatos de pelos longos, que atravessaram o mar, junto com o homem.

A maior raça de gato doméstico já virou febre entre os brasileiros. Makita diz que a razão está primeiramente no tamanho e beleza. Mas o temperamento fantástico e o fato de serem super inteligentes e bonzinhos também conta muito a favor. “São considerados o Gigante Gentil” revela.

Problemas de saúde do maine coon

Os enormes gatos da raça maine coon podem chegar a 1,2 metros de comprimento (Senhor!) do focinho a ponta do rabo. As fêmeas atingem, em média, de 5 a 9 quilos. Já os machos, de 6 a 12 quilos. Maior que muito cachorro (inclusive a minha!).

Por ser uma raça grande, há maior propensão para algumas doenças. As principais doenças, segundo Makita são:

Cardiomiopatia hipertrofia (HCM), mas pode ser prevenida com exames de DNA

Gengivite

Displasia Coxofemural

Rim policístico

Atrofia Muscular Espinhal

Gatos dessa raça devem comer ração de ótima qualidade. Dentre os cuidados diários, está a escovação dentária.

Por conta da propensão a problemas cardíacos, o indicado é fazer ecocardiograma a cada 2 anos, nos maine coons.

Segundo a médica veterinária especialista em felinos, Jacqueline Muniz, é essencial que os tutores dessa raça procurem orientação veterinária. “Com a orientação e acompanhamento adequado é possível promover melhor bem-estar para esses animais” explica.

A veterinária também alerta para a necessidade do cuidado com a alimentação. “Devemos fornecer alimentos de alta qualidade e sempre acompanhado por um nutrólogo veterinário para prevenir obesidade felina” elucida.

A parte ruim da raça é sua expectativa de vida. Um gato da raça maine coon vive, em média, 12 anos. Enquanto gatos de outras raças podem chegar facilmente aos 17 anos.

Comportamento do Maine Coon

O Maine coon é conhecido pelo seu comportamento amigável, brincalhão, dócil e sociável. Se adapta super bem a qualquer tipo de família, inclusive com outros animais.

Crianças, casais sem filhos e idosos podem ser uma ótima opção de tutor para um maine coon.

Não é incomum ver um maine coon amigo do eterno rival dos gatos, o passarinho. Cães também são super tolerados pela raça.

A casa ideal para o Maine Coon

Por ser uma raça de fácil adaptação, o ambiente ideal não necessariamente precisa ser um lugar grande. “O ideal é um ambiente com todos os recursos que um felino precisa para manifestar o comportamento natural da espécie” pontua Jacqueline.

O ambiente deve ter lugares para o felino arranhar para o se esconder, dormir, se alimentar, escalar, observar em níveis acima do nosso e lugares ideias para suas eliminações.

A caixa de areia desses animais deve ser grande, profunda e limpa diariamente. Já os comedouros para alimentação devem ser potes ergonômicos (ideal é na altura do cotovelo). Também é importante estimular o animal a beber água potável e fresca. Para tal, deve-se disponibilizar potes rasos de cerâmica/vidro pela casa ou fontes.

Brinquedos para Maine Coon

Desde filhotes, os gatos dessa raça devem ser bem estimulados. Por ser uma raça bem exploratória, como refere Jacqueline, deve-se usar a imaginação e abordar todos os tipos de enriquecimento ambiental (físico, sensorial, cognitivo, alimentar e social).

“O que devemos evitar é utilizar brinquedos muito pequenos, ou aqueles com buracos estreitos que possam prender e machucar as patinhas deles” explica Jacqueline.

Para garantir o bem-estar da raça, também é importante escovar sua pelagem diariamente. Aproveite para fazer desse momento um enriquecimento.

Gatos da raça maine coon são muito companheiros e dóceis, mas exigem cuidado e dedicação do tutor diariamente. O resto é só alegria e muito ronron.