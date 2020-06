Jornal, gradil, grama artificial, grama natural, tapete lavável, banheiro acoplado em ralo e tapete higiênico pet são as opções mais conhecidas para colocar no local desejado para que o cachorro faça suas necessidades.

Ensinar o cão a fazer xixi e cocô em local correto é a maior dúvida entre os tutores. Ter o substrato ideal é o primeiro passo na educação sanitária.

Como escolher o melhor material para o cachorro fazer suas necessidades?

Antes de pensarmos no nosso conforto ou no nosso bolso, devemos pensar no comportamento natural do cachorro. O comportamento sanitário ideal é fazer as necessidades em local absorvente, mas que o cão posso sentir o odor após fazer suas necessidades..

Assim, os substratos com grade podem ser incômodos as suas patas. Os plugados no ralo não mantêm a urina, após a eliminação. Já o jornal pode liberar chumbo, quando molhado, possibilitando uma intoxicação do peludo. A grama sintética e a natural podem ser uma opção. Mas vai depender do real interesse do pet por esse substrato.

Dessa forma, eu sempre aconselho os tutores adquirirem tapetes higiênicos, seja do modelo descartável ou do modelo lavável.

Para quem está preocupado em reduzir a produção de resíduo, o tapete higiênico lavável por ser uma ótima alternativa. Todavia, alguns animais evitam usar por mais de duas vezes um local com seu cheiro. Para tanto, será necessário ter de três a quatro tapetes laváveis, para que seja feita a troca adequadamente.

Quando não respeitamos todas essas questões apontadas, dificultamos o processo de aprendizagem do pet. Muitas vezes, o motivo de não acertar o xixi no local correto pode ser um desconforto com o substrato usado.

Como fazer o pet usar o tapete higiênico?

Existem vários tamanhos e modelos de tapetes higiênicos. Tudo vai depender do porte do animal e do seu potencial de mira.

Mesmo tendo uma cachorra chihuahua de 2,5 kg, eu compro tapetes grandes (os maiores do mercado). Isso porque ela faz xixi andando. Fica um trilho de xixi e não uma poça. Assim, a possibilidade do acerto é maior.

Se você tem um filhote ou quer iniciar seu cachorro no mundo dos tapetes higiênico, sugiro restringir o espaço do peludo. Pode ser com um cercadinho ou mesmo no cômodo que você mais fica.

Para os machos, que levantam a pata, e tem problema de pontaria, já existem os tapetes higiênicos para cones. Assim, você não precisa lavar o cone e facilita o acerto do peludo.

Todas as dicas para o treinamento do xixi no lugar certo estão no vídeo abaixo.

Onde colocar o tapete higiênico?

Esse é um tópico muito importante, quando visamos os acertos dos xixis no local correto. Costumamos deixar o tapete higiênico na lavanderia. Com os barulhos da máquina de lavar ou de secar, o cão pode vir a se sentir com medo ou desconfortável, evitando o local.

A cozinha pode ter outro problema. Como costuma ser um local de muita passagem e a porta pode ficar fechada na hora da preparação dos alimentos, o pet também pode evitar a área.

Por isso, o ideal é escolher locais em que o animal fique a maior parte do dia. No início, talvez seja necessário deixar um tapete em cada cômodo da casa. Ou, então, levar um tapete para todo local que for com o cão. Assim, a chance de acerto é maior.

Um banheiro ou mesmo a varanda pode ser uma ótima opção de local para a eliminação do peludo.

Para que ele associe o local, o ideal é colocar o tapete higiênico e leva-lo lá todos os dias assim que ele acordar, após se alimentar, após beber água ou após brincar. Esses costumam ser os momentos que o pet faz xixi.

Em cada acerto, recompense com um petisco e muita festa. E jamais deixe o pequeno preso nesse cômodo sozinho. Ele pode associar o local a algo ruim e nunca mais querer entrar.

O que fazer para o meu pet não comer o tapete higiênico?

Essa é uma reclamação muito comum dos tutores: cães que comem ou destroem os tapetes. Isso é super comum com os animais entediados ou com poucos estímulos. Dessa forma, o tapete higiênico passa a ser um brinquedo muito interessante, por soltar todo aquele algodão de dentro.

Se seu cachorro está fazendo isso, tem dicas ótimas para resolver, no vídeo abaixo.

Meu cachorro não vai confundir o tapete higiênico com o meu tapete?

Os tapetes higiênicos costumam ter um odor bem característico. O que atrai os cães. Assim, se a educação sanitária for bem feita, não haverá erros.

Se houve, pode acontecer de ter um tapete muito perto ao local de eliminação, ou mesmo do tapete estar em um espaço mais “fácil” ou mais “cômodo” ao animal. Em ambos os casos, a localização do tapete higiênico deve ser revista.

Uma vez tive esse problema na minha casa. Minha cachorra, que já estava super acostumada a fazer suas necessidades no tapete na cozinha, passou a usar o tapete do lavabo.

Observando o comportamento dela, percebi que ela evitava ir à cozinha, devido ao barulho no vizinho que acabara de se mudar. Então, por um período de adaptação ao barulho, troquei o tapete de pano por um tapete higiênico, adicionando mais um local de eliminação na casa. Não houve mais erro.

Passado todo o susto, voltamos ao habitual com apenas um tapete higiênico na cozinha.

Por isso, é muito importante observar e entender a motivação do erro do animal, principalmente depois que ele já aprender a fazer certo.