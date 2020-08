Fontes, potes elevados, bebedouro automático são algumas das infinitas opções que o mercado pet disponibiliza para os tutores de gatos. Mas escolher a melhor opção para o felino não é uma tarefa fácil.

Material do bebedouro

Primeiro ponto a ser levado em consideração na hora de escolher um pote de água ou bebedouro para gato é o material. Fuja do inox. Além de ser um material frio, ele reflete a luz, incomodando a visão do gato.

Dê preferência por cerâmica ou vidro. Ambos mantêm a água mais fresca.

Há sempre a polêmica do plástico por conta da acne felina. Mas a acne só acontece quando há gordura no pote e o gatinho roça seu queixo. Assim sendo, se o bebedouro for lavado constantemente, não há problema.

Água fresca e corrente

A origem dos gatos domésticos vem de uma área desértica da África. Dessa forma, eles ingeriam líquidos quase que exclusivamente com a caça. Ao consumir os pequenos roedores, se hidratavam com os fluídos da presa. A água parada, encontrada por eles, poderia estar contaminada. Assim, eles buscavam água fresca (em uma poça de chuva recente) e corrente, para garantir a saúde.

Dentro da nossa casa, os gatos costumam a buscar água do chuveiro ou mesmo água da torneira. Mas não é o indicado, por depender do tutor para conseguir beber água. Isso pode facilitar problemas renais.

A melhor solução é oferecer fonte de água ou bebedouros automáticos para os gatinhos. Mas alguns cuidados devem ser tomados:

a fonte não pode ter motor que esquenta a água

a caída da água não pode ser forte, a ponto de haver respingos

a fonte não pode ter barulho

preste atenção no local da fonte. Deve ser um espaço calmo e sem ser passagem

dê preferência por fontes de vidro e cerâmica. Mas tem ótimas de plástico

troque a água pelo menos uma vez ao dia e higienize todas as partes da fonte

não use fonte de decoração!

Qual é a melhor fonte indicada para gatos?

Muito difícil responder essa pergunta. Cada gato tem sua exigência. Por isso, indico adquirir pelo menos dois modelos diferentes e testar. Na pior das hipóteses, você consegue vender a que ele não gostar.

Isso não quer dizer que você não pode deixar água no pote. Mas é importante oferecer pelo menos uma opção de água corrente para ele.

Para saber mais sobre fontes, veja o vídeo abaixo.

Sobre comedouros para gatos, tem esse vídeo.