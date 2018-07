Nesta semana, a programação faz jus ao nome “Agenda Animal”. Haverá evento para cães e gatos. Todos poderão aproveitar os dias de sol para curtir, se informar e degustar muita comida boa.

No sábado, dia 22 de agosto, haverá a comemoração dos 455 anos do bairro de Pinheiros, em São Paulo. A festa vai rolar, pela manhã na Rua dos Pinheiros e à tarde no Largo da Batata. Como o bairro tem muitos moradores de quatro patas, os pequenos não foram deixados de lado. A organização pensou em tudo. Haverá uma Cãominhada, às 9:30 e, na tenda pet, vacinação antirábica para os cães. Mas as atividades não param por aí. Clique aqui e veja a programação completa.

Os gatos rueiros não precisam ficar com ciúmes. Tem evento especial para os felinos. Acontecerá na Pet Land do Campo Belo. Além de uma palestra sobre comportamento felino, os peludos poderão fazer degustação, conhecer novos produtos, cortar as unhas de graça e ainda ganhar desconto no banho. Para participar, basta aparecer dia 22/08 das 10h às 13h.

Para os pets da grande São Paulo, haverá a 3ª Cãomida de rua do grande ABC. É uma feira gastronômica com comidas para cães, acredita?! Entre as delícias estão a coxinha sem farinha e o hambúrguer. Mas se bater aquela fome, também haverá comidas e bebidas para humanos. Quem está de dieta, pode curtir as palestras que rolam a partir das 14h. Se você ainda não tem um cãopanheiro, não se sinta de fora. No evento haverá uma feirinha de adoção.

Fotos: (Carine Carmargo/Divulgação Caolinária)

Se seu cão é da raça Staffordshire, você não pode perder o encontro da raça, que acontecerá no dia 23/08 às 14:30h. Além de muita baba, o evento terá fotos exclusivas, brindes, sorteios e até degustação. É uma ótima oportunidade de conhecer mais sobre a raça e encontrar muitas pessoas apaixonadas por esses baixinhos invocados que transbordam amor.

Serviço

455 anos de Pinheiros

Rua dos Pinheiros (entre a Av Rebouças e a R Mourato Coelho) e Largo da Batata

22/08 das 09:30h às 22h

Evento para gatos

Pet Land na Rua Vieira de Morais, 1245

22/08 das 10h às 13h

3ª Cãomida de rua do grande ABC

Endereço: Toro Parking – Av. Prestes Maia, 171 – São Bernardo do Campo.

22/08 das 12h às 22h.

Encontro de Staffordshire Bull Terrier

Arquibancada atrás do Redondo (Rua Curitiba, 290)

23/08 às 14:30h