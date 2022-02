Por conta da pandemia de Covid-19, os blocos de rua do Rio de Janeiro e de São Paulo foram suspensos pelo segundo ano consecutivo. Salvador e Olinda (PE) também cancelaram as comemorações. Já os desfiles das escolas de samba nos sambódromos de São Paulo e Rio de Janeiro serão mantidos (todos de máscara). O intuito é diminuir a possibilidade de contaminação. Principalmente após o fatídico carnaval de 2019, onde toda a pandemia teve início no Brasil.

O espírito carvanalesco brasileiro está sufocado e louco para ter uma única oportunidade para cair na folia. Alguns locais farão festas privadas. Mas quem ganhou mais espaço foram os pets. Em alguns shoppings, o desfile já é tradicional. Já outros inauguram a moda pet, como opção de entretenimento.

Mooca Plaza Shopping – São Paulo

O Mooca Plaza promove bailinhos de Carnaval gratuitos para animar o dia dos pequenos foliões e dos tutores de pets. No dia 26 de fevereiro, das 12h às 18h, a criançada poderá aproveitar um bailinho com bandinha que tocará as tradicionais marchinhas de carnaval e sucessos infantis no Go Kids, playground infantil localizado no estacionamento do empreendimento. Para completar a diversão, os pequenos terão também comidinhas, brincadeiras e concurso de fantasia. O importante é deixar a imaginação solta e aproveitar o momento superespecial.

Para os pets, o shopping promove um bailinho no dia 27 de fevereiro, das 12h30 às 18h, reforçando o seu posicionamento pet friendly. Uma bandinha sairá da Crystal Pet, no Piso L1, às 12h30 com os participantes e irá percorrer o mall até o Pet Park, onde a festa acontecerá até às 18h. O evento terá música, comidinhas para os pets e concurso de fantasia.

Bailinho para pets

Data: 27/02

Horário: das 12h30 às 18h

Local: Concentração na Crystal Pet, localizada no Piso L1, para acompanhar a banda pelo mall. Bailinho acontecerá no Pet Park – Estacionamento com acesso pela Avenida Henry Ford. Próximo ao Acesso B do shopping.

Gratuito

Catuaí Shopping Londrina

A folia vai rolar para os bichinhos de estimação no dia 27/02 no Pet Park do Catuaí Shopping Londrina, das 17h às 20h. Na festa, que acontece em um amplo espaço ao ar livre, vai ter mesa de quitutes pets, pipoca para os tutores e um desfile de fantasia para os animaizinhos.

Para participar do desfile é necessário realizar inscrição pelo link: https://bit.ly/catuaifoliapet. As vagas são limitadas e todos os animais inscritos ganham um kit de guloseimas da Padaria Pet. Na folia haverá ainda um ponto de coleta de ração para cães e gatos. Tudo o que for arrecadado será doado para a ADA – Associação Defensora dos Animais. O acesso à Folia Pet é inteiramente gratuito.

Serviço:

Folia Pet

Data: 27/02

Horário: 17h às 20h

Local: Pet Park

Inscrições: https://bit.ly/catuaifoliapet

Cantareira Norte Shopping – Pirituba

Nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, das 14h às 18h, acontecerá o desfile de fantasias, evento gratuito para divertir a criançada. A atração para as crianças e seus pets terá muitas brincadeiras para animar os visitantes do empreendimento. As sessões serão a cada uma hora e limitadas a 50 participantes.

A atividade será no piso térreo, próximo à loja Claro. Para participar, as crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis. Não é necessário realizar inscrição previamente.

Desfile de Fantasias

Gratuito

Data: 28 de fevereiro e 1 de março

Horário: das 14h às 18h — com sessões a cada uma hora

Local: Piso térreo — próximo a loja Claro

Crianças só poderão participar acompanhadas de um adulto responsável

Funcionamento do shopping no Carnaval

Dia 28 de fevereiro – segunda-feira das 10h às 22h

Dia 1 de março — terça-feira das 10h às 22h

Dia 2 de março – quarta-feira das 12h às 22h

Uso de máscaras obrigatório

Golden Square Shopping – São Bernardo do Campo

Dias 26 e 27 de fevereiro, os cachorrinhos que vierem passear com seus tutores no shopping vão ganhar uma linda bandana carnavalesca após a doação – mínimo de 1kg – de ração que será entregue ao abrigo Lúcia Helena Araújo que cuida de cães abandonados.

SERVIÇO

Período: 26 e 27/2

Local: Parque Pet Golden — Área externa

Horários: Das 14h as 18h.

Shopping Pátio Higienópolis – São Paulo

As fantasias de super-heróis/heroínas já podem sair da gaveta – pelo menos para os pets. O Shopping Pátio Higienópolis retoma sua tradicional programação pet, com quatro dias de atividades para os cães de estimação e seus tutores, incluindo o esperado desfile de fantasias. Todas as atividades requerem inscrição prévia para participação do público e cumprimento de regras sanitárias individuais, como uso de máscara de proteção facial e higienização frequente das mãos com álcool.

O desfile (sábado, 12/03) terá participação de 30 cães previamente inscritos (não são aceitas inscrições no dia do evento), que serão avaliados por um júri de especialistas, que escolherá aqueles que mais se destacam por simpatia, figurino, coreografia e integração pet e seu tutor. Só podem desfilar animais com coleira e outras proteções necessárias, conforme regulamento.

A programação inclui oficinas temáticas – para que as crianças criem adereços para seus pets – recreação canina, sob orientação de especialistas, palestra sobre comportamento animal e uma feira para adoção de cães, para quem ainda não tem o seu. Anotem a programação completa:

Pet Day

Acesso Gratuito, 10 a 13 de março de 2022

Desfile de fantasia pet: somente no sábado, 12 de março, às 16h, no Vão Central. Antes do desfile, o adestrador e especialista em comportamento canino, Alexandre Rossi, falará e mostrará como treinar seu cão.

Caricatura Pet: Cartunista estará à disposição para desenhar o pet de estimação; somente sábado e domingo, das 11h às 19h. Vagas limitadas; sujeito à fila de espera

Coloração Pet: O cão pode ficar colorido – é usada tinta atóxica, específica para esta finalidade; somente domingo, das 14h às 19h. Vagas limitadas; sujeito à fila de espera.

Atividades Contínuas (10 a 13 de março, das10h às 19h; domingos, das 11h às 19h,

Oficina de Fantasia Pet, Paper Toy e Acessórios, para crianças, que devem estar acompanhadas por pais ou responsáveis

Pet Play e Espaço Agility – Play ground para pets, com túnel, zig zag, lombada, aro, rampa, palquinho, gangorra, piscina de bolinha, escorregador . Só será permitida a entrada do animal, desde que acompanhado de um responsável maior de 15 anos. Sujeito à fila de espera.

Adote um Pet, em parceria com as ONGs Encontre um Amigo e Cão sem Dono (feira de adoção com exposição dos cães adotáveis)

Padaria Pet – guloseimas especiais para os pets.

Dicas de carnaval com o pet

Independentemente se você for curtir em casa ou na rua, se atente para algumas dicas básicas:

Hidrate seu pet constantemente;

Evite deixa-lo de fantasia ou adereço por muito tempo. Tire foto e deixe-o brincar tranquilo;

Cuidado com a audição deles. Locais muito barulhentos podem deixá-los irritados;

Procure locais cobertos ou com sombra. O calor pode facilitar hipertermia (excesso de aquecimento no corpo) e queimadura das patinhas;

Faça do carnaval um momento de curtição para todos, inclusive para o seu peludo.

Oferecer qualidade de vida para os animais é nossa missão!