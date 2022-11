A primeira palavra a termos em mente é “depende”. A outra é “respeito”. Nem todos os animais vão demonstrar sinais de luto ou de tristeza com a morte de um ente querido (animal ou humano). Isso não quer dizer que ele não amava ou não sente falta daquele ser. Cada animal lida de uma forma com suas emoções.

É muito difícil estudar emoções complexas nos animais. Não tem como simular uma situação de luto para que possa entender a reação deles. É preciso que a perda realmente esteja acontecendo para poder fazer essa análise. Mas quem é que tem cabeça para pensar em pesquisa quando se perde alguém?

Algumas observações foram feitas entre animais de vida social, que vivem em grupo, com a perda de um membro. Nos elefantes, há como se fosse um funeral, onde os membros daquele grupo passam um tempo observando e interagindo com aquele corpo (batendo as trombas, jogando terra), até realmente saírem e deixarem o animal já sem vida.

No caso de primatas, cada espécie parece ter uma reação diferente. Mas mesmo dentro de uma mesma espécie há diferenças. Algumas mães, que perderam seu filhote, continuam a carregar aquele pequeno corpinho em suas costas por alguns dias. O tempo vai variar de fêmea para fêmea. É como se ela tivesse se despedindo daquele ser, até ter forçar para realmente deixa-lo ir.

Jane Goodall é uma pesquisadora conhecida mundialmente pelos seus estudos com primatas, principalmente com chimpanzés. Em 1990, ela lançou um livro chamado “Through a window: My Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe”. Nele, ela conta a partida de sua mãe, Flo, e a reação de Flint frente ao luto. Flint passou dias sem querer comer, só olhando em direção ao local onde estava a corpo da mãe. Podemos dizer que o animal estava em depressão? Talvez. Após alguns dias, Flint não resistiu e também faleceu. Podemos dizer que morreu de tristeza? Talvez. Mas vale ressaltar que não podemos extrapolar esse conceito para cães, já que o cérebro de um cão é bastante diferente de um chimpanzé.

A história narrada por Goodall mostra o quanto os animais são capazes de sentir uma perda e emoções complexas. E não só os primatas. Konrad Lorenz, em seu livro “Here Am I – Where are you?: The behavior of the Greylag Goose, de 1991, compara a reação do ganso, ao perder seu companheiro, com a de uma criança em luto. “Um ganso cinzento que perdeu seu parceiro mostra todas os sintomas que John Bowlby descreveu em jovens crianças em seu famoso livro Infant Grief… os olhos profundamente fundos em suas órbitas, e o indivíduo tem uma experiência geral de queda, literalmente deixando a cabeça pendurar…” descreve.

Não podemos nos esquecer da famosa história de Hachiko, o cão da raça akita, que esperava seu tutor todos os dias na estação de trem. Com a morte do tutor, Hachiko permaneceu na estação por dias e dias, até que não resistiu e também faleceu. Além de ums estátua em sua homenagem, a história chegou à telona como “Sempre ao seu lado” (não assista se você for manteiga derretida como eu).

Outros estudos mostraram as reações de mães ao perder seu filhote, mas vou poupar-lhe, leitor, já que é um tema doido para muitos. Mas acreditem, há luto nos animais.

A questão é: o que fazer quando perceber que seu pet está com sintomas de luto?

Lembra da segunda palavra “respeito”? Começamos por aí. Respeite o tempo do animal. Ofereça, sim, atividades que ele goste muito. Mas se ele estiver sem ânimo, sem muito interesse, respeite. Mas, se por acaso, ele não quiser comer por mais de 24 horas. Aí temos que intervir e buscar um médico veterinário. Já basta uma perda. Não queremos duas.

Nem todos os animais vão responder da mesma forma. Não queira comparar a reação do cão da vizinha com o seu. Também não fique chateado(a) ou intrigado(a) se seu pet não reagir de nenhuma forma à morte de alguém. O fato de não ter comportamentos que denotem tristeza ou dor pela perda, não quer dizer que eles não estejam sentindo nada. Talvez eles lidem melhor com certas emoções do que outros animais.

Outra dica é permitir que o animal que ficou encontre o corpo do outro animal já sem vida. Se for a perda de um ser humano, podemos pensar na possibilidade de levar o animal ao velório, como uma forma de despedida. Isso não vai garantir que o animal não sofra ou sofra menos com a perda, mas que não fique procurando aquele que se foi.

É um assunto delicado, que não tem um protocolo ou regra. Além de respeitar o momento do animal, use a intuição para entender suas necessidades e acolhê-lo. Afinal, também nessa hora eles precisam muito da gente.