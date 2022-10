A ideia de presentear uma criança com um filhote é sempre tentadora. A sensação é que serão eternos amigos, que brincarão juntos, que serão grandes companheiros. O problema dessa equação é que já afirmamos como será a personalidade do cão antes mesmo dele chegar. Mesmo que seja de uma raça considerada brincalhona, o filhote já pode vir com alguns medos e receios que dificultam a interação com as crianças.

Não é pelo fato do cão ser brincalhão e feliz que faz com que ele goste de crianças. Ainda vemos, muitas vezes, o cão de uma forma utilitária, como se ele tivesse a obrigação de suprir as expectativas criadas por nós. Imagine a frustração de uma criança que, ao receber o tão sonhado cachorro, descubra que ele é reativo ao toque ou se esconde quando chega visita?

Nem sempre a criança entende que é preciso respeitar o espaço do cão e força a interação. É aí que mora o problema. Sem muitas vezes opção de fuga, a única resposta possível é a luta, ou seja, rosnadas, latidos e mordidas. E lá vai o pobre cachorro ser considerado como mau, desobediente e agressivo.

É assim que acontecem alguns casos de doação de cães, através da frustração gerada pela chegada de um cachorro, muitas vezes pouco planejado, um presente talvez, sem entender quem é aquele cão, do que ele gosta, seus medos e personalidade, e sem instruir a criança de como deve ser a interação com esse animal. É por isso que é sempre importante reforçar que cães não são objetos e nem bens de consumo e não devem, nunca, serem oferecidos como presente, seja para crianças ou adultos.

O que fazer se o cão não gosta de crianças?

Semana passada fui atender uma cachorrinha medrosa, que não lidava bem com crianças. Mas a tutora tinha amigos e sobrinhos que a visitavam. Como, então, fazer com que a cachorrinha aceitasse e interagisse com as crianças.

Primeiro ponto é não forçar a cachorra a ter essa interação. Por mais que as crianças amem cachorro e queiram muito brincar com ela, é importante que a cachorra tenha um local de segurança, se fuga, onde as crianças não tenham acesso.

É exatamente neste local de segurança que a cachorra estará quando as crianças chegarem. A entrada é algo que angustia demais cães mais medrosos ou reativos. Então, oferecer algo muito gostoso, como um tapete de lamber com pastinha, longe da porta, pode ser uma ótima forma da cachorra não precisar interagir com esse momento. Afinal, a chegada é sempre barulhenta, cheia de movimentos, muita informação para absorver.

Com todos calmos e sentados, podemos convidar a cachorra a ir até a sala ou local para interação. Nunca pegue a cachorra pela coleira ou mesmo no colo. Tudo deve ser uma opção. Se ela não quiser, temos que respeitá-la.

Uma forma de fazer a aproximação da cachorrinha e as crianças é de uma forma lúdica e apetitosa. Um petisco bem gostoso pode ser uma ótima forma de associar a presença das crianças com algo legal. No começo, as crianças se mantem paradas e os petiscos são colocados próximos a elas. Aos poucos, as próprias crianças podem estender a mãozinha e oferecer o petisco. A medida que a cachorra aceitar esses movimentos controlados, podemos ir testando novos, como pedir para que a criança solicite algum comportamento, como senta, deita ou pata.

Se a cachorro gostar muito muito de algum brinquedo e aceitar brincadeiras de jogar, por exemplo, pode ser uma ótima forma de começar a adicionar movimentos das crianças à brincadeira. Mas lembre-se: não é pelo fato de ser um cachorro, mesmo que filhote ou adolescente, que ele tolerará ou terá energia de uma criança. Ao perceber qualquer tipo de desconforto ou reatividade no cão, pare imediatamente a interação e “guarde” o cão no local seguro.

Se, por ventura, nesse meio tempo, escapar uma abocanhada ou rosnada, nunca, em hipótese alguma brigue com o cachorro. Ele não faz isso por ser mau ou por falta de controle. Ela está expressando seu desconforto e deve ser respeitado. Então, se perceber, a qualquer momento, que a interação está sendo excessiva ao cão, leve-o ao local seguro e dê um tempo para ele.

A parte mais difícil é explicar para as crianças o motivo do cão precisar descansar um pouco, sem brincar com eles. Afinal, toda criança acha que cães têm energia infinita. E não têm.

A melhor forma de haver uma ótima interação entre cães e crianças é resumida em uma palavrinha: respeito. Tem outra também: NADA DE BRONCA!

A responsabilidade do bem-estar dos cães, mesmo na presença das crianças, é nossa: humanos adultos. Não delegue ao cão a responsabilidade de cuidar ou satisfazer as expectativas de uma criança.