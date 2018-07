Vamos aproveitar o final de semana com os peludos? A agenda animal desta semana está bombando, cheia de atividades para todos se divertirem.

Amanhã, dia 18/07, às 16h, Estopinha e Barthô estarão na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Higienópolis, para o lançamento da nova edição do livro “Adestramento Inteligente” do Dr. Pet, Alexandre Rossi.

O próprio Alexandre já adiantou quais são as novidades desse livro: “Alguns conceitos mudaram. Hoje se usa mais cachorro mimado do que cachorro dominante”. O Dr Pet conta que as pessoas não querem mais punir seus animais, mas foram para o extremo oposto.

Além de pets sem limites, os cães estão com problemas de saúde decorrente dessa “política” de fazer todas as vontades do animal. A mais preocupante é a obesidade. “Como os donos ficam muito tempo fora de casa, quando chegam, querem agradar seus cães e dão tudo para eles comerem, sem limites” comenta Alexandre.

Como nem tudo é perfeito, o ditado “casa de ferreiro, espeto de pau” ainda é válido. A Estopinha e o Barthô fazem aulas semanais de adestramento. “O Barthô é extremamente ansioso. O mais difícil é não fazer festa quando chega em casa. Para a Estopinha, o difícil é ensinar a não pular nas visitas, pois todos gostam quando ela pula” confessa Dr Pet.

Para um próximo livro, Alexandre adianta que mudará a palavra proprietário ou dono, por tutor. “Muitas informações mudam e sempre há novas descobertas. O livro sempre vai precisar de atualizações” explica.

E por falar em livro, (esse final de semana está muito cult!) domingo, dia 19/07, terá o lançamento do primeiro livro da coleção Guia Pet Friendly, na livraria da Vila no Shopping JK, das 15h às 18h. Se você quer descobrir onde ir com o seu pequeno, você tem que ler esse guia, cheio de fotos fofinhas. Há dicas, desde restaurantes, a hotéis em São Paulo e até no litoral.

A idealizadora do projeto é a jornalista e fotógrafa Cris Berger, mas a fonte inspiradora foi o Cozumel. “Cozu”, como diz a Cris, foi um lindo Cocker que mostrou para a jornalista o significado de ser pet friendly. Por conta da idade, Cozu pedia atenção e a Cris não deixava o pequeno sozinho. Assim, descobriu onde poderia ir, e até para onde viajar com seu peludo orelhudo.

Infelizmente o Cozumel não estará no lançamento. Ele foi para o céu dos cães no final de 2014. Hoje, quem acompanha a jornalista, é sua mascote Ella. Com suas bochechas irresistíveis, a pequena Sharpei é extremamente sociável e brincalhona. Há quem olhe com estranheza para suas patas. Isso por que a Ella tem uma deformidade de nascença, que dificulta levemente seu caminhar, mas isso só aumenta a sua fofura.

Cris Berger comenta que esse é o primeiro pocket book de sua coleção pet friendly. Ainda não há previsão para o lançamento do próximo, mas as apurações estão a todo vapor. Eu é que não vou perder e vou garantir o meu exemplar! E pode levar seu pet, o shopping JK é pet friendly.

E pra quem gosta de uma boa festa, o “itdog” Bob, dará uma festa julhina boa pra cachorro. Com mais de 171 mil seguidores, o cão da raça Golden Retriever, tem amigos muito diferentes. As fotos mais curtidas são as que ele aparece com seus “irmãos” passarinhos.

Muitos “itdogs” estarão presentes nesse evento, que terá várias atrações, incluindo o concurso “O cãopira mais estiloso”. Se você quer levar seu pequeno, basta acessar aqui e comprar o convite, que custa R$ 50,00. Parte desse valor será revertido para o projeto Desabandone.

Serviço:

Lançamento “Adestramento Inteligente”

Dia 18/07 às 16h

Livraria Saraiva – Shopping Pátio Higienópolis

R. Dr. Veiga Filho, 133 – Higienópolis

Lançamento Guia Pet Friendly de Cris Berger

Dia 19/07 das 15h às 18h

Livraria da Vila – Shopping JK Iguatemi

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi

Dog Sunday

Dia 19/07 das 16h às 20h

Casa92

R. Cristóvão Gonçalves, 92 – Pinheiros

Ingresso R$ 50,00 pelo site https://semhora.com.br/evento/dog-sunday-festa-julina-do-bob