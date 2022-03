Todo ano é sempre a mesma solicitação: não passeie com o cachorro em horários de sol forte, ofereça muita água, cuidado com os raças de focinho curto. Mas mesmo assim ando na rua e vejo diversos cães passeando em pleno sol forte.

Mesmo tomando todos os cuidados com a minha cachorra, me peguei tendo que desmarcar os compromissos com ela após às 10h. Tínhamos combinado diversos almoços. Mas, mesmo ficando na sombra e oferecendo água fresca, percebi que a Aurora não estava conseguindo regular a sua temperatura.

Ao pegá-la no colo, senti seu corpo bastante quente (e não era febre), sua mucosa mais clara do que o normal e ela estava mais ofegante. Na hora coloquei já molhei as patinhas e a barriga com água e coloquei no tapete gelado. Ela relaxou e voltou aos poucos ao normal.

A sorte foi que eu logo percebi que algo não estava bem. Muitas vezes, um tutor um pouco menos atento, não se atenta aos sinais e o cachorro pode chegar a desmaiar. Calor intenso para o cachorro é algo muito sério. Eles têm pouca área de troca de calor, já que não suam pelo corpo todo.

E o calor não está só na rua. Muitas casas pegam o sol da tarde (o mais quente), sem que o cachorro tenha onde se esconder. Oferecer um piso fresco, um tapete gelado, um sorvete (específico para cachorro), pode ajudar muito.

Veja duas receitas de sorvete o vídeo abaixo.

Eu também aproveito para deixar uma bacia com água, caso a Aurora queira se refrescar. Se eu não deixo, ela faz o pote de água de piscina, colocando a pata. Eles dão um jeito de se refrescar, mas a gente pode ajudar.

Para quem tem ar condicionado ou ventilador em casa, deve ter mais cuidado. O pet sempre vai preferir o local geladinho. Mas frio demais pode facilitar problemas respiratórios. Assim, se a temperatura do seu ar está semelhante a do polo norte, melhor oferecer um cobertor para o peludo.

Aqui em casa, eu ligo o ar em períodos muito quentes do dia, mas logo que o sol se põe, eu desligo. Assim consigo controlar melhor a temperatura corpórea da Aurora e dos gatos. E por falar em gatos… Os meus amam sol, mesmo nesse calor intenso. Oferecer tapete gelado e água fresca é muito importante. Mas, por terem a temperatura corporal normalmente mais alta, eles curtem um abafadinho. Com eles, o cuidado com o ar condicionado é redobrado.

Não só nesses dias, mas também no calor, se coloque no lugar do peludo. Entenda as preferências dele. Não obrigue-o a seguir a sua vontade. A qualquer sintoma de desconforto, busque o médico-veterinário.