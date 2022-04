Cães são caçadores, mas também são presas. Os hábitos e comportamentos que eles têm na nossa casa ainda remontam um cenário ancestral. Nele, os dejetos eram pistas olfativas para os predadores encontrarem a matilha e, principalmente, os filhotes. Por serem mais lentos e indefesos, se tornavam ótimas presas.

Uma estratégia para despistar qualquer possibilidade de serem encontrados era a cadela lamber o bumbum dos filhotes e ingerir todos os dejetos. Outro motivo que ela faz isso é para ajudar a induzir a micção e defecação dos recém-nascidos.

Como os cães aprendem muito por observação, os filhotes passam a imitar a mãe e repetir o mesmo comportamento de ingestão das fezes. Em algumas raças, como shih-tzu, lhasa apso, maltês, york shire, esse comportamento pode perdurar por mais tempo, mesmo longe da mãe. Mas o mais comum é, à medida que os filhotes crescem, parar de ingerir as próprias fezes.

Porém, alguns filhotes, ao chegar na sua nova casa, podem voltar a executar esse comportamento, por fatores ambientais. Pode parecer bobo, mas a nossa reação facilita e muito a coprofagia.

Coisas que fazermos que podem facilitar a coprofagia

Brigar com o cachorro quando fez cocô em local errado. Ele não associa a bronca ao local, mas ao ato de fazer cocô.

Fazer cara feia ou ficar com nojo ao limpar o cocô.

Limpar o cocô na frente do cão, assim que ele defeca.

Não elogiar os cocôs.

Não ter um local reservado, longe de passagem e barulhos, para que ele possa de aliviar.

Não ter rotina de alimentação e horários específicos. Ou seja, deixar a alimentação à vontade. Assim ele fará cocô a qualquer hora, sem que você esteja por perto.

Não ter brinquedos, mordedores ou atividades interessantes ao longo do dia.

Ficar sozinho por longos períodos.

Além desses fatores ambientais, temos as questões veterinárias, como a verminose e a desnutrição. Ambos também facilitam o comportamento de comer cocô. Assim, se esse for o motivo da coprofagia, não há pozinho mágico para resolver.

No mercado pet, há opções de produtos que amargam as fezes, evitando o comportamento de comer cocô. Mas só irá funcionar se todas as questões veterinárias e comportamentais forem atendidas.

4 passos para resolver a coprofagia

Leve ao médico veterinário para fazer um check-up com exame coproparasitológico. Vai que tem algum parasita escondido.

Estabeleça horários certos para alimentação. Após 40 minutos de cada refeição, leve o pet para passear ou fique de olho nele dentro de casa. A qualquer sinal de que ele fará cocô, fique pronto para o elogio, festa e brincadeira.

Não limpe o cocô assim que o cachorro defecar. Brinque perto do cocô. Elogie o ato de fazer cocô, mesmo que não aconteça no local desejado.

Ofereça um ambiente enriquecido com brinquedos recheáveis, mordedores, pelúcias e coisas para ele destruir.

Eu sei que é um hábito um pouco asqueroso para o ser humano. Mas é absolutamente normal ao cão. Com paciência e dedicação, você resolverá essa questão rapidamente. Tudo pensando no bem-estar dos nossos peludos.