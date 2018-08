Em novo formato e com mais de 400 marcas expositoras, a edição 2018 da PET South America vai até o dia 23 de agosto, com os produtos e serviços que têm definido o mercado de bem-estar e cuidado animal. Além disso, o evento que é referência na América Latina para o mercado de pet shops e de profissionais veterinários abriu sua 17ª edição com uma grande novidade, o pavilhão PET VET, exclusivo para profissionais de saúde animal, e com um inédito palco em 360º. O espaço recebe mais 50 marcas expositoras.

“Estamos muito felizes com a nossa trajetória até o evento deste ano”, opinou o Diretor Geral da NürnbergMesse João Paulo Picolo. “Desde 2016, mergulhamos nessa indústria com reuniões e trabalho em busca de conteúdo e infraestrutura. Agora, em 2018, reformulamos completamente a feira, com um grande esforço em reunir parcerias. Para o evento deste ano, totalmente inédito, nossa inspiração foi a feira da NAVC (associação norte-americana de veterinários), e experiências como o Hospital Design.

Apesar da inovação do evento, as marcas levaram poucas novidades aos seus stands. Um pouco de mais do mesmo ou recriação de algo já super estabelecido. Porém, três produtos chamaram minha atenção.

Feromônios para gatos

A empresa Ceva já havia trazido o Feliway Classic para o Brasil. Agora, lança oficialmente mais dois produtos da família Feliway: Friends e Scratch.

Feliway Friends foi desenvolvido para auxiliar na convivência harmônica em casas com dois ou mais gatos. O produto é um análogo sintético do odor materno felino e, quando presente no ambiente, auxilia no relacionamento dos felinos, por diminuir a frequência e intensidade dos conflitos entre os gatos que vivem juntos.

Com o objetivo de resolver um problema frequente em residências com gatos, a baixa frequência de uso do arranhador, a Ceva desenvolveu o Feliscratch. Análogo sintético do odor interdigital felino, auxilia no redirecionamento do animal até o objeto adequado para arranhadura. Com formulação líquida, o produto possui coloração azul, que mimetiza visualmente as arranhaduras e o odor interdigital felino que atraí os animais para o arranhador.

Já o conhecido Feliway Classic, análogo sintético do odor facial felino, foi criado para auxiliar na adaptação dos gatos em situações adversas do dia a dia. O produto é recomendado em situações como: mudança de ambiente, chegada de novos membros da família, transporte, ambientes desconhecidos, ruídos altos como eventos e festas e marcação por arranhadura ou urina.

Cachorro come macarrão?

A marca Ipet já é conhecida por fazer alimentos humanos na versão canina. Vinho, cerveja, coxinha, bolinho de carne, linguiça e o molho cãotchup são alguns dos produtos desenvolvidos pela marca.

Neste ano, a marca chega à feira com o Macaroni, um alimento formulado com ingredientes específicos para alimentação dos cães. Composto de farinha de trigo, glicerina, água, hidrolisado de fígado suíno e extrato de yucca, o prato típico de muitas famílias poderá ser oferecido aos peludos.

É algo que eles precisam ou não ficam sem? Não! Mas uma forma fofinha de promover a integração entre pets e seus tutores. Um agradinho nunca é demais.

Tapete mágico

Boa parte dos tutores só percebe que o cão está doente quando os sintomas estão muito aparentes e a doença em estágio avançado. Assim como nos seres humanos, um diagnóstico precoce favorece o tratamento e aumenta muito a chance de cura.

Para facilitar a nossa vida, a importadora multimarcas Pet Trends, traz, com exclusividade ao mercado brasileiro, um método inovador de detecção de doenças antes mesmo da manifestação de sintomas físicos: os tapetes higiênicos Clinical Pads.

O produto usa uma reação química que capta, por meio do contato com a urina, a presença de quatro das principais anomalias que cobrem os problemas mais comuns de saúde em cachorros (bilirrubina, alcalinidade, sangue e proteína elevada). O processo é semelhante aos testes de gravidez modernos: basta o cão urinar no tapete higiênico como faz normalmente e, caso exista alguma anomalia na urina que possa indicar doenças, o tapete muda de cor. Qualquer tom de amarelo é considerado normal. Se outras cores, como verde, azul, marrom ou vermelho aparecerem, o cão deverá ser levado imediatamente ao médico veterinário de confiança para diagnóstico exato.

“É um método de detecção bastante simples e não causa stress no pet. Nosso objetivo é auxiliar no diagnóstico precoce e estimular os tutores a levarem seu cão ao veterinário regularmente. O tapete revela doenças prováveis no cão de acordo com o que foi eliminado com a urina, mas é fundamental consultar um médico veterinário para um diagnóstico preciso e exames específicos”, explica Denise Debiasi, CEO da Pet Trends.

Além do indicador de saúde, os tapetes Clinical Pads trazem outras tecnologias inovadoras como a eliminação de odores – por meio do ácido cítrico existente na sua composição, o tapete é capaz de neutralizar odores e bloquear as emissões de amônia por 48 horas. Além disso, conta com poder antibacteriano, que bloqueia o desenvolvimento de bactérias, como E. Coli (instantaneamente), Pseudomonas Aeruginosa (em 20 dias) e Staphylococcus Aureus (em 26 dias). Além disso o tapete é atóxico e eco firendly.

O que mais?

A feira traz outras novidades, mas nenhuma que seja algo super diferente do que já apresentado pelas marcas nos últimos anos. Apesar do crescente número do mercado pet, ainda faltam produtos que realmente melhorem o bem-estar dos animais, além da humanização costumeira. Mas é uma caminhada. Sem dúvidas, feiras como essa auxiliam para um futuro mais preocupado em garantir as necessidades básicas dos cães e gatos.