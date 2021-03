Quando vou atender, uma das perguntas que faço é sobre a cama do cachorro. Em muitos casos escuto que o cão comeu sua caminha, quando filhote, e nunca mais ganhou uma nova. Outra opção é dizer que o cão tem caminha, mas não gosta dela. Prefere dormir no chão ou embaixo de algum móvel.

Caminha é mais do que um local fofinho para o cachorro descansar. A cama deve ser um local confortável mas, acima de tudo, de segurança. E isso é pouco respeitado por parte do tutor.

Não existe a caminha perfeita. Ela deve ser escolhida de acordo com a personalidade e preferências do cachorro. Se é um animal calorento, dê preferência por tapete gelados ou camas com tecido mais frios. Se é um cachorro friorento, podemos escolher aquela caminhas cheias de pelos e bem fofas. Os cães de pequeno porte normalmente preferem caminhas fechadas, no estilo iglu. Se é de ursinho, de cupcake, de unicórnio, nada disso importa para ele.

Mesmo que ele durma na cama com você, ele deve ter uma cama no chão só para ele.

O que toda caminha deve ter

O que é imprescindível para todas as caminhas é a facilidade de lavagem. Por mais que o cachorro tome banho, que passe lenço umedecido, sempre ficará um resíduo ou uma baba que ficará na caminha. Por isso, ela deve ser lavada a cada 15 ou 20 dias. Dê preferência por aquelas com zíper e que retire totalmente o enchimento, para lavar somente a capa. Isso fará toda diferença no bem-estar do cão, já que irá acumular menos ácaro na caminha e ele correrá menos risco de ter alergias.

Por que o cão destrói a caminha?

Normalmente esse comportamento está relacionado a fase de filhote do cachorro. Ele tem uma necessidade maior de explorar o seu ambiente através da boca e encontra na caminha uma ótima diversão. Todavia, isso pode acontecer com o cão adulto, caso este não tenha coisas mais legais para fazer.

Quando o cachorro tem mordedores interessantes, brinquedos recheados e uma gama de possibilidades para se entreter de forma focada, dificilmente ele irá utilizar a caminha como uma forma de distração.

Então, se seu cachorro ainda é filhote, compre caminhas mais simples e baratas, caso ele destrua. E, quando ele estiver mais velho, invista em uma cama melhor e mais cara.

Cama ou casinha?

Para cães que dormem na parte externa da casa, eu sugiro colocar uma caminha dentro da casinha. Outra opção é usar a caminha dentro da caixa de transporte do animal. Assim, quando precisar fazer algum exercício ou viajar, ele já está habituado. Isso funciona muito bem com gatos também.

Ter somente a casinha pode ser desconfortável para o cão, a depender da sua idade e possíveis dores. Por isso, o ideal é, mesmo tendo uma casinha, oferecer uma caminha para o cachorro.

Se você quer saber qual a melhor casinha, veja o vídeo abaixo.

Respeite a caminha!

É muito comum que, quando estamos carentes, querermos ter nosso peludo mais pertinho. Se ele quer ficar na sua caminha, vamos lá e pegamos no colo. Esse é o pior erro que cometemos, pois não respeitamos o espaço do animal. Sem poder ter seu espaço respeitado, o cão passa a não ficar mais na caminha e buscar locais mais fechados, de difícil acesso, para se esconder, dormir, roer algo ou tirar aquele cochilo no meio do dia.

A caminha é um local sagrado para o cão. Onde ele jamais deve ser perturbado. Se precisar tirá-lo de lá, basta chamá-lo de forma bem festiva e oferecer algo que ele goste muito. Jamais colocar a mão e tirá-lo a força.

Para entender melhor sobre a importância de respeitar o espaço do pet, veja o vídeo abaixo.

A escolha da caminha é muito mais do que beleza ou moda. É preciso entender o cão e olhar para o que é melhor para ele, não para a decoração da casa. O bem-estar dos cães é nossa responsabilidade!