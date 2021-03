O lockdown é reflexo do atual momento da pandemia do novo coronavírus em diversos estados. O momento pede isolamento total na tentativa de conter o avanço da doença. Neste período, apenas as atividades essenciais ficam liberadas. Assim também os passeios com os cães, desde que o tutor não seja do grupo de risco e realize a saída com segurança. Buscar alternativas pode ser a melhor solução.

O passeio é um dos assuntos mais polêmicos e tensos para humanos e cães. As saídas são muito mais do que simples oportunidade para gastar energia. O passeio é uma oportunidade de comunicação e enriquecimento da vida de um cachorro. Por isso que eles cheiram a cada 5 cm da calçada e jardins.

“Passeios não estão proibidos. Alguns pets não urinam dentro de casa. Para evitar problemas de saúde, como cistite (infecção urinária) ou fecalomas (fezes ressecadas) devemos sim realizar os passeios”, instrui a veterinária Juliana Furtado.

A grande questão é a limpeza do animal na volta para a casa. Nada de passar álcool nas patas dos pets. É preciso usar produtos apropriados para os animais. As patas podem ser limpas com água e sabão ou com lenço umedecido específico para pet. O importante é deixar as patas sempre secas para evitar qualquer problema de fungo. Na volta desses passeios,

Ainda de acordo com a veterinária Juliana Furtado, o animal em casa pode ser estimulado de diferentes formas envolvendo também atividades físicas. Uma delas é brincando de encontrar a ração, de forma a estimular o raciocínio do pet.

“Há diversas opções além dos brinquedos já prontos nos mercados. Quem quer criar em casa, pode pegar uma garrafa pet vazia, lavar e furar diversos buracos pequenos o suficiente para a ração passar”, explica. Ao brincar com a garrafa, o pet vai “liberando” as rações para se alimentar como um petisco. Outra opção é enrolar a ração dentro de uma toalha e deixar que o mesmo desembrulhe para encontrá-la.

Existem diversos exercícios e atividades que podemos e devemos oferecer aos nossos pets dentro de casa. Veja alguns vídeos que podem te ajudar.

Dicas para você que está home office

Com esses três tipos de brinquedo seu cachorro vai ficar bem mais tranquilo e feliz:

3 dicas para entreter seu cachorro dentro de casa

Mesmo durante a quarentena e em isolamento social, o bem-estar dos nossos pets é nossa responsabilidade.