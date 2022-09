Setembro amarelo é o mês de prevenção do suicídio. Não é coincidência ser exatamente neste mês o dia do médico-veterinário.

Alguns mitos ainda rondam a profissão. O que só piora o grau de cobrança que os médicos-veterinário sofrem na sua rotina profissional. Burnout, depressão, fadiga por compaixão e suicídio são doenças comuns na área. Mas podemos mudar isso ou pelo menos melhorar. A palavra aqui é empatia. Mas vamos pontuar, na prática, como nós, tutores, podemos melhorar a qualidade de vida desses profissionais.

Veterinário disponível 24h

Quem é mãe ou pai de pet tem um apego absurdo. Qualquer manchinha vermelha no pet dá um desespero e corremos para o médico-veterinário. Se temos o whatsapp daquele profissional que costuma nos acompanhar, já mandamos foto, vídeo, duzentos áudios explicando. Mesmo que seja tarde na noite. E ai se ele demorar para responder. A gente quer uma palavra de conforto, uma forma de ter certeza de que não é nada grave.

É aí que começa o esgotamento.

Muitas vezes achamos que os médicos-veterinários devem nos atender a qualquer momento. Colocamos neles não apenas a solução do problema de saúde do peludo, mas também buscamos um conforto e acolhimento pelo que estamos passando.

Segundo a psicóloga e presidente da Ekôa (Associação Brasileira em prol da Saúde Mental na Medicina Veterinária), Bianca Gresele, o tutor, quando não consegue contato pelo telefone particular do médico-veterinário, passa a ligar incessantemente na clínica, buscando atendimento. “Cabe ao médico-veterinário dar o limite sobre as formas de atendimento e o que fazer em caso de emergência”, explica. A psicóloga pontua que o primeiro passo para a saúde mental do médico-veterinário é respeitar esses limites impostos.

A médica-veterinária paliativista Bruna Bianchini Real conta dar esse limite é um super desafio. “a gente se envolve. Isso faz parte do meu trabalho. Eu preciso me envolver para cuidar. O veterinário busca essa profissão com a intenção de cuidar ou curar os animais. Mas o auto-cuidado é essencial para dar conta. Entender meus limites, muita terapia” alerta e continua “quem está do outro lado quer que eu possa estar junto indiscriminadamente, final de semana, madrugadas. Ter o veterinário sempre ao lado é um lugar de segurança. Mas é preciso dar limites de quando precisamos descansar. É muito importante ventilar as emoções fora do ambiente de trabalho procurar rede de apoio, terapia, família, amigos e exercício físico” desabafa.

Médicos-veterinários e suas emoções

Aqui vai um segredo: médicos-veterinários não foram treinados ou educados a lidarem com emoções deles, muitos menos dos seus pacientes ou clientes. Não há uma disciplina na faculdade ou pós-graduação que ensine como lidar com pessoas, seja um cliente ou mesmo membros da equipe.

Por isso, há algumas reclamações de que tal veterinário foi grosseiro, ou não atendeu como sempre, ou mudou comigo e por aí vai. Ele pode simplesmente está em dia ruim, casado ou pior, pode ter acabado de perder um paciente.

E aí está outro ponto nevrálgico na profissão. Devido ao fato dos pets viverem pouco, os vets tem de lidar com diversas mortes durante sua carreira, muitas vezes de uma mesma família. Mas tem algo ainda pior: a eutanásia. A veterinária, segundo Bruna, é a única profissão de saúde no Brasil com permissão para findar a vida de alguém. “Em nenhum momento se aprende sobre o processo de morrer. Escolher pela eutanásia também é um sofrimento para o profissional. Fazemos todos os esforços para cuidar e curar. Dedicamos parte da nossa vida para cuidar daquele animal. Ele é o mais importante na hora do atendimento. É difícil ter de chegar para o tutor e falar que não tem cura. Gostaríamos que fosse diferente. Sofremos juntos com o tutor” declara Bruna.

Tudo isso acumulado a uma baixa remuneração, carga exaustiva de trabalho, muitas vezes com condições ruins de trabalho. Embrulha tudo em um laço e está feita a bagunça na saúde mental dos veterinários. Mas pode piorar.

