Há alguns meses fui procurada por uma empresa um tanto diferente. Não vende medicação, nem alimentação, nem petisco e nem planos de saúde. A DNA Pets faz exame genético para descobrir a origem do pet (cão e gato), além de possíveis doenças. Um novo mundo abriu para mim.

Curiosa como sou, pedi, então, para conhecer a fundo todo processo com meus próprios pets. Assim, recebi em casa dois kits: um para o gato Doritos e outro para cachorra Aurora. Essa é a melhor parte. Não precisa ir ao veterinário ou clínica especializada. Também não precisa tirar sangue. Na embalagem vem um swab (um cotonete ou escovinha com haste longa, tipo do exame de COVID). O seu trabalho e esfregar esse swab na parte interna da bochecha do pet por 15 segundos, colocar em uma embalagem e levar até o correio mais próximo. Calma que junto com o kit vem um encarte com todos os passos.

A parte mais chata do processo é esperar o resultado, que pode levar dias ou até meses (o meu levou quase 1 mês). E quem segura a ansiedade?

Finalmente chegou o resultado por e-mail. Abri e fiquei em choque! Doritos é filho de gato de raça. O pai dele era um gato American Short Hair (gato americano de pelo curto) e a mãe uma vira-lata, mistura de gato oriental de pelo longo e american short hair. O avô materno também era um american short hair. Ou seja, eu quase tenho um gato de raça (não que isso importe). Jamais imaginei!

Agora, o mais surpreendente é a parte das doenças. No caso do Doritos, foram testadas 49 doenças. Das quais ele só tem tendência a ter uma. Sem precisar procurar no Google ou ficar desesperada, no próprio exame já vem descrito o que é a doença, as consequências, sintomas e como lidar com ela (buscar o vet, etc). Ah, também vem o tipo sanguíneo.

No caso da Aurora, eu achava que iam vir várias doenças genéticas. Pasme, ela não tem nenhuma dentre as 210 pesquisadas. Sobre a raça, ela é 100% chihuahua. Agora eu entendo por que ela era usada como matriz de canil. Seu exame de DNA é impecável!

Sobre a DNA Pets

A DNA Pets faz parte do Grupo DNA, laboratório de biotecnologia especializado em análise genética. Essa é a área da empresa voltada a realizar exames genéticos para cachorros e gatos, passando a ser a única startup do Brasil a oferecer testes, por meio do DNA, capazes de mapear predisposições a doenças para gatos.

Se você se empolgou e ficou curioso como eu, você tem duas opções: comprar o kit direto no site ou pedir vis médico-veterinário. Você pode optar por saber só sobre a saúde, só sobre a ancestralidade ou ambos.

De acordo com o CEO do Grupo DNA, Rodrigo Matheucci, os exames permitem avaliar a propensão a múltiplas doenças em um único teste, além de características associadas à sensibilidade a medicamentos. “O prognóstico de doenças hereditárias ajuda a cuidar do bem-estar do animal em todas as fases, assim é possível melhorar sua qualidade de vida. As informações genéticas auxiliam os médicos veterinários a traçarem planos preventivos personalizados e tratamentos eficazes, todos baseados em evidências. Assim, os cuidados de prevenção podem ser realizados antes que os sintomas sejam aparentes”, completa.

Segundo Matheucci, o produto também mapeia a sensibilidade a medicamentos comuns, que podem ser perigosos para alguns cães durante procedimentos de rotina, como castração. “O exame de raças e ancestralidade ajudam o tutor e o veterinário a entenderem melhor o comportamento do pet, facilitando os cuidados em casa e aumentando o carinho”, explica.

O resultado vem todo explicado, com manual e até um certificado, incluindo informações sobre cada uma das raças encontradas no exame e as doenças.

Nunca imaginei que um exame tão simples fosse fazer tanta diferença no meu cuidado com meus pets.