Castração é um tema bastante polêmico. Diversos estudos realizados mostram as controvérsias das indicações para o procedimento. Não só temos atualizações de informações antes passadas, como novidades relacionando a castração ao comportamento, por exemplo.

Por muitos anos, foi preconizada a castração de fêmeas e machos como uma precaução aos cânceres de mama e próstata. Por isso mesmo, muitos tutores castravam suas cadelas antes dos seis meses, para diminuir ao máximo a chance de tumores mamários. Porém, estudos mostram que, ao não ter o banho de hormônios sexuais no cérebro, podem ocorrer alterações comportamentais, como acentuar medo, ansiedade e até comportamentos agressivos. Além de maior chance de cânceres ósseos.

Quando pensamos em machos, o assunto também requer reflexão. O câncer de próstata se manifesta na maioria das vezes também em cães castrados. Isso não quer dizer que não indico a castração, mas que cada caso deve ser avaliado. Não é um protocolo geral de castre todos os cães e pronto. Lembrando que a castração é o método de controle populacional mais efetivo.

Voltando ao câncer de próstata…

Ainda há uma confusão e desencontro de informações quando o assunto é a próstata do animal. Existem dois problemas semelhantes, porém com consequências e tratamentos completamente diferentes: a hiperplasia prostática e o câncer de próstata. A hiperplasia, um tipo de tumor benigno, pode ser evitada com a castração, já o câncer de próstata (tumor maligno), se desenvolve em animais e seu tratamento exige cirurgia e quimioterapia.

Sintomas de tumor de próstata em cães:

Urinar várias vezes em pequenas quantidades;

Presença de sangue na urina;

Mudança no formato das fezes (em formato de fita ou esmagado);

Apatia;

Retenção de fezes e urina.

Embora os sinais sejam exatamente iguais, os protocolos de atendimento e tratamentos são totalmente diferentes, assim como as consequências. Só é possível detectar se a próstata está aumentada e se é um tumor benigno (Hiperplasia prostática) ou maligno (Câncer de próstata), por meio de alguns exames que, na grande maioria são indolores e não invasivos.

“A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor do macho e que fica localizada na região pélvica do animal. Nos pets, o câncer de próstata é raro, mas, com o passar do tempo é comum que esta glândula aumente de tamanho e sofra outras alterações que podem impactar a qualidade de vida do animal”, explica Fernanda Ambrosino, médica-veterinária gerente de produtos pets da Ceva Saúde Animal.

Por se tratar de um câncer extremamente agressivo que, em grande parte só se manifesta em animais acima dos dez anos e possui um potencial de crescimento muito rápido, a prevenção é de extrema importância. O indicado é o animal faça acompanhamento a partir dos 09 anos.

Caso o cão apresente qualquer um dos sintomas é recomendado ir imediatamente ao médico veterinário, quanto mais precocemente diagnosticado, mais chances de sucesso no tratamento.

Se você mora em São Paulo e quer passar por uma avaliação gratuita, a São Judas, integrante do Ecossistema Ânima de Educação, promove neste mês, o projeto Novembro Azul Pet. A ação acontecerá nos dias 16 e 30 de novembro, no saguão da unidade da Mooca, das 15h30h às 17h. Quem tiver um cãozinho e quiser que ele passe por uma avaliação, basta levá-lo neste período.

A ação tem como proposta despertar a atenção de tutores dos pets para a importância dos exames em cães e gatos machos com o objetivo de diagnosticar as doenças que acometem não só a próstata, mas os testículos.

São realizadas triagens dos animais, exame físico completo e colheita de amostras para exames complementares como hemograma, função renal e hepática, exame cardiológico básico (eletrocardiograma) e, se necessário, encaminhamento para outros exames no Hospital Veterinário da São Judas.

Vale lembrar sobre a importância de fazer check-up anual nos nossos peludos. Exatamente para fazer toda uma avaliação e detectar o mais precoce a doença para tratamento. Não só no novembro azul, outubro rosa, mas em todos os meses a preocupação com a saúde é prioridade!

Serviço

Ação: Novembro Azul Pet.

Datas: 16 e 30 de novembro das 15:30h às 17h.

Endereço: São Judas Mooca – Rua Taquari, 546 – Mooca.