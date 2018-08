Em tempos de Copa do Mundo, todos gostam de torcer pelo país do coração. Os pets, cada vez mais inseridos na família, acabam entrando nas comemorações. Pensando nisto, vale a pena lembrar de alguns cuidados indispensáveis, para que o evento proporcione muitas alegrias para nós e que não traga nenhum sofrimento para os nossos peludos.

Adereços

A dica do groomer premiado William Galharde, gerente de estética da Petz, é criar looks com bandanas, laços, pompons, gravatinhas, roupinhas, acessórios e mechas com as cores da Seleção Brasileira. “Sempre com muito conforto aos pets, pensando no bem-estar deles. O visual deve ser harmonioso, mas é preciso se preocupar com o bichinho. Alguns não se estressam com nada e podem usar adereços, roupas e apliques, enquanto outros não suportam nem um pequeno laço”, orienta Galharde.

Segundo o médico veterinário da Max e gerente técnico nacional da Total Alimentos, Marcello Machado o ideal é usar adereços específicos para cães e gatos. “Busque aqueles que não causem incômodo ou machuquem seu amigo”.

É importante ressaltar que o pet já deve estar acostumado a utilizar este tipo de adorno. Do contrário, pode causar incômodo e estressá-lo.

Atenção com fitas, bandanas e acessórios plásticos! Eles podem enroscar, causar ferimentos ou até mesmo sufocamento. O cuidado também deve ser tomado para que o pet não consiga tirar e engolir o objeto. “De preferência, se for utilizar algum acessório, sempre esteja perto de seu amigo supervisionando-o” alerta Dr Marcelo.

Nos pets de pelo longo, é possível fazer tinturas criativas em caudas, mexas e utilizar adereços presos na pelagem. Já os de pelo curto, tem bandanas, gravatas e adesivos, como alternativas práticas e divertidas.

Mas Galharde alerta: “A indicação é para só fazer mechas com profissionais experientes, que usam produtos específicos para garantir a saúde do bichinho”. E Dr Marcelo complementa: “Mesmo as tintas desenvolviadas especificamente para pets devem ser testadas. Para isso, aplique um pouco de tinta em uma pequena área, diretamente na pele, e observe se não causa nenhum tipo reação alérgica local”.

Roupinhas

Basta chegar a qualquer pet shop nesta época, para se deparar com diversas opções verde-amarelas. Mas se atente ao tecido e ao modelo. As roupinhas devem ser de tecidos leves e confortáveis, sem comprometer o movimento dos bichinhos.

Nada de deixar o animal o tempo todo vestido. Mesmo no inverno, ele pode ficar super aquecido e passar mal.

Neste vídeo, eu ensino como acostumar seu pet a usar roupinha.

Petiscos e Cervejas

O Dr Marcelo é veemente ao dizer: “Não ofereça de forma alguma ao animal. Além de não ser própria para eles, estes alimentos estão carregados muitas vezes de gordura e outras substâncias que podem causar distúrbios digestivos graves”

Uma dica é oferecer snacks específicos. Mas tudo de forma moderada. Nada de engordar o bichinho de tanto petisco

Bebida alcóolica jamais de ser oferecida! Nem um golinho ou lambidinha. “O álcool é extremamente nocivo para os pets e caso seja ingerido pode causar intoxicações graves” aponta Dr Marcelo.

Fogos de Artifício

A veterinária Karina Mussolino, gerente de clínicas da Petz, orienta a fazer uma ‘força tarefa’ para habituar os bichinhos aos diversos barulhos. Assim, eles ficam mais adaptados e não sentem medo, nem se estressam.

“Com a audição muito mais sensível que a dos humanos, os pets sofrem com o estampido dos fogos. No caso dos cães, coração acelerado, salivação excessiva e tremores são indicativos de que algo não está bem. Em pânico, os bichinhos podem ter reações inesperadas e se machucar. No caso de pacientes doentes, o quadro de saúde pode se agravar”, explica a Dra. Karina.

Fique atento a sinais de estresse:

– agressão

– eliminação de fezes/urina

– derramamento de saliva

– vômito

– hiperatividade

– hipervigilância

– busca de atenção

– fuga

– postura abaixada/encolhida

– vocalização

– tremores

É muito comum haver acidentes nesta época. Diferentemente do final do ano, que é basicamente um dia, na época da copa, são quase 30 dias de barulho e fogos ininterruptamente. Por isso, aqui vão algumas dicas:

– Ao primeiro sinal de fogos, ofereça algo muito legal ao seu pet. Pode ser um brinquedo com comida dentro. Além de se entreter, ele vai utilizar toda as habilidades para retirar o alimento de dentro. Assim, ele não associa o medo com algo negativo e sim com uma atividade divertida;

– Se ele não tiver tanto medo, desvie o foco dos fogos e chame-o para brincar de algo que ele goste muito;

– Coloque sons tranquilizantes para ele, como reage ou música new age. A playlist relax my dog (ou relax my cat) do Spotfy ou do YouTube também fazem milagres;

– Evite excitar o animal. Busque interagir de forma mais tranquila;

– Deixe um difusor com essência de lavanda (é super calmanete para cães e gatos) ou feromônio sintético;

– Manipule algodão com parafina ou use protetores auriculares próprios para pets;

– Para alguns pets que preferem se esconder, restrinja o espaço e permita que ele tenha acesso a uma toca ou local seguro a ele;

– Cubra as janelas com cobertores e toalhas e deixe roupas com o seu cheiro, para que os pets se sintam protegidos;

– Não punir ou mostrar indiferença ao comportamento de medo. Mantenha-se sempre perto;

– Não prenda em coleira ou correntes. Eles podem tentar fugir e se enforcar;

– Mantenha portas e portões bem fechados, para evitar fugas;

– Não medique seu animal. Procure sempre orientação do médico veterinário.

– Evite vuvuzelas, apitos, cornetas, televisão alta, gritos e principalmente rojões. Eles podem ficar muito estressados e atordoados. Comemore com moderação de barulho. Eles agradecem!

Se você conseguir fazer um treinamento prévio, indico a técnica de tellington touch. Olha com faz: