Nesta quinta-feira, dia 27, estreia a segunda parte da saga de Max e seus amigos, no filme Pets – a vida secreta dos bichos 2. Com a chegada de um bebê humano e alterações de rotina, Max começa a apresentar alterações comportamentais, como coceira em excesso. Para tratar, sua tutora o leva ao médico veterinário comportamental. Será que o pequeno cãozinho está com o mesmo problema que muitos animais brasileiros, a dermatite?

Segundo a médica veterinária comportamentalista Joyce Peruzzi, o estresse pode desencadear ou facilitar o desenvolvimento de dermatites, especialmente relacionadas a processos alérgicos. “O estresse crônico (prolongado ou de exposição contínua), como o que pode acontecer com a chegada de um bebê na família, que gera alterações na rotina, no ambiente (sons, cheiros, mudanças de móveis) e mesmo na vida social do animal (além da introdução do novo membro, as visitas e menor interação com tutores, por exemplo), altera a resposta imunológica do indivíduo, prejudica a cicatrização e pode alterar a permeabilidade da barreira cutânea, agravando casos de dermatite, por exemplo”, explica.

Além disso, o cão (e o gato) pode usar a lambedura da pele e pelos e mastigação de pelos como um mecanismo de adaptação a situações estressantes. “Em casos mais graves, esses comportamentos repetitivos podem ser diagnosticados como comportamento compulsivo”. Esse parece ser o caso do Max, personagem do filme.

Esse tipo de reação pode acontecer em cães com histórico de problemas dermatológicos, como a dermatite atópica, ou em animais sem nenhum histórico. Cada vez mais comum, as dermatites podem tirar o sono de animais e tutores. “As dermatites, em especial a atopia, são doenças multifatoriais. A ansiedade e o estresse podem prejudicar o tratamento da atopia ou facilitar as crises alérgicas” elucida Dra Joice.

Se o Max fosse paciente da Dra Joice, a recomendação seria readaptar a rotina do cão, para o mais similar possível ao que tinha antes. Oferecer atividades prazerosas para ele (preferências individuais devem ser respeitadas), modificações e gerenciamento do ambiente para que o cão se sinta mais seguro e, em alguns casos, o uso de medicações psicotrópicas e feromonioterapia para facilitar o processo.

No filme, não mostra todo o tratamento sugerido pelo veterinário. Porém, Max sai do consultório com o famoso cone da vergonha, ou colar elizabetano. Segundo a veterinária, nesse caso, o uso do colar tem o único objetivo de evitar lesões causadas pelo próprio animal. Todavia, ela alerta que é preciso ponderar entre os benefícios e o possível agravamento do estresse relacionado ao uso do instrumento.

Apesar de parecer um problema comportamental enfrentado pelo Max, Dra Joice afirma que é importante entender que o diagnóstico não é algo fácil de ser feito. “Temos que tomar cuidado de não cair na armadilha de afirmar que o estresse é a principal causa de uma dermatite, por exemplo, sem excluir todas as possíveis causas (ectoparasitas, alergias alimentares, piodermatites). O diagnóstico das doenças psicodermatológicas é por exclusão e todos os passos devem ser seguidos para que o tratamento proposto seja o melhor possível” esclarece.

Exatamente por ser uma doença multifatorial e com tratamento em etapas, que muitos tutores acabam desistindo no meio. Mas o que mais incomoda, tanto cães, quanto tutores, é a famosa coceira (ou prurido, nome mais correto).

Medicação inovadora

Tecnologia já bastante utilizada na medicina humana em tratamento para doenças crônicas, como as alérgicas, das articulações e de vários tipos de câncer, os anticorpos monoclonais são agora também importantes ferramentas no tratamento para dermatite atópica em cães. “Por ser uma terapia extremamente específica, ao contrário do que ocorre em intervenções convencionais, os anticorpos monoclonais são considerados hoje o que há de mais moderno na medicina”, explica o médico-veterinário Alexandre Merlo, Gerente Técnico de Animais de Companhia da Zoetis. “Termos esta opção de tratamento para dermatite atópica em cães é um passo bastante importante e que abre caminhos para o futuro da medicina veterinária”, acrescenta.

De acordo com pesquisa realizada pela Zoetis em 2016, com 400 veterinários em todo o País, mais de 52% dos participantes disseram que animais atendidos com queixa de prurido representavam de 31% a 50% dos cães assistidos. “Este dado mostra quão significativos são os problemas dermatológicos em cães e o quanto isso pode afetar a qualidade de vida do animal e também de seu tutor”, diz a médica-veterinária Marcela Tocchet, Gerente de Produtos de Animais de Companhia da Zoetis.

Injetável e administrado somente por médicos-veterinários, Cytopoint demonstra diminuição significativa de prurido já no primeiro dia e com efetividade de ação por 4 a 8 semanas. Disponível no mercado norte-americano desde 2016, o medicamento mostrou sucesso em cães com dermatite atópica. De acordo com tutores nos Estados Unidos que já utilizaram o produto, Cytopoint mudou a vida de seus cães, que sofriam com esta doença.

“Importante lembrar que a recomendação de um tratamento deve ser realizada sempre por um médico-veterinário, de acordo com o histórico e o diagnóstico de cada paciente, e que a escolha por qual método utilizar deve ser feita em conjunto ao tutor do animal”, recomenda Alexandre Merlo.

Segundo a Dra Joice, em casos de dermatites com fundo emocional, o ideal seria o trabalho conjunto do veterinário clínico/dermatologista/comportamentalista. “Quando não for possível, é importante que o veterinário que prescreve a medicação entenda que a terapia comportamental não se baseia exclusivamente em medicação ou psicotrópicos, mas também nas modificações ambientais, de rotina e treinamentos para modificação comportamental”.

Para saber como o Max resolve o problema e se livra do cone, você deve ir até os cinemas e conferir Pets – A vida secreta dos bichos 2.

Me siga por aí:

Instagram: @luizacervenka

YouTube: Luiza Cervenka

Site: www.luizacervenka.com.br

Facebook: @bichoterapeuta