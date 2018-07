Após dias cheios de atividades, o cansaço finalmente bateu. Por isso, tiramos o dia para dormir, passear no shopping e ir à piscina do hotel.

Estamos hospedados no Residence Inn Marriot em Aventura. Os quartos são apartamentos, com sala, quarto(s), banheiro(s) e cozinha completa. Mas o melhor é que, além de receberem cães, eles recebem todos os animais, independente do tamanho.

Quando eu digo “todos os animais”, realmente é verdade. Yara Mendes, a diretora de vendas do hotel, contou que muitos funcionários de um parque temático costumam se hospedar nesse hotel quando estão viajando a trabalho. Mas eles não viajam sozinhos. O hotel já recebeu um porco espinho, um macaco e até pinguins. Eles fizeram uma piscina de gelo especialmente para os hóspedes polares.

Agora imagina você estar andando num hotel e dar de cara com pinguins se refrescando em uma piscina particular ou um macaco pegando uma banana no café da manhã!

Como os quartos são como apartamentos, algumas pessoas moram no hotel com seus pets. Tem quartos com cães e gatos. Não pude visita-los; o Stitch ficaria com ciúmes.

Aproveitei o dia tranquilo e fui ao supermercado com o Stitch (obviamente) e entrei com ele no colo. Da outra vez tinha entrado com ele no carrinho. Mesmo com o Stitch “solto”, não tive nenhum tipo de problema. Passeamos e fizemos algumas comprinhas tranquilamente.

Se você acha que agora só teremos dia de descanso, está muito enganado. Amanhã voltamos ao trabalho para contar novidades e mostrar mais locais para você. Por isso, não perca o próximo post.

