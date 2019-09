Considerada a cidade mais pet friendly do mundo, Miami continua surpreendendo. Em 2015, viajei com meu cachorro Stitch e fiquei surpresa com todas as possibilidades e opções. Nada disso mudou até hoje. Muito pelo contrário! Miami consegue se renovar e oferecer ainda mais opções para quem ama pet.

Aurora (minha chihuahua) e eu viemos a Miami para conferir de perto tudo o que a cidade oferece. Quem quer viajar, mas não cogita a possibilidade de deixar o peludo para trás, Miami definitivamente é o melhor destino!

Restaurantes

Quando vim em 2015, muitos restaurantes aceitava cães nas suas áreas externas. Hoje, diversos aceitam na área interna também. Com a temporada de chuvas, fiquei com receio de não ter opção para ir. Engano meu! Mesmo com o tempo instável no verão de Miami é possível sair para comer com o peludo.

Só perto do apartamento que fiquei, em Coral Gables, fui a dois locais: um café e um sushi bar. Ambos aceitam os peludos na área interna. E não é simplesmente que os pequenos são permitidos. Há um cardápio para eles, com comida preparada na cozinha do restaurante.

Parques e praças

Para conhecer as praças e parques, eu costumo buscar pelo aplicativo Bring Fido. Lá mostra as principais atrações para os peludos. Porém, é tanta praça em Miami, que a tecnologia não atualiza na mesma velocidade.

Assim que pousei em Miami, busquei um supermercado para comprar água e comida. Não é que em frente, no meio de downtown Miami, havia uma mega praça super bem preservada, com cata caca e lotada de cachorro?! A Aurora já tratou de cheirar tudo e fazer amizades.

Independentemente do bairro que você for se hospedar, com certeza terá uma praça ou mesmo um dog park pertinho. De coleira ou solto, seu cachorro terá passeio garantido.

Praias

Não posso negar! O que mais amo nessa cidade é a possibilidade de levar o cachorro à praia! Mas não estou falando da famosa South Miami Beach. Lá cães não são permitidos. Mas basta ir um pouquinho para o norte, que você encontrará as áreas liberadas para os peludos. Fomos ao Haulover Park, onde há uma das entradas para a praia com cachorro. Das 8h às 15h há uma área reservada para correr, nadar e brincar com o pequeno. Cachorros de todos os portes podem ficar soltos.

Ao entrar na praia, há placas enormes com todas as regras a serem seguidas pelos tutores. Todos os cães devem ser sociáveis e devem estar soltos. Caso haja algum estranhamento com outro cão ou pessoas, o tutor deve levar seu animal para fora da praia. Sobre cocô, há cata caca pela área toda e os tutores devem cuidar disso também.

Há salva vidas olhando tudo. Se as regras não forem cumpridas, o tutor e o cão são retirados da praia e proibidos de voltar. Mas durante o tempo que fiquei lá com a Aurora, não presenciamos nenhum problema. Apenas muita areia no focinho e diversão!

Mas a grande novidade (pelo menos para mim) foi o dog wash. Após curtir a praia, entrar no mar e ficar a milanesa, pude dar um super banho na Aurora. Sem sujar o carro, ela foi para casa limpa, cheirosa e sem areia! Ainda bem que eu já tinha colocado na mochila um toalha e um shampoo para ela.

Hospedagem

Se antes era tranquilo para se hospedar em Miami, agora é ainda mais fácil. Basta escolher o bairro e os detalhes da acomodação. Ficamos em um apartamento encontrado no Booking. Com a opção “aceitar animais de estimação”, foi super fácil encontrar o local ideal para me hospedar com a Aurora.

Preferimos um apartamento, ao invés de um hotel formal. Com dois quartos, dois banheiros, sala e cozinha americana, a Aurora teve mais espaço para se adaptar a “difícil” vida em Miami.

A única coisa, é que todos os locais cobram a taxa pet. Onde ficamos, foi US$ 50,00 pela estadia. Mas outros locais chegam a cobrar US$ 35,00 por diária. Essa é a parte mais chata, que pode encarecer a viagem. Mas de resto, não há custo algum transformar seu peludo em um amante de Miami.

Alguns prédios, já oferecem spa pet, com um groomer para tosar, dar banho e fazer massagem no peludo. Pet Park também pode ser encontrados em diversos prédios novos. Mas o mais chique é mordomo para cachorro, no novo Ritz Carlton Sunrise Isle.

Inclusive, você pode fazer compras, ir ao supermercado e à farmácia acompanhado do pequeno. Quase todos os estabelecimentos são pet friendly! Mas, infelizmente, alguns ainda insistem em não aceitar a presença dos peludos. Mesmo em Miami Beach, fui a um restaurante que não permitiu a entrada da Aurora. Quem sabe em uma próxima vinda isso não mude?!

Para acompanhar todas as nossas aventuras nessa viagem por Miami e Orlando, siga nosso instagram @luizacervenka