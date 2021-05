No começo do isolamento social, em março de 2019, muitas pessoas aproveitaram o tempo, ao ficar em casa e não necessitar mais se deslocar para os locais de trabalho, investindo em cursos ou formações on-line. Bastava abrir as redes sociais para ver postagens de pessoas estudando ou se dedicando ao aprendizado. Não só aqueles voltados ao profissional, mas também cursos de culinária, organização da casa e até comportamento animal. Eu mesma vendi muito curso on-line naquela época.

Porém, passado mais de um ano, o cenário mudou. A curiosidade e ânsia por novos conhecimentos deu espaço à letargia, falta de concentração e desânimo. A falta de perspectiva quanto à retomada das interações sociais, a diminuição das oportunidades de emprego e o próprio isolamento e cerceamento da liberdade estão minando a vontade de adquirir novos conhecimentos. E eu não falo isso olhando para o lado, mas olhando para mim mesma. Tantos cursos incríveis e eu sem ânimo de ler um post até o final.

Fiquei pensando sobre o que escrever hoje, com o intuito de ajudar humanos e animais a terem mais bem-estar. Nada de textão, nada de conteúdo super profundo sobre comportamento.

Hoje, a minha dica é relaxar. Tanto você, quanto seu cachorro. Quando nós, humanos, ficamos irritados, tensos, ansiosos, tristes, desanimados, o cachorro percebe de imediato. Eles são capazes de compreender as nossas feições muito mais que muitos humanos. Mais do que nos entender, eles regulam suas emoções com as nossas. Se há alguma alteração no ambiente que nos deixa ansiosos, logo o cão fica apreensivo e inseguro com o que possa acontecer.

Assim, as nossas oscilações de humor e ânimo afetam diretamente o estado emocional dos nossos pets. Por isso, tire o dia hoje para vocês relaxarem, fazerem algo prazeroso para ambos. Se não pode tirar o dia, que seja algumas horas.

Dê um passeio gostoso, passe para tomar um sorvete acompanhado do peludo, coloque aquela música que vocês amam. Brinque do que ele mais gosta. Dedique um tempo ao relacionamento de vocês, sem ser apenas jogar uma bolinha ou fazer um carinho enquanto assiste às notícias na tv ou no celular.

Antes de dormir, faça um momento de relaxamento. Chame seu pet até você, coloque uma música tranquila, acalme sua respiração, faça um carinho suave nele e converse sobre como você está e sobre a sua rotina. Ele pode não entender palavra por palavra do que você diz. Mas com certeza compreende suas emoções melhor que ninguém.

Veja nesse vídeo como fazer uma massagem relaxante no seu cachorro.

São pequenos momentos de prazer e tranquilidade que vão ajudar a dar ânimo e esperança de que logo iremos nos encontrar para podermos nos abraçar e conversar longas horas sem medo. Inclusive nos parque e espaços para cachorro.