Luto na veterinária

Muitas vezes, nós, tutores, também não fomos educados a lidar com o nosso emocional. Muito menos com o luto. Perder um pet é algo extremamente doloroso, que parece estar arrancando um pedaço de nós. Sem saber lidar com essa dor, muitos tutores culpabilizam o profissional que atendeu aquele bichinho.

Bianca fala que é normal do processo do luto buscar um culpado, como se isso fosse eximir a culpa ou a dor do tutor. “Muitas vezes, em casos como esse, o tutor acaba sendo agressivo e culpabilizando o veterinário pela perda do paciente. Mesmo quando o animal está há 5 dias passando mal em casa, sem levar ao veterinário e, quando chega, não tem o que possa ser feito. Mais uma vez o médico-veterinário é responsabilizado” lamenta.

Por ser uma profissão ainda ligada a caridade, pode acontecer de um tutor chegar ao hospital ou clínica veterinária com um cachorro muito doente, mas, ao não ter condições de pagar o vet, tem o atendimento recusado. Aí é que a porca torce o rabo. O tutor ficar bravo, indignado com a inação do profissional. Mas não se paga aluguem e nem material cirúrgico com amor, não é mesmo?

Veterinário chora sim

Na faculdade é ensinado que o médico-veterinário não deve se envolver com o paciente, que deve ficar isento de qualquer ligação ou emoção. Segundo Bianca, um ser humano que não se emociona, que lida com a morte como se não fosse nada, tem um sério problema emocional. “Não está escrito em nenhum lugar que o médico-veterinário não pode se emocionar. O que não pode é chorar mais que a família e os tutores terem que acolher o profissional” pontua.

Pode acontecer de você chegar para um atendimento e o veterinário ter acabado de perder um paciente que acompanhava há anos. “A rotina do veterinário é muito corrida. Muitas vezes não dá tempo para ele parar para respirar. São diversos pacientes para atender. Se precisar desmarcar algum atendimento, o tutor pode ficar bravo ou não entender” reflete Bianca.

Bruna sugere que haja uma rede de apoio ao médico-veterinário, com quem ele possa se abrir, falar sobre suas emoções e ser acolhido. “O tutor percebe quando estamos estranhos, quando não estamos bem. Por isso, o ideal é ser sincero com o tutor e falar que acabou de perder um paciente e por isso está daquele jeito” aconselha Bruna.

Lidar com pessoas não é e nunca vai ser fácil. Ainda mais quando estamos em pânico pela doença ou estado ruim do nosso pet. Mas lembre sempre: quem irá te atender é um outro ser humano, com sua história, suas dificuldades e que também pode estar em um momento difícil. Ser empático, educado e compreensível é o melhor que podemos fazer para ajudar na saúde mental de todos. Se não gostou como aquele profissional lhe tratou, busque outro. Mas não desconte em outra pessoa suas frustrações e angústias. E faça terapia, por favor!!!

Para quem é vet

Se você é médico-veterinário e se identificou por aqui, indico você aproveitar seu dia, porque você merece! E já marque na sua agenda, no dia 22 de setembro, a partir das 9h terá o VetSmart Talks. Um dia cheio de palestras específicas para veterinários, com conteúdos atuais, incluindo a varíola dos macacos em pets. Para ter acesso, basta se inscrever aqui

A Boehringer Ingelheim, para celebrar o “Setembro Amarelo”, promove uma ação que visa dar suporte e melhorar a saúde mental dos vets. A empresa irá transmitir gratuitamente uma palestra da jornalista e apresentadora Izabella Camargo, que foi diagnosticada com Síndrome de Burnout, além de oferecer duas sessões de terapia gratuitas a uma base de aproximadamente dois mil médicos-veterinários em parceria com a Zenklub.

De acordo com Juliana Goldschmidt, gerente da área de Pets da Boehringer Ingelheim, a ação tem como objetivo retribuir todo cuidado e atenção que os médicos-veterinários dispõem com os animais, disponibilizando ferramentas para que também possam cuidar deles próprios: “A profissão de médico-veterinário é muito estressante, por conta da responsabilidade de cuidar de vidas e lidar frequentemente com doenças e mortes, infelizmente. Por isso, tratar a sanidade mental destes profissionais é fundamental para que eles possam exercer as suas atividades da melhor maneira possível”, afirma.