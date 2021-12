Não tenha um Border Collie

Essa noite dormi muito mal. Ok, você não tem nada a ver com isso. Porém, o motivo que me causou inquietação foi um cachorro. Fui chamada para atender um cão da raça Border Collie. A reclamação era de que ele estava atacando outros cães durante o passeio. Ontem, antes de dormir, confirmei a consulta de hoje logo cedo com o tutor. E lá veio a pista para minha angústia: a passeadora havia pedido demissão por não ter mais condições de passear com o cão naquele estado. Vizinhos já sugeriram que o animal usasse focinheira, por ser um risco na vizinhança.

Conhecendo a raça e ouvindo todos esses detalhes, pensei: “Senhor, que esse cão não seja adestrado com punição e que ele não use enforcado”. Obviamente que eu já sabia que essa seria a realidade que iria encontrar. Mesmo com mais de dez anos atendendo cães e gatos, eu ainda tenho meus calcanhares de Aquiles. Um deles é uso de punição e enforcador com o border collie (buldogue também).

E por que especialmente com Border Collie?

Border collie realmente é uma raça muito inteligente, já que foi selecionada para compreender rapidamente a comunicação humana, a fim de agilizar os processos de pastoreio. É possível ver casos de animais dessa raça que aprenderam a distinguir mais de cem palavras e brinquedos diferentes (o caso da Chaser, que virou um livro).

A grande questão é que toda essa seleção e inteligência ganhou um “efeito colateral”. Border collies são extremamente sensíveis. Se não forem socializados e educados adequadamente, podem se tornar extremamente reativos a animais e pessoas.

Caso Todd

Cheguei ao atendimento e fui recebida aos pulos e lambeijos por um enorme Border collie branco e caramelo (ufa! Ele não é reativo com pessoas!). O cão de quase quatro anos foi adotado após ter sido devolvido. O motivo: ele morava em uma fazenda e pastoreava todos os animais, mas acaba matando alguns pequenos.

Foi assim que Todd foi para adoção e chegou ao seu tutor atual. Super bonzinho dentro de casa, na rua o animal se transforma. Então, um adestrador foi chamado. A indicação: uso do enforcador e punição a cada comportamento inadequado. Trancos no pescoço e jatos de água eram direcionados ao cão (nem preciso dizer que ele morre de água até hoje, né?!). E assim foi durante mais de dois anos.

O tutor me contou que a técnica do antigo adestrador (ou adestrador antigo) era muito eficaz no início, mas que agora isso só vem piorando. Que já chegou ao ponto de precisar erguer o cão pelo enforcador, como sugerido pelo adestrador, para fazer com que ele parasse de latir e avançar em outros cães.

Em casa, Todd passava o dia todo sem atividade alguma. Apenas uma brincadeira de cabo de guerra ou de bolinha antes de dormir. Assim como a maioria das pessoas, o tutor acreditava que, pelo fato do cão ser super bonzinho em casa, não precisava de muita atividade, além do passeio. Quando eu abri minha mala, lotada de brinquedos, tabuleiros e mordedores, houve espanto do tutor e alegria do cão.

Precisei explicar que a reatividade do Todd era apenas medo e falta de socialização. Primeiro passo: nada de bronca, punição, muito menos uso de enforcador. Passamos a enriquecer a rotina e a passear em locais sem cães, com uso do peitoral e guia longa.

Nem todo mundo está preparado para ter um border collie. Isso não quer dizer que não haja possibilidade de mudança. O pai do Todd está super disposto a adequar a nova rotina para melhora do bem-estar do cão. Mas é preciso muito estudo e dedicação para quem quer ter um cachorro dessa raça.

Caso Lea

Fui buscada por uma tutora para trabalhar a reatividade a cães de uma Border Collie tricolor, a Lea. Foi encaminhada como tendo problema de posse por recurso (quando não quer “dividir” brinquedo e espaço com ninguém). Analisando a Lea, percebi que ela criava uma área de segurança em volta dela. Todo cachorro fora dessa área não era atacado. Mas a partir do momento que alguém ultrapassasse o limite desse perímetro, levava uma “bicada” da Lea.

A questão dela não era posse por recurso, mas insegurança de estar em um espaço com muitos cães, sem possibilidade de fuga.

Você pode estar questionando se a tutora da Lea também seguiu um profissional arcaico. Não! Ela estudou muito a raça, entendeu todas as questões e fragilidades, se dedicou o máximo que pôde. Mas ninguém contava com a pandemia e o isolamento social. Principalmente em um momento crucial para a Lea: a socialização.

A Lea não aprendeu a falar cachorrês. Ela não entendia o que os cães queriam dizer com cada expressão corporal. Isso piorava quando tinham vários cães juntos. Insegura, ela preferia deitar em um canto e avançar em qualquer animal que se aproximasse dela.

Depois de atender o Todd, liguei para a tutora da Lea e ouvi a seguinte frase “Border collie não é para qualquer um. É um cão que demanda muito. Precisa estudar, se atualizar, se dedicar e, mesmo assim, ainda pode ter problemas”.

Hoje, depois de mais de três meses de treinos, Lea é outra cachorra. Muito mais sociável, já está vencendo alguns medos e aprendendo a brincar de bolinha em grupo.

Não tenha um Border Collie

Se você não tem tempo para se dedicar ao cão, não tenha um Border Collie

Se você não quer gastar com brinquedos e dispositivos cognitivos, não tenha um Border Collie.

Se você não gosta de ler ou se atualizar, não tenha um Border collie.

Se você acredita que dar bronca é a melhor forma de educar, não tenha um Border collie.

Se você não gosta de atividades físicas, não tenha um Border collie.

Se você trabalha todos os dias fora, e fica mais de 6h longe de casa, não tenha um Border Collie.

Se você não gosta de socializar com outras pessoas, não tenha um Border collie.

Se você nunca teve cachorro, não tenha um Border collie.

Se você quer um cachorro de quintal, não tenha um Border collie.

Se você tem criança pequena, não tenha um Border collie.

Border collie é uma raça incrível. Adoro trabalhar com esse tipo de cachorro. A grande questão é o tutor estar preparado para ter o cão mais inteligente do mundo e todas as suas consequências.

Não é a raça que é reativa, não é a raça que não gosta de criança, não é a raça que é teimosa. É o tutor que não buscou conhecimento suficiente ou um profissional adequado para compreender o animal na sua totalidade.