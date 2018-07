O carnaval passou, mas pelo visto os cachorrinhos e seus donos ainda estão de ressaca. Mas não se preocupe! Esse final de semana está lotado de atividades, inclusive bailes de carnaval.

Sábado, dia 20/02, às 10h, começa o Mercado de Patas no Memorial da América Latina. Direcionado para os pets e seus donos, o evento promete um dias agradáveis, com gastronomia, design, moda pet e muita diversão. E que tal uma boa música para descontrair enquanto os pets se conhecem melhor e fazem novas amizades? Para os humanos haverá o 1º Festival de Churros, com tendas de alimentação e food trucks. Um espaço Kids para a criançada e um Mini Shopping para comprinhas com moda, acessórios, design e artesanatos. A entrada é gratuita.

Também no sábado, dia 20/02, no Rio de Janeiro, haverá o Eva Dog Club. Um encontro para incentivar a adoção de animais. Se você já tem seu peludo, pode levá-lo e participar do salão de beleza, fotocabine e degustar o sorvete para cachorro. Será no Parque dos Patins, das 9h às 16h.

No domingo, dia 21/02, teremos dois eventos de ressaca: o Ressaca Carnaval no DogLab e o Ressacão na Dog Adventure.

O Ressaca Carnaval (sem coleira) é o repeteco do Carnadog (que rolou no carnaval), com comidas, música e muita brincadeira para pets e humanos. Será das 14h às 20h no Brooklyn.

Já o Ressacão será das 15h às 19h, na Vila Mariana, com concurso de fantasias e premiações. Tire os adereços do armário que o evento promete!

Nos vemos na quarta-feira, dia 24/02, para falar sobre o comportamento dos animais. Até lá!