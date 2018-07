Os Youtubers famosos costumam mostrar tudo sobre suas vidas, incluindo seus pets. Mas será que alguns fazem isso só ter mais likes ou eles realmente amam seus peludos?

Para descobrir a resposta desta pergunta, fui encontrar nove Youtubers e seus animais de estimação. Se prepare para descobrir como eles se relacionam e até o que os pequenos aprontam.

Erick Krominski e Narcisa

YouTuber e ex-reporter do CQC, o irreverente Erick Krominski mostrou que não basta ser pai, tem que cuidar do peludo, mesmo com todas suas características peculiares. Tutor da Narcisa, uma buldogue francesa, Erick se preocupa em passear bastante com ela. O local favorito é a Praça Roosevelt, onde nos encontramos. “A Narcisa não pode viajar de avião, por isso, só consigo leva-la junto em viagens de carro. Já fomos para Minas e Rio. Mas se eu pudesse, levaria a todos os lugares” confessa Erick.

Erick brinca que Narcisa não apronta, ela degusta objetos novos. Super simpática, A buldogue encanta por onde passa. Mesmo no meio da entrevista, correu para brincar com outros cães que passavam por nós. Para conhecer todas as aventuras da pequena, basta seguir seu perfil no Instagram @narcisaks. Com tanta fofura, já já ela vai ter mais curtidas que seu papis.

Confira como foi esse encontro.

Felipe Neto, Mike e Depp

Namoradas vão e os filhos ficam. Esse é o lema de um dos Youtubers mais famosos do Brasil e do mundo. Felipe Neto divide seu tempo entre os vídeos e seus cães. Depp, uma Lhasa apso geniosa, foi deixada por uma ex-namorada de Felipe. É ela que sempre aparece de fundo nos vídeos, correndo atrás de seus brinquedos. E aí de você se tentar pegar algum. A bichinha é brava e possessiva.

O sonho de Felipe Neto sempre foi ter um Golden Retriever. Por isso, quando ainda tinha a Parafernalha e uma nova namorada, resolveu adquirir o Mike. “Mike é tipo uma batata, faz o que eu quero” comenta Felipe. Isso só não acontece se houver comida envolvida. No dia da entrevista, Mike só queria ficar na cozinha, verificando se o almoço estava sendo bem feito.

Felipe assume que não tem muito tempo para cuidar dos peludos. Por isso, contratou passeador para sair com os pequenos. Seu sonho é mudar para uma casa e poder adotar cães, juntamente com seu irmão.

Veja como até Felipe Neto fica fofo ao lado dos peludos.

Lia Camargo, Kitty, Mimi, Jimmy, Tipy

A recente mamãe Lia Camargo abriu sua casa para eu conhecer seus quatro gatos lindos. Apta a onda moderna, Lia optou por ter gato ao invés de cães, quando foi morar com seu marido, Daniel. A primeira que chegou foi a Kitty. Lia amou tanto, que resolveu pegar dois irmãos de uma só vez, a Mimi e o Jimmy. Já o Tipy, veio para fechar o quarteto felino fantástico.

Cada gato reage de uma forma com o bebê, Fernandinho. “Quando eu estava grávida, a reação já era diferente para cada um dos gatos. Só uma vez que um cheirou e deitou na minha barriga, como a gente vê em fotos nas redes sociais” conta Lia.

Na casa, há um espaço exclusivo para os gatos, cheio de brinquedos. A Lia me mostrou quais eram os favoritos e eles até se renderam as minhas investidas de brincadeiras.

Para os gateiros de plantão, uma amostra das fofuras da Lia.

Fabi Santina e Amora

Cheguei à casa da Fabi Santina e o primeiro serzinho a me recepcionar foi uma bolinha branca super ativa. Amora é dona de uma simpatia sem fim. Já me amou desde o primeiro minuto. Me chamou para brincar, me deu lambeijos e, claro, ganhou meu coração.

O meu grande erro foi mostrar onde tinha petisco. Fabi contou que a Amora está de regime. “A Amora é louca por bifinho e ossinhos. Mas a veterinária pediu para controlar porque ela estava ficando muito gorda” confidencia Fabi.

A Youtuber trata sua pequena como filha. Adora colocar roupas e acessórios. Não tem quem resista a tanto charme. Por isso mesmo, Fabi criou um perfil para a Amora no Instagram (@amoradafabi). Não precisa se esforçar muito para conseguir tirar fotos de enlouquecerem qualquer doglover.

Cauê Moura, Manola, Jorge, Tornado e Luna

Cauê Moura ficou conhecido na internet pelos seus vídeos ácidos, críticos e cheios de gritos. Mas por trás de todas as tatuagens e aquela barba, há um coração totalmente cachorreiro. Totalmente a favor da adoção, Cauê sabe a história de todos os cães que passaram por sua casa, desde sua infância. “Sabiam que eu e minha mãe amamos cães e jogavam uns vira-latas na porta de casa. A gente pegava e cuidava” relembra Cauê.

