O tema bem-estar chegou ao Ministério do Meio Ambiente. Essa é a prova do quanto a questão de comportamento e saúde dos pets é algo fundamental para a qualidade de vida de humanos e animais.

Garantir uma convivência harmônica, saudável, afetuosa e feliz entre os donos e seus animais de estimação. Esse é o propósito do curso “Guarda Responsável e Bem-Estar de Cães e Gatos”, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). As inscrições estão abertas até 7 de janeiro. O curso é gratuito e 100% on-line.

Qualquer cidadão que se interesse pelo assunto pode se inscrever. O objetivo é garantir o bem-estar dos animais de estimação, abordando os cuidados necessários, assim como as normas e condutas para uma guarda responsável. Além de uma relação saudável e consciente entre o tutor e seu bichinho.

O conteúdo do curso ainda trata da relação de cães e gatos com a biodiversidade brasileira, a importância do controle reprodutivo dos animais, saúde animal e prevenção de doenças, bem como legislação e regras de boa convivência, entre outros assuntos.

“O curso aborda, de forma objetiva e fundamentada, questões que às vezes passam desapercebidas no nosso dia a dia, na correria, e fazem toda diferença para o bem-estar dos animais, para que ele consiga expressar seus comportamentos naturais, com espontaneidade, de maneira que ele tenha uma vida verdadeiramente feliz, afetuosa e amorosa em família. Isso é o mais importante do curso”, disse o Diretor de Educação e Cidadania Ambiental da Secretaria de Biodiversidade do MMA, Leonardo Hasenclever.

A carga horária do curso é de 20 horas e o conteúdo será disponibilizado de maneira 100% on-line, por meio do Programa Educa+, na plataforma de Ensino a Distância do MMA. Os participantes poderão iniciar o curso a qualquer momento após a realização da inscrição, no horário que for mais conveniente para o inscrito. A primeira turma contará com 2 mil alunos. Mais informações, no vídeo abaixo.

Clique aqui e realize sua inscrição

Bem-estar

Entender o comportamento do animal de estimação é essencial para que uma relação de amizade e cuidado seja estabelecida de forma eficiente. O cão ou gato está em estado de bem-estar quando consegue expressar o comportamento natural de sua espécie de acordo com o ambiente em que está inserido. Para isso dispomos de ferramentas essenciais, como o enriquecimento ambiental.

No curso, por exemplo, é falado bastante sobre a importância da gatificação dos ambientes para gatos (oferecer espaços verticalizados), além das brincadeiras de caça.

É importante que o pet se sinta tranquilo e confortável no ambiente em que vive. É fundamental que o animal tenha suas necessidades físicas e psicológicas atendidas e possa contar com saúde, nutrição e segurança, além de afeto, carinho e atenção em seus dias.

Uma guarda responsável passa por todos esses cuidados. Acolher um animal é ser responsável por toda a sua vida. Assim, o tutor de um animal deve mantê-lo em condições de ter uma vida feliz, cheia de cuidados essenciais e livre de maus-tratos, medo ou insegurança.

Se até o Ministério do Meio Ambiente já colocou foco no bem-estar, é sinal de que o assunto é relevante e deve ser uma preocupação rotineira. Orientar tutores para a qualidade de vida e cuidado eficiente de seus animais de estimação também se tornou uma necessidade.

Convido a todos os tutores a pegarem um tempinho do seu dia para fazer esse curso. É rápido, fácil e super didático. Pode ajudar e muito a prevenir problemas de saúde e comportamento do peludo. Além de possibilitar maior felicidade a todos da família.