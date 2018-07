Este final de semana tem programação tipicamente paulistana: um city tour pelo centro de São Paulo e muitos, muitos shoppings. Claro que tudo para ir com o amigo de quatro patas.

Se visitar os pontos históricos de São Paulo já é uma delícia, imagina fazer isso ao lado do peludo. A empresa Turismo 4 Patas traz a décima edição do evento “Cãonhecendo São Paulo”, que irá acontecer no próximo domingo, dia 30/08. O programa inclui visitas ao Edifício Martinelli, o casarão pertencente à Marquesa de Santos, o Mosteiro de São Bento, o Pateo do Collegio, a Praça da República, o Viaduto do Chá, o Largo São Francisco e a Catedral da Sé. O percurso de cerca de cinco quilômetros será percorrido a pé em aproximadamente 2 horas. “Preparamos um roteiro especial para que os participantes, humanos e caninos, conheçam e se apaixonem ainda mais por esta grande metrópole”, diz a idealizadora do projeto e turismóloga Larissa Rios.

O local de saída e retorno do tour será o Shopping Light. Estão programadas paradas em praças públicas para descanso e socialização dos animais sob a supervisão de adestradores. Além de um passeio turístico, é uma ótima chance de fazer exercício e socializar o cãozinho.

A previsão do tempo indica sol para o final de semana. Porém, mesmo se chover seu pequeno irá querer passear. Há muitos estabelecimentos cobertos que aceitam animais. Se seu peludo é um bom paulistano e adora um shopping, há diversas opções para ele.

Shopping Pátio Higienópolis

O shopping mais pet friendly da cidade já foi palco para vários eventos caninos. Cães de todos os tamanhos podem desfilar pelos seus corredores. Na parte externa, há um dog bar, onde o pequeno pode beber água a vontade. Muitas lojas também oferecem água e petisco aos visitantes animais.

Shopping Cidade Jardim

Entre seus corredores e jardins é possível encontrar cães de diversas raças e tamanhos. Como há muitos restaurantes e cafés espalhados pelo shopping. Você pode aproveitar para fazer uma boquinha. Se quiser almoçar ou jantar, há restaurantes no terraço que permitem animais na área externa.

Shopping Villa Lobos

Com a proximidade ao parque Villa Lobos, o shopping, que leva o nome do mesmo compositor, também é pet friendly. Lá você pode passear tranquilamente com peludos de todos os tamanhos, com exceção da praça de alimentação.

Shopping Eldorado

Não é muito comum ver animais andando por esse shopping, mas eles são super bem vindos, de todos os tamanhos. Só devem evitar o último piso, onde fica a praça de alimentação.

Shopping J.K. Iguatemi

Apesar dos seus corredores largos, o shopping só aceita cães de pequeno porte e comportados. Porém eles não são permitidos na praça de alimentação.

Muitos shoppings aceitam cães de pequeno porte no colo, carrinho ou bolsa de transporte. Veja aqui outros shoppings de São Paulo, Rio, Brasília e BH que são pet friendly. Se você estiver na dúvida, se o local que você quer ir aceita peludos, sugiro ligar antes para se informar. Afinal ninguém quer ser barrado na porta do shopping, não é mesmo?!

Serviço:

Cãonhecendo São Paulo 10

Data: 30 de Agosto de 2015

Horário: domingo, das 9h às 12hs

Local: Centro, Shopping Light

Preço: R$ 85 por pessoa e R$ 30 por cão

Tel.: (11) 98280-9562

Reservas: www.turismo4patas.com.br