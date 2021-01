Assim como os nomes humanos, os de cães também seguem tendências. Apesar de ter aqueles famosos e que não saem de moda, o perfil do tutor influencia muito na escolha do nome do animal.

Quando há criança na família, que ajuda na escolha do nome, pode ocorrer influência de seriados ou mesmo filmes. A depender do personagem do coração, pode haver uma homenagem, nomeando o cachorrinho. No auge da Patrulha Canina, atendi muitas Skyes e Marshalls.

De políticos até personagem de novela ou filme, já atendi os mais diferentes nomes de cachorro, mas tem aqueles unânimes. Pode passar o tempo, que sempre haverá uma Mel e um Thor para contar história.

10 nomes mais comuns para fêmea

Mel

Luna

Lola

Maggie

Paçoca

Amora

Nala

Nina

Flora

Sofia

10 nomes mais comuns para macho

Thor

Scooby

Toy

Boo

Cookie

Paçoca

Simba

Chico

Zeca

Max

Nino

Theo

O nome é muito mais do que uma simples palavra usada para chamar o animal. O ideal é que seja curto e sonoro, para facilitar o reconhecimento do cachorro. Nomes muito grandes ou com sonoridade semelhante das sílabas, dificultam a associação entre o chamado e a intenção do cachorro vir.

Por isso, para escolher o nome, leve em consideração além da fofura e da moda. Opte por nomes que facilitem a pronúncia. Imagine que seu cachorro está longe ou você precisa chama-lo rapidamente, qual nome seria mais fácil nessas situações?

Como chamar e seu cachorro vir

Muitos tutores dizem que chamam o cachorro, mas ele não atende. Isso vai além do nome. Mas como você recebe o seu cachorro após chama-lo. Em que momentos você usa o nome do seu cachorro? Se você só diz quando vai dar bronca, ele vai evitar ao máximo atender. Todavia, se você chamar de forma festiva e, ao ser atendido, fizer carinho e festa, a chance do cão atender mais vezes é maior.

Mas tem um treino simples para ajudar nesse processo. Escolha um corredor ou um cômodo grande. Fique uma pessoa em cada extremidade com petisco ou brinquedo na mão. Cada um chama de cada vez, se agachando e falando o nome de forma festiva. Quando o cão responder e for até a pessoa, esta deve recompensar com carinho, petisco e/ou brinquedo. Após, peça para a outra pessoa chamar e reagir da mesma forma.

O nome do cachorro vai muito além de um vocativo. Também faz parte do bem-estar do animal, a palavra usada e como o cão é chamado. Por isso, evite os nomes que associem palavras pesadas ou de cunho depreciativo. Apesar dos cães não saberem o significado dos palavras, eles conseguem compreender a feição das pessoas ao se assustarem com seu nome.