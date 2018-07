A Agenda Animal agora será mensal. Assim, você terá tempo de e programar para curtir diversos eventos, trilhas e promoções ao lado do amigo de quatro patas.

Aqui vão algumas novidades para esse final de semana:

Happy Auer na Galeria Pet

Juntar os amigos depois do expediente para beber, comer e jogar conversa fora em um Happy Hour com os amigos já é pratica comum no mundo inteiro. Já pensou se pudesse levar seu melhor aumigo, aquele que abana o rabinho e vem correndo quando você chega em casa?

A Padaria e Galeria Pet começam a oferecer às sextas-feiras, das 17h às 20h30 o novo Happy Auer na unidade da Oscar Freire, 502. Os donos vão poder se deliciar com petiscos preparados pela Na-Na-Ya Pátisserie como as quiches, tartines e baguettes em pães artesanais e com cheirinho da França (farinha importada deste país). O evento terá no cardápio um combo com 2 petiscos e 2 chopps artesanais (sendo 1 por conta da casa) por R$25,00. Para seus cachorrinhos não ficarem de fora e lamberem os focinhos, terá opções exclusivas e apropriadas para eles, como uma pizza e uma cerveja sabor carne por R$ 12,00.

Rolê das Patas

O projeto Rolê das Patas acontecerá neste sábado, dia 7 de maio, a partir das 11h. Será a 4ª edição no espaço Like Aclimação, em São Paulo. O evento é gratuito e reúne bazar, gastronomia, exposição, música e tattoo para os donos e seus pets no bairro da Aclimação.

Com o objetivo de proporcionar um dia de diversão entre pessoas e animais, nesta 4ª edição o público poderá curtir a tarde com os seus animais em um espaço ao ar livre que apresenta foodtrucks como a lanchonete Bullguer, um bazar composto por 23 lojas com uma grande variedade de produtos para pets e pessoas. A festa ainda reúne DJs – atrações constantes no Rolê – para garantir o som da festa.

O Rolê também oferece serviços direcionados aos fiéis companheiros, como os cuidados de uma pet sitter e um stand de um hotel exclusivo para gatos, o Cat Conforto. Para os fãs de tatuagens, os tatuadores Hugo Trajano e Felipe Bataline oferecem ao público novos desenhos inspirados em cães e gatos.

O evento em parceria com uma a exposição, com as fotos publicadas com a hashtag #ADOTEGRAM durante o mês de abril e maio. O intuito principal é melhorar a visibilidade dos felinos para adoção.

Outro projeto presente no evento é a HOPET, ONG que trabalha a conscientização das pessoas sobre a causa animal. Para coletar cerca de uma tonelada de ração em doações, além de outros itens para o cuidado dos cães, o Rolê de Patas começa uma campanha de incentivo de doações pelas redes sociais.

Programe-se:

Happy Hour vegano sem coleira

Dia 12 de maio, o DogLab abre suas portas para o Chef Gengibre, com um cardápio vegano para você curtir a Happy Hour com seus amigos. O espaço é 100% DogFriendly, então o seu dog pode aproveitar o rolê junto com você!

Pets Adventure 31

Que tal um dia diferente, em meio à natureza, com atividades de terra e água, na companhia do seu “amigão”?

A “Turismo 4 Patas” traz o “Pet’s Adventure 31”, que será realizado no dia 14/05, na Base Rio Abaixo, em Juquitiba (a 70 km da capital paulista). O roteiro está repleto de diversão e integração para cães e seus donos.

Lançamento coleção Ricota

The Bull Store convida para os lançamento, no dia 14/05, das camisetas fofíssimas, pra todo mundo que ama bulls e os dogs em geral. Vai ser um dia muito especial e recheado de surpresas.

Aniversário do Bartolomeu

A Bartolomeu convida a todos para a nossa Festa de 1 ano de Bartolomeu, no dia 14/05. Convide os amigos e vá passar uma tarde com muita diversão, brindes, comidinhas gostosas e sorteios. #PetPartyBartolomeu com Comidinha Pet, *Shake Shake Milkshakes e Cookie Dog Petiscos

Aniversário beneficente de dois anos do CupCake Dog

Também no dia 14/05, o cãozinho de duas patas Cup Cake Dog convida para celebrar seu aniversário e ajudar outros cãezinhos que ainda não tem casa.

Santana Dog Run

No dia 15 será mais uma edição do evento Dog Run, de corrida e caminhada para pessoas e seus cães. O intuito é a família, além das provas de Corrida e Caminhada, ter outras atrações como: apresentação de aglity, distribuição de brindes, premiações, degustação de comidinhas pets, entre outros.

Festival Animal

O Festival Animail vai comemorar a revolução do amor com um lindo evento de rua! A renda gerada neste evento será revertida para saldar as parcelas do financiamento do Centro Cirúrgico da ONG Natureza em Forma. Dia 15 de maio das 12 às 18 horas na Rua General Jardim, 234, Centro de São Paulo

Encontro dos Beagles

Vem aí a segunda edição do encontro de beagles. Dessa vez, no Distrital da Mooca (Parque da Mooca), no dia 21/05. Serão arrecadados ração e produtos de limpeza para um abrigo que está necessitando!!!! Vamos ajudar?!

Trilha com a Gang do Zeca

A Gang do Zeca organiza sua 41ª edição do Gang na Trilha! O Gang na Trilha 41 acontecerá dia 22/05, em Santa Isabel na Fazenda Vale das Cachoeiras, a 68km da Zona Norte de São Paulo. Aproximadamente, 1h20min de viagem.

Nos encontraremos na Fazenda Vale das Cachoeiras às 9h e a diversão rola até às 17h.

Três lagos e três cachoeiras lindas pra gente curtir. E uma paisagem incrível! Vem conhecer este espaço com o Gang na Trilha, vem!

Incrições: gangdozeca@gangdozeca.com.br

Fim de Semana Ecãológico

A Turismo 4 Patas traz mais uma edição do super “Fim de Semana Ecãológico” – um evento que colocará os participantes em contato com a natureza, permitindo a contemplação da fauna, flora e do meio físico natural.

O evento acontecerá nos dias 21 e 22/05, na Praia de Guaraú (Peruíbe, SP) – um paraíso localizado a cerca de 130km da capital paulista – em plena Serra do Mar.

Um dia de cão

A edição de maio será dia 28/05, na Pousada Águas Do Vale. Desfrute desse momento com a sua família e seu melhor amigo. Serão trilhas particulares dentro da pousada, que tem total infraestrutura para receber, além de outras atividades para os cachorros e humanos. Inscrições contato@zagoadestramento. com.br

Exposição com mais de 100 raças

Cerca de 500 cães participarão da exposição de aniversário da Confederação Brasileira de Cinofilia, a CBKC, que é responsável por manter o serviço de registros genealógicos de cães de raça pura (pedigrees) em todo o país, além de estimular e orientar a cinofilia nacional.

O evento ocorrerá em Atibaia, no interior de São Paulo, nos dias 27, 28 e 29, das 10h às 17h. Mais do que ter a oportunidade de conhecer 100 diferentes raças, os visitantes poderão acompanhar os preparativos e cuidados com os cães antes de entrarem na pista da competição. Entrada gratuita.

Ufa! Bastante evento, hein?! Muitas opções de diversão e aprendizado ao lado do peludo. Aproveite!