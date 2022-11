Para tutores de gato grandes ou gordos, a escolha da caixa de areia era sempre um drama. As caixas disponíveis no Brasil não atendiam a todos os felinos. Eu mesma sofria muito com isso, já que tenho dois gatos enormes. Como consequência, um deles ficava com o bumbum muito perto da borda da caixa e invariavelmente rolava um xixi na parede.

Deu uma melhorada quando eu comecei a fazer umas gambiarras, improvisando caixas que não eram específicas para gato. Então começou outro problema, a idade e a artrose. A dificuldade de subir na caixa mais alta, facilitava uns xixis em locais indesejados.

Mas, então, qual a caixa ideal para os gatos?

Eis que, fui convidada pela Pet Games, para ajudar a desenvolver a caixa perfeita para os gatos, principalmente os grandes. Foram meses medindo, testando e avaliando a liteira que adequasse a tudo o que a ciência propõe como ideal para os felinos.

Assim, foi lançada a Caixona.

Para você ter noção do tamanho, eu tinha a maior caixa do mercado até então. Ela cabe dentro da caixona e ainda sobram uns dois dedos de cada lado.

Mas será que precisa de tudo isso?

Precisa! Os gatos têm um comportamento sanitário muito específico. Eles cheiram o substrato, giram em torno do próprio eixo, cavam, fazem as necessidades, giram em torno do próprio eixo e cobrem o que eliminaram. Uma caixa pequena não permite que o gato apresente esses comportamentos naturais e fundamentais.

Se você tem dúvida sobre a quantidade ideal de substrato, a caixona tem uma marcação, mostrando até onde deve ser preenchido com a areia.

Outra característica fundamental da caixona é o fato de não ser fechada. Eu sei que muitos preferem fechada para evitar que o gato jogue substrato para fora ou para evitar o cheiro na casa. Mas estamos aqui buscando o melhor para nossos peludos, certo?! Assim, sendo, a caixa aberta é a ideal e mais segura para os felinos. Isso porque, as caixas fechadas além de acumular odores, pode gerar um encurralamento do felino em relação aos outros, impedindo a sua utilização e gerando stress e eliminações em locais indesejáveis. Para Dalton Ishikawa, veterinário comportamentalista e fundador da Pet Games, a caixa fechada não agrega benefícios para o comportamento natural de eliminação dos felinos, pois eles precisam controlar o ambiente nesse momento de “fragilidade”.

Mas nem tudo está na caixa. Nós também devemos fazer o nosso trabalho. A limpeza da liteira deve ser feita duas vezes ao dia. Lembrando que é preciso ter um número de caixa a mais do número de gatos. Eu, por exemplo, tenho três gatos e quatro caixas.

Caixona da Pet Games

A Caixona de Areia da Pet Games proporcia um banheiro mais próximo do ideal aos felinos. Mesmo sendo uma caixa aberta, a sua lateral de 20cm é mais alta que a média justamente para não sujar o ambiente. “A entrada mais baixa, foi pensando nos gatos idosos. De acordo com estudos científicos, a maioria dos gatos idosos possuem dores crônicas, principalmente ortopédicas e muitos gatos deixam de usar a caixa de areia porque o acesso torna-se difícil. Por isso, a caixona chega para revolucionar o mercado pet felino cientificamente, atendendo essa necessidade comportamental essencial dos gatos”, explica Dalton.

Outro cuidado são todas as bordas e cantos bem arredondados para facilitar a higienização do produto. Além disso, é fabricado com matéria-prima nobre, um polipropileno virgem de alta qualidade que proporciona longa durabilidade ao produto, assim como a possibilidade de oferecer cores nobres e diferenciadas.

Mas não é por isso que você vai ter aquela caixa de estimação. Ela precisa ser trocada com o tempo (pelo menos a cada 1 ou 2 anos), pois começa a ficar “riscada” ou arranhada. É exatamente aí que acumula bactéria que facilita aquele cheiro da caixa.

“Apesar de parecer simples, a Caixona de Areia chega como um recurso ambiental completo para facilitar a vida dos gatos e seus tutores. A caixa aberta é mais segura, as grandes dimensões trazem conforto, as paredes altas são funcionais e a entrada acessível a torna mais saudável”, complementa Dalton.

O especialista ainda afirma que, atualmente as eliminações de fezes e urina em lugares indesejados é a principal queixa mundial dos tutores, e que muitas vezes a aversão as caixas de areia, pelo tamanho e/ou acesso inapropriado são uma das principais causas de eliminações em locais inadequados. “Em vida livre os felinos enterram suas fezes e urina para não serem descobertos por suas presas e predadores, e esse comportamento natural é essencial para seu bem-estar físico, mental e emocional”, finaliza.

A novidade já está disponível no mercado nas cores bege, gelo, cinza, lilás e rosa, e tem o custo médio de R$ 129,90. E pode ser encontrado aqui.

Eu já troquei todas as minhas caixas para a caixona e meus gatos super aprovaram! O Doritos gostou tanto que até deitou nelas.