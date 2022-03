Pelo meu Instagram (@luizacervenka), eu recebo muitas dúvidas de tutores. Essa semana, uma em especial chamou minha atenção. Uma tutora disse que fazia enriquecimento com a gata, mas mesmo assim a pequena atacava suas pernas e pés, para brincar.

Quando questionei quais eram as brincadeiras, ela relatou uma com varinha e contou que tinha prateleiras e caminhas elevadas. Mas mesmo assim não era o suficiente para a gata.

Brincadeira de caça

Ter uma varinha com penas na ponta ou mesmo algum ratinho, fita ou bolinha é fundamental. É a brincadeira que os gatos mais se interessam. Porém, algumas regras devem ser seguidas:

É preciso compreender se aquele objeto da ponta é interessante para o gato e em que nível é mais atrativo. Eu tenho três gatos. Uma só brinca com fita e no chão. Os outros dois gostam de penas e voando.

Momento da brincadeira. Não adianta dar um monte de sachê para o gato e querer que ele brinque depois. Ele estará cheio e desejará apenas um bom banho de gato e relaxar. Dê preferência para horário de maior energia. Normalmente no nascer e no pôr do sol.

Não adianta brincar todo dia com a mesma varinha, sempre do mesmo jeito. Gatos são neofílicos, amam uma novidade. Aquela varinha antiga tem que dar um sumida lá no maleiro, enquanto outra entra em cena. E depois muda. Fazer o rodízio dos brinquedos (qualquer que seja ele) é fundamenta para manter o interesse do gato.

Tempo da brincadeira pode variar. Tem dias que o Doritos (meu gato mais agitado) brinca uns 15 a 20 minutos e mesmo assim parece não cansar. Em outros, 3 minutos e ele já está desmaiado. É preciso respeitar o tempo de brincadeira que o gato está disposto e não ficar insistindo muito.

Se sua casa é gatificada (com espaços elevados, como prateleiras, camas e tocas), a varinha pode ser uma ótima forma de fazer o gato subir e descer. Mesmo naquele local que ele parece não ter mais interesse em frequentar.

Pelúcia comprida

Pelúcia para gato? Sim! A pelúcia é muito importante para que o gato tenha brincadeira “violentinha” de chutar e morder. Se ele não tiver, nossos pés e mãos podem se tornar o alvo.

Se você tem mais de um gato, essa “lutinha” pode acontecer entre eles. Mas mesmo assim, um pode querer interagir com você. Nessa hora, focar a atividade na pelúcia é fundamental para desencorajar o “ataque” às mãos. Não provoque nunca, em hipótese nenhuma, o gato para brincar com a sua mão ou pé. Use a pelúcia.

Já tem algumas pelúcias no mercado que são recheadas com catnip (erva de gato), que estimulam o gato a querer pegar e interagir. Se você não achar, faça uma almofadinha mais comprida do que larga, que já poderá ser uma ótima opção.

Dispositivos alimentares

Sabe aquela comida no pote, igual todos os dias. É chaaaato… Gatos querem novidades! A hora da alimentação pode ser muito mais divertida, com comportamentos de caça.

Uma simples caixa de pizza, com alguns furos, pode se tornar um ótimo comedouro diferente. O gato vai ter que decifrar como pegar cada grãozinho de ração ou petisco.

Sabe aquele rolo de papel higiênico que você ia jogar fora? Pode se tornar uma ótima brincadeira recheada de comida.

E uma garrafa pet com furos, recheada de comida? O gato vai sair jogando e rolando pela casa.

No meu canal do YouTube tem uma playlist só com brinquedos DIY (Do It Your Self). Veja como fazer uma caixa de pizza.

Aqui em casa, eu revezo os dispositivos. Ofereço pouca ração no pote e o resto coloco em bola com furo, comedouro lento, bola de fuçar, tapete de fuçar, caixa de pizza, caça ao tesouro (escondo porções pela casa para eles encontrarem) e até em caixas de papelão.

E não adianta vir com a desculpa de “ai, mas meu gato não gosta de brincar com nada”. Quem tem gato precisa se virar nos 30 para descobrir o que causa interesse nele. Dizem que macarrão fusilli cru e elástico de cabelo são infalíveis (nunca testei).

Se seu gato está apresentando algum comportamento inadequado, algo muito importante ele quer lhe dizer. Antes de qualquer coisa, leve-o ao veterinário especialista em felinos para fazer um check-up. Estando tudo bem, seguimos para o tratamento comportamental. Oferecer qualidade de vida aos bichanos é muito mais que dar um sofá confortável, carinho e comida.