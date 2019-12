Com a chegada do Natal, começam os bazares de final de ano. Diversas ONGs promovem vendas de diversos produtos bacanas. A renda será revertida para a causa animal.

Algumas pessoas gostariam de ajudar a causa animal, mas não sabem como. Chegou aquela super oportunidade de ajudar os animais que estão para adoção. Diversas instituições promoverão bazares com produtos de diversas marcas, com renda revertida para ajudar a cuidar de cães e gatos abandonados ou que aguardam um novo lar.

A organização não governamental Adote um Gatinho (AUG) realiza nesse domingo, 8 de dezembro, das 10 às 18 horas, seu tradicional Bazar de Natal. Já em sua 12ª edição, o evento, com entrada gratuita, terá renda revertida para ajudar mais de 500 gatinhos à espera de um lar seguro.

A ONG já ajudou mais de 12 mil gatos a encontrarem um lar e conta com uma média de 100 adoções por mês. Quem passar pelo evento poderá curtir um estande com jogo da memória interativo, exposição completa da linha para gatos saudáveis e sorteio de kits especiais ao longo do dia.

A organização, que vive de doações de pessoas físicas e de ajuda voluntária nos cuidados com os gatos, preparou produtos personalizados como agendas, calendários, canetas, ecobags, guarda-chuvas, copos e camisetas com estampas criativas, modernas e divertidas. Os tutores poderão presentear seus gatinhos com edredons, brinquedos e vasos com catnip (erva do gato) natural.

O Bazar também terá marcas queridas pelos gateiros e opções de presentes de Natal para toda a família.

Bazar de Natal Adote um Gatinho

Local: Centro de Convenções Rebouças

Data: Domingo, 8 de dezembro

Horário: 10h às 18h

Endereço: Avenida Rebouças, 600 – próximo ao metrô Clínicas

Informações: www.adoteumgatinho.org.br

Telefone para contato do espaço do evento: (11) 3898-7850

Estacionamento no local: Valor: R$ 15 reais (primeira hora)

Acesso para pessoas com necessidades especiais

Sábado, 7 de dezembro, o Instituto Luísa Mell e a ONG Encontrei Um Amigo promovem um bazar do bem. Com a venda de roupas de marcas bacanas e grandes influenciadores, o intuito é arrecadar fundos para a causa animal.

Os dois projetos trabalham em parceria e nesse ano salvaram milhares de animais juntos!

Nos dias 14 de 15 de dezembro a ONG Amigos de São Francisco irá promover seu bazar no Hotel Fasano.

Outro bazar reverterá sua renda para ONGs, dentre elas a Adote um Amicão.

Se você não pode ir em nenhuma dessas datas, tem mais uma oportunidade de ajudar os peludos.

A AMPARA Animal,OSCIP de proteção animal, inaugurou sua primeira loja física no Santana Parque Shopping. A ONG espera arrecadar fundos para continuar apoiando aos diversos projetos próprios e amparar outras 450 ONGs e protetores independentes cadastrados.

A loja traz um novo conceito para o mercado pet, com alguns produtos feitos à mão para a casa e também para os animais, incluindo a linha Somos Todos Vira Latas.

A AMPARA Store visa captar recursos para investir em mutirões de castração e realizar eventos de adoção. “Esse é um passo muito importante para buscar a sustentabilidade dos nossos projetos. Além dos produtos serem de uma qualidade e um bom gosto sem igual, possuem um propósito claro, e é isso que o consumidor busca hoje em dia”, finaliza Juliana Camargo, presidente da instituição.

Serviço: AMPARA Store

Local: Santana Parque Shopping – Piso 2 – Loja 807

Endereço: R. Conselheiro Moreira de Barros, 2780 – Santana, São Paulo – SP, 02430-001

Oportunidades de ajudar a causa animal não faltam. E não pense que bazar são só coisas simples e ou de segunda mão. A maior parte dos bazares contam com peças incríveis e a preços que valem muito a pena. Por isso, aproveite as oportunidades para comprar os presentes para esse Natal.