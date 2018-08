Cães e gatos são animais completamente diferentes. Apesar de muitos ainda tratarem como semelhantes, a domesticação, comportamento e fisiologia mostram o quão distantes são as família dos canídeos (cães) e felinos (gatos). Mas e os tutores, será que também são diferentes? Será que só o fato de ter um cão ou um gato determina a personalidade de uma pessoa?

Entrevistados foram questionados sobre diferentes aspectos e particulares, com o objetivo de encontrar tendências entre os tutores de cães e os de gatos e entender como seus animais influenciam suas vidas. De dietas a preferência de exercícios físicos até escolhas de relacionamento e carreira, a pesquisa mostra que os cães geralmente têm uma influência maior nas decisões de seus tutores do que os gatos.

A Mars Petcare realizou uma pesquisa com mil tutores de cães e mil tutores de gatos para observar as diferenças e semelhanças entre eles. Os resultados mostraram que as pessoas que gostam de gatos têm mais propensão a serem criativas – têm quase quatro vezes mais chances de trabalhar com áreas que envolvem inovação e criação. Os amantes de cães tendem a ganhar mais dinheiro em média, o que pode estar ligado ao fato de serem mais propensos a trabalhar na área financeira. A renda extra pode ajudar os tutores de cães, já que eles tendem a gastar 33% a mais em roupas e acessórios e 26% a mais em entretenimento do que os tutores de gatos

Falando sobre entretenimento, os chamados ‘gateiros’ são mais propensos a assistirem documentários, musicais e filmes indie. Os amantes de cães são grandes fãs de terror e ação, mas também gostam de histórias românticas.

Os tutores de gatos são mais propensos a desfrutar de hobbies mais leves, gostam de ler, escrever e realizar trabalhos manuais como, por exemplo, jardinagem. Já os de cães, por outro lado, gostam de atividades mais agitadas, como esportes, ioga, dança e viagens – demonstrando a necessidade de gastar energia em um nível semelhante ao de seus próprios amigos peludos.

Dia difícil? Terapia com animais realmente funciona

Seja por meio de exercícios, abraços ou um ‘ouvido amigo’, o impacto positivo que recebemos de nossos pets é nítido. A pesquisa descobriu que os cães são muito mais propensos a melhorar a vida de seus tutores por meio de atividades físicas do que os gatos (45% contra 8%). Os tutores de cães também são mais propensos a serem corredores, com um quarto (25%) dizendo que correm regularmente, contra apenas 16% dos tutores de felinos.

Embora os gatos possam não ser os melhores amigos de treino, seus tutores são mais propensos a dividir os pensamentos e segredos mais íntimos com seu pet (23% contra 19% para tutores de cães). E ter aquele pequeno “ombro” para chorar realmente parece ajudar, já que os tutores de gatos são mais propensos a dar crédito ao seu animal de estimação pela a redução do estresse (70% contra 66%) e também pelo conforto em momentos de tristeza, como a perda de um ente querido ou após uma ruptura de relacionamento.

“Os benefícios dos animais de estimação para a saúde e o bem-estar dos seres humanos é um assunto amplamente estudado por nós. Os pets representam uma parte essencial da sociedade e fornecem um apoio valioso em facilitar a interação humana e os contatos sociais, além de proporcionar companhia. As evidências científicas têm demonstrado os inúmeros benefícios advindos dos pets, não só para os seus tutores, mas também para a sociedade como um todo”, afirma Jam Stewart, Vice-Presidente de Assuntos Corporativos da Mars Pet Nutrition.

Pets nos fazem felizes de muitas maneiras

Apesar dessas diferenças, os tutores de gatos e cães têm algumas coisas em comum – especialmente quando se trata de viagens e planejamento de vida. Mais de um quinto deles leva seu animal de estimação junto nas férias, um quarto faz as refeições diárias acompanhados de seus pets e mais de um terço compra presentes em aniversários e datas comemorativas – embora os tutores de cães tenham duas vezes mais chances (19% x 9%) de celebrar o aniversário de seus melhores amigos com uma festa completa.

Com laços tão fortes, não é surpresa que os pets influenciem fortemente o planejamento de vida semanal de seus tutores. Os cães têm um pouco mais de influência sobre como seus tutores tomam decisões, com mais de dois terços confirmando que o pet influencia diretamente seu planejamento (67% x 58%).

É interessante pensar nas formas como os nossos animais de estimação moldam as nossas personalidades – mas, no final, parece que os tutores de cães e gatos não são tão diferentes. Uma importante tendência é notar o papel significativo que os pets desempenham em suas vidas, seja influenciando decisões de viagem, ajudando com rotinas de exercícios ou apenas ouvindo atentamente. Ou seja, os animais de estimação podem melhorar nossa vida de várias maneiras.

Principais tendências observadas

Tutores de Gatos Tutores de Cães Áreas de atuação Saúde, Negócios, Empreendedorismo, Criação Finanças, Educação, Direito, Governo, ONGs Estado civil Solteiro, comprometido, divorciado e viúvo Namorando, noivo e casado Seriados preferidos Seinfeld, Breaking Bad, House, Downton Abbey Game of Thrones, The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, The Walking Dead, House of Cards, The Sopranos, Law and Order, Modern Family Estilos de filmes preferidos Suspense, animação, indie, musicais, comédia, documentário e filmes de época Terror, ação, romance, família e drama Música Jazz, blues, rock e clássica Hip hop, rap, pop e sertanejo Traços de personalidade Tímido, ansioso e mal-humorado Aventureiro, confiante, otimista e animado Quantidade de melhores amigos 5 6 Quantas vezes saem à noite por mês? 2 3 Hobbies Ler, escrever, trabalhos manuais, assistir TV Yoga, dançar, viajar e esportes

Sobre a pesquisa: o estudo foi realizado pela OnePoll para a Mars Petcare. Foram entrevistados 1.000 tutores de gatos e 1.000 tutores de cães nos Estados Unidos.