Mas sua paixão não se restringe apenas aos cães. Ao chegar no seu QG, localizado em Jundiaí, conheci uma maritaca, que estava de passagem, até se recuperar das lesões na asa.

Nas férias, Cauê aproveita para curtir locais com animais silvestres. Até já nadou com tubarão. Aposto que até o animal mais temido teve medo de chegar perto do Cauê. Mas é só um estilo. Cauê é extremamente amoroso, principalmente com seus cães. Adora brincar e jogar bolinha para eles.

Não acredita?! Então dá uma olhada nesse vídeo.

Jéssica Flores e Toddy

Em um dia muito chuvoso, fui até um café petfriendly, em Mogi das Cruzes, encontrar a Jéssica Flores e o Toddy. O fofinho West White terrier não curte muito colo, mas ficou bastante comportado com sua tutora, durante toda a entrevista. Mesmo levando presente para ele, Toddy mostrou que não dá confiança para qualquer um, ainda mais em dia de chuva.

A relação do Toddy e da Jéssica vai além. Apaixonada pelo seu cãozinho, Jéssica mandou confeccionar quadros com a carinho do Toddy. “Não é fácil achar coisas da raça do Toddy. Por isso, eu mesma resolvi criar e vender” aponta Jéssica. Em suas viagens, Jéssica confessa que não resiste e sempre traz uma mala cheia de coisas para seu pequeno.

Mesmo sendo de pouco amigos, a beleza do Toddy é indiscutível, ainda mais nas fotos do seu Intagram (@toddypeludinho).

Pc Siqueira e Demo

Só existe uma pessoa no mundo que colocaria o nome do cachorro de Demo. PC Siqueira confessa que o cão da raça Boston Terrier apronta muito e por isso deu o nome de Demo. Mas mesmo quando o pequeno faz xixi na cama, PC continua amando seu pequeno. Ele é o mais doglover e Felício do mundo. Não pode ver um cachorro na rua que já vai agarrar!

Além do Demo, PC também tem a Lola, mas ela não participou da entrevista, pois estava se deliciando na casa da praia. “Sempre que eu posso, eu mando os cães para a casa do meu irmão na praia. Lá eles são mais felizes, pois podem correr, brincar, ser cachorro de verdade” sugere PC.

No seu apartamento, em São Paulo, PC tem um cantinho para o peludo, cheio de brinquedos e guloseimas. Mas para evitar que o pequeno Demo apronte em sua ausência, PC prefere deixa-lo “guardado” na área de serviço. Mas quando está em casa, o cãozinho tem acesso à casa toda, para poder bagunçar e destruir tudo.

Niina Secrets e Zara

A família Santina é louca por cachorro. Depois que a Fabi pegou a Amora, sua irmã, Niina, não aguentou e pegou uma King Charles Cavalier, chamada Zara. Ainda filhotinha, com menos de um ano, a pequena encanta por onde passa (acho que teve aulas de simpatia com a prima Amora).

O amor pelos animais não se restringe aos cães. Faz pouco tempo, Niina publicou em suas redes sociais uma gatinha que havia achado no estacionamento do seu escritório. E para conhecer toda a história de amor entre Niina e Zara, convidei as duas para um café da manhã, em uma padaria pet friendly na zona norte de São Paulo.

Como um bom filhote, Zara é muito curiosa e agitada. “Quando eu viajo, deixo a Zara com a Fabi ou com minha mãe. Ela cansa todos os cachorros de casa e ainda tem energia para brincar mais” brinca Niina. As duas são inseparáveis até na hora de trabalhar. Zara é figurinha conhecida no escritório da Niina.

Maurício Meirelles e Uber

Maurício Meirelles dispensa apresentações, principalmente depois que colocou o nome do cachorro de Uber. Pai de primeira viagem, Maurício ainda está se adaptando a mudança de rotina ocasionada pelo pequeno Shitzu. “Antes eu ficava muito tempo fora de casa. Agora, não vejo a hora de chegar e brincar com o Uber” conta Maurício.

Ele leva a sério o brincar. Até rola no chão com a pequena bola de pelo. “Eu tive que mudar algumas piadas que eu fazia sobre cachorro. Porque até eu falo com vozinha idiota com o Uber” confessa.

Famoso por fazer o Facebullying, Maurício faz piadas o tempo todo, incluindo o próprio cachorro. A fase de adaptação inclui lidar com o choro para dormir, com comer cocô (coprofagia) e brincar de morder. Uber ainda é muito pequeno e mal tem dentes. “Ele acabou de chegar, mas eu não sei mais como é viver sem ele” declara Maurício. Sobre o Uber ter perfil no Instagram, Maurício diz que não terá. Vamos só ver…

Não importa se é pet famoso ou filho de famoso, todos os animais dão trabalho e devem ser amados pelos seus tutores. Que os casos de amor entre esses Youtubers e seus peludos corram pelas redes sociais e sejam exemplos para todos.