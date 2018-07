Para começar bem o final de semana, temos dicas quentíssimas do que ocorrerá na cidade de São Paulo. Aproveite para comemorar a aprovação da lei municipal que proíbe o comércio e produção de foie gras e pele de animais, sancionada ontem pelo prefeito.

Sei que muitos são contra esse tipo de proibição, mas há toda uma justificativa sobre maus tratos dos gansos e patos, na produção do patê do fígado gordo, e dos animais que são criados apenas para retirada da pele, para confecção de artigos de luxo.

Para entender melhor, clique aqui.

Não vou explicar como ocorrem esses processos, afinal esse é um blog alegre e está chegando o finds!!! Êêêêêêê

Vamos à agenda canina?!

Com a cidade fervilhando, descobrimos dois super eventos. Um no bairro do Brooklin e outro do Shopping Pátio Higienópolis, ambos em São Paulo.

A festa começa amanhã, dia 27/06, às 11:30h com o Rolê das Patas no Dog Lab, no Brooklin. O evento apresenta bazar com produtos e serviços para pets, além de programação especial com muita arte, música e gastronomia. A feira de produtos e serviços encerra as 18h, mas a festa continua até às 23h, com a programação de arte e gastronomia. A música fica no comando dos DJs André Bernardes e In.D.Cent Way.

Além das marcas para pets presentes no bazar, a feira também realiza campanha de doação para a ONG Vira Lata é Dez. Nesta segunda edição do evento, a equipe abraçou uma nova meta de arrecadação: 1 tonelada de ração. Para completar a programação com um pouco de arte, o Rolê traz a exposição “Moradores de Rua e seus Cães” (fotógrafo Edu Leporo) e o projeto “Canismos” (quadros feitos a partir das chacoalhadas dos cachorros).

No mesmo dia, do outro lado da cidade, no Shopping Pátio Higienópolis, a loja Rubiella fará o Pet Day – uma tarde de mimos para o pet , das 14h às 18h. O evento super chique terá um Spa para os pequenos, com penteados e enfeites. Haverá sorteios de kits de pratos gourmet desenvolvidos exclusivamente para os peludos. Os proprietários podem aproveitar as promoções da loja. Todos os cãovidados receberão um lenço igual ao do mascote do convite.

Serviço:

Rolê das Patas

Dia 27/06 (sábado), das 11:30h às 23h

Rua Texas, 605 – Brooklin

Pet Day – uma tarde de mimos para o pet

Dia 27/06 (sábado), das 14h às 18h

Rua Dr. Veiga Filho, 133 – Higienópolis