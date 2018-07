Falta pouco para o Carnaval 2017 e a escola Águia de Ouro, uma das mais tradicionais de São Paulo, prepara um espetáculo sem precedentes. Isso porque o enredo deste ano traz um tema que é praticamente unanimidade: animais de estimação. E fora cantar as delícias e o privilégio de se ter a companhia de um bicho, a escola dará a chance do público participar com o projeto “Seu pet na avenida”.

Carnaval, para mim, sempre foi sinônimo de futilidade, mulher pelada e bebedeira. Uma desculpa para todo mundo extravasar e aprontar todas, sem se sentir mal. Uma época em que tudo é permitido e todas as fantasias podem sair dos armários e das mentes mais criativas. Minha pergunta sempre foi: pra que tanto dinheiro gasto com uma festa que, além de não agregar, utiliza infinitas penas e de materiais de origem animal?

2017 iniciou quebrando paradigmas. A responsável por isso é a escola de samba Águia de Ouro. Bastou uma visita ao imenso barracão, uma conversa com o carnavalesco Amarildo Mello e uns cafunés nos cães mascotes da escola, para eu mudar completamente a visão sobre o carnaval.

Com o tema “Amor com Amor se Paga – Uma História Animal”, a escola inova e leva o diferente para a avenida. Diversos animais terão voz neste carnaval. Não apenas os cães fofinhos e famosos do cinema, mas animais silvestres e aqueles que sofrem com a maldade do ser humano. Começando pela caça por pele, pelos e penas. A escola não utilizará materiais de origem animal. E olha que eu procurei bem pelas fantasias e carros alegóricos. Tudo de origem sintética, como deveria sempre ser.

A ideia do enredo não é tão recente assim. Apaixonado por animais, o presidente da Águia de Ouro, Sidnei Carriulo, há anos maturava a possibilidade de levar a causa animal para a avenida, por ser um tema muito exótico ao mundo do carnaval. Após muita pesquisa junto ao carnavalesco Amarildo, que abraçou com muita coragem o tema, e muito poder de convencimento, finalmente em 2017 este projeto saiu do papel.

“A escola de samba sempre teve a missão de ser a porta-voz de uma sociedade no momento que acontece no mundo. Hoje, o discurso da humanidade é mais amor e mais respeito um com o outro e com os seres viventes” lembra Amarildo.

O samba fala de defesa, respeito e, principalmente amor, tendo o cachorro como protagonista e anfitrião. “Queremos passar uma mensagem de que o ser humano legal não maltrata animal”, explica Amarildo.

Para levar esta mensagem para o sambódromo, serão diversos carros alegóricos mostrando desde a Arca de Noé, até o circo do bem, sem animais. Para abrilhantar, a escola contará com diversas celebridades apaixonadas por pets, como Dr Ray, Luisa Mell e Fernanda Tavares.

Para tratar o assunto, Amarildo não colocou o cão como um adorno do ser humano, mas como um elemento que faz parte da humanidade. Um trabalho iniciado em abril de 2016, que poderá ser conferido no dia 25/02, sábado, às 6:30h no Anhembi.

É claro que, sendo um tema de grande identificação para os brasileiros e que puxa pela emoção, a participação popular está garantida. A escola fechou parceria com o It Pet Blog, canal de lifestyle pet, para ajudar a levar centenas de histórias incríveis direto para a passarela. Juntos, criaram o projeto “Seu pet na avenida”, para que foliões enviem fotos de seus animais para serem transmitidas em um telão que fará parte de um dos carros alegóricos, o cinema.

Para colocar seu pet na avenida é muito fácil. A blogueira Mariana Castro explica que basta acessar o site www.seupetnaavenida.com.br, preencher um rápido cadastro, fazer uma doação de R$ 15,00 e seguir as instruções para o envio da foto. “Parte do valor será direcionada para a Associação Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos, ONG que acolhe animais de diversas espécies. A escola é a primeira a dar o exemplo de como ajudar os animais”. No dia do desfile, você receberá uma mensagem, quando seu pet estiver entrando na avenida.

O meu gatinho estará no Anhembi com a Águia de Ouro e seu enredo. E o seu pet?

Enquanto o carnaval não chega, vamos curtir um pouquinho dos preparativos e samba-enredo.