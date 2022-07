O adestramento acabou sendo sinônimo de obediência. Mas ensinar comportamentos a um cão não é para que ele obedeça ao humano. O treino é uma forma de criar laços, melhorar a comunicação e enriquecer a vida do peludo. Associar palavras e/ou gestos a uma solicitação é um ótimo desafio e estimula bastante o cognitivo do animal.

Para começar qualquer treino, há diversas maneiras de ensinar um novo comportamento:

Capturar um comportamento comum ao cão, como sentar ou ir para a caminha, associar uma palavra e/ou gesto a isso, recompensar todas as vezes que o cão executar aquele comportamento e repetir a solicitação diversas vezes ao dia.

Conduzir um movimento específico com a mão com petisco. Lembrando que o cão vai seguir a mão com o focinho. Isso pode facilitar um “junto” ou “toca”.

Modelar aos poucos o comportamento. Por exemplo, eu quero que o cachorro sente, mas ele ainda não entendeu isso. Eu posso ir recompensando só o fato dele levantar o focinho, quando eu faço o movimento com a minha mão. Aos poucos, ele vai tentar outros movimentos para ganhar com mais facilidade o petisco. Quando ele sentar de verdade, eu recompenso muito, com vários petiscos.

São infinitas a possibilidade de comportamentos que podem ensinar aos nossos cães. Não apenas o básico “senta”, “deita”, “rola”, “pata”. Mas tem um comportamento que é fundamental para qualquer cão atender: o “fica”.

Ficar não é apenas evitar que ele fuja pelo portão ou que não entre no quarto. O treino do fica ajuda no controle emocional, na permanência em um comportamento, na tranquilidade para iniciar uma nova atividade, como o passeio.

Ensinar o “fica” não precisa ser a distância. Você não precisa necessariamente se afastar do cão. Vocês podem estar pertinho e só esperar mais um pouco para receber a recompensa. Claro, tudo dentro do limite de tolerância do cão. Se ele “sair” do “fica”, sinal que ultrapassamos esse limite.

Ontem fui atender uma cachorrinha linda, super bem treinada, que sabia executar diversos comportamentos incríveis. A grande questão era a angústia dela após seguir uma solicitação. Por exemplo, eu pedi para ela sentar. Ela sentou e em seguida, levantou rapidamente e solicitou que eu pedisse um novo comando. Assim, o treino se tornava uma fonte de ansiedade ao cão.

Foi preciso ensinar o “fica” e demorar mais para recompensá-la. Qualquer alteração do “esperado” por ela, como uma movimentação de mãos, ela já chorava. Isso porque ela ficava angustiada, sem entender o que estava acontecendo.

O “fica” pode ser ensinado como uma forma de reduzir a reatividade do cão. Para isso, basta solicitar o comportamento e iniciar alguma movimentação próxima ao cão. Devemos começar com coisas simples, como as mãos. Depois evoluir para um brinquedo, até chega ao deslocamento do tutor, por exemplo.

No vídeo abaixo, eu conto quais os outros comportamentos que eu acho esseciais para ensinar ao cão.

Se atente ao fato de eu evitar utilizar a palavra comando. Eu não estou mandando o cachorro executar um comportamento. Eu apenas solicito. Se o cachorro vai executar ou não, é opção dele. Claro que eu vou facilitar essa decisão, por isso o uso do petisco. Mas eu não posso de forma alguma obrigar o cão a obedecer ao meu comando. O aprendizado é feito de forma leve, quase como uma brincadeira. A qualquer sinal de estresse ou desconforto ao cão, o sistema de medo é acionado e o aprendizado acaba na hora.

Algumas pessoas associam o uso do petisco ao fato do cão se tornar interesseiro. Esse é um dos maiores mitos do comportamento. Quando fazemos uma prova, buscamos uma boa nota ou a aprovação. Trabalhamos para ganhar dinheiro ou por uma satisfação pessoal. Todos nós executamos determinados comportamento com a intenção de receber algo. O cão é igual. Isso não quer dizer que precisamos usar petisco o tempo todo. Mas que no processo de aprendizado é muito importante trabalhar com uma recompensa que o cão goste muito. Nada melhor que comida, né?!

Se você está com alguma dificuldade de comunicação ou de treinar seu cão, busque um profissional do comportamento, que eduque através da recompensa, sem uso de qualquer