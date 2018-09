Bidu e Mingau se juntaram para ajudar a ONG Amanimal. O desenho, criado pelo Mauricio de Sousa, faz parte da exposição Pintando Gatos. Diversos artistas plásticos foram convidados para integrar o time de expositores apoiadores da causa animal.

Acontece em São Paulo, no Shopping Frei Caneca, até o dia 25 de março, a exposição Pintando Gatos. É uma iniciativa na ONG Amanimal para angariar fundos para a construção da sede própria. Além de comprar as obras expostas, os visitantes podem conhecer, em vídeo, alguns gatinhos que estão para adoção e apadrinhamento.

A ONG, presidida pela Doroti Bottoni, está com 200 felinos a espera de um novo lar. “Na minha casa são 120. Os outros 80 estão em lares temporários e com voluntários da ONG” explica Doroti.

A paixão por animais é algo de família. Doroti aprendeu com seu pai a amar e respeitar os animais. Desde cedo, pegava animais da rua. Cavalos, cães, vacas e até cabras eram resgatadas e levadas para a chácara que morava.

Com o passar dos anos, Doroti acabou focando mais seu trabalho nos felinos. Em seu antigo apartamento, chegou a ter 50 gatos. Hoje, em uma casa maior, abriga mais de 100 bichanos.

Quem quiser adotar, deve seguir algumas regras da ONG. Se morar em casa, deve deixar o animal na parte interna, sem acesso à rua. Isso para não correr risco de fuga. Mas se morar em apartamento, deve telar todas as janelas, inclusive as do banheiro. Ainda é muito comum ver gatos caindo de andares altos e morrendo. “Sem esses cuidados, eu não posso doar os gatos. Do contrário, meu trabalho foi em vão” enfatiza Doroti.

Alguns gatos não estão aptos para doação. Seja por estarem ainda doentes ou por serem mais ferais (pouco domesticados). Neste caso, eles podem ser apadrinhados e mantidos na ONG.

Todas as informações sobre os gatinhos podem ser encontradas no site ou Facebook da ONG. Quem quiser adquirir uma das obras da exposição, basta entrar em contato com a Doroti, também via site, Facebook ou pelo e-mail dorotibottoni@gmail.com

Mauricio de Sousa

A esposa do Mauricio, Alice, ajuda a ONG Amanimal há alguns anos. Mas não foi dela a ideia da exposição. Um grande amigo e colega de Doroti, trabalha com o Mauricio de Sousa há 10 anos, e deu a sugestão de uma exposição com artistas renomados.

Apaixonado por animais, Mauricio fez questão de participar com sua obra e ajudar a causa animal. Mas sua ação não para por aí.

Um dia, o criador da Turma da Mônica estava andando pela rua, quando se deparou com uma cachorrinha fofinha, mas muito magrinha e assustada. Não teve dúvidas! Levou a pequena para casa. Foi aí que percebeu o quão medrosa e assustada era. Principalmente quando via um homem grande e cabo de vassoura. Com esse histórico, ganhou o nome de Maria da Penha.

Marina, a filha do Mauricio, se encantou com a cadelinha e foi presenteada. Hoje, Marina e Penha não se desgrudam. Vão trabalhar todos os dias juntas, na Maurício de Sousa Produções. Quando Marina tem que sair ou viajar, Penha vai para a casa do avô e resgatante, Maurício. Em gratidão, Penha tenta dormir no travesseiro do artista. Mas obedece o comando de dormir nos pés da cama.

Mas Penha não é a única cachorrinha na Mauricio de Sousa Produções. O cãozinho Bidu, da raça scottish terrier, recepciona e inspeciona todos os visitantes e funcionários da empresa. Muito assíduo e comprometido com o trabalho, o peludo tem até crachá.

Claro que eu precisava conhecer tudo isso de perto. Para minha imensa alegria e delírio de fã, fui recebida para uma entrevista com o próprio Bidu, Penha e Mauricio de Sousa. Aproveitei a oportunidade para tirar todas as dúvidas sobre os pets da Turma da Mônica. Será que o Floquinho é da raça lhasa apso? Qual a origem do Bidu? Qual a raça favorita do Mauricio? O Bidu se dá bem com gatos? Confira essas e outras curiosidades nessa entrevista super especial.

Serviço:

Exposição Pintando Gatos

Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação – São Paulo

De segunda a sábado das 10h às 22h e de domingo das 12h às 20h

De 28/02/2018 a 25/03/2018