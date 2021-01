Cães são animais sociais. A maioria das espécies que vive em grupo, também permanece unida na hora de dormir. Seja como uma forma de defesa de possíveis predadores, seja uma forma de se aquecer. No processo de co-evolução entre cão e humanos, havia o hábito de alguns animais dormirem com humanos, principalmente quando filhotes, enquanto outros dormiam do lado de fora para fazer a “segurança” e dar algum alerta, caso fosse necessário.

Com a verticalização das cidades, os cachorros passaram a viver em apartamentos e dormir no quarto ou na cama dos seus tutores. Durante alguns anos, diversos profissionais do comportamento relacionavam esse hábito a algo ruim. Assim, criou-se um mito de que cães que dormem na cama são mimados.

Quando vou atender um cachorro com desvios de comportamento, percebo que o tutor, ao contar que seu cachorro dorme na cama, fica extremamente constrangido (isso quando conta), como se fosse um pecado mortal. Alguns até perguntam se o comportamento inadequado é decorrência do cão dormir na cama.

Quando olhamos por uma perspectiva evolucionista, o grupo social do cachorro passou a ser formado por ele e seus tutores. O comportamento de dormir é de extrema importância para manutenção das relações e de consolidação de memória. Além disso, pode ser um momento de insegurança para o cão. Muitos cachorros encontram a segurança nos seus tutores, que são a melhor forma de entender o ambiente me que vivem. Assim, quando os humanos dormem, muitas vezes os cães perdem a referência, ainda mais quando afastados deles.

Esse texto não é uma campanha de “durma com seu pet na cama”. Eu mesma não durmo com minha cachorra na minha cama. Mas alguns estudos mostram o quanto pode ser benéfico para cães e humanos compartilharem a mesma cama. Todavia, tudo depende do perfil do animal e do tutor.

Nesse vídeo eu explico o motivo de não dormir com a Aurora, minha cachorra.

Mas se você tem um cão muito medroso, talvez deva considerar dele dormir na sua cama ou pelo menos no quanto com você. Assim, ele poderá se sentir mais seguro e lidar com situações diversas ao longo do dia. Sempre pensando do bem-estar do peludo.