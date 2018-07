Na primeira sexta-feira de cada mês, fique ligado na Agenda Animal, com a programação dos principais eventos para humanos e peludos se divertirem juntos. Se programe que tem muita coisa boa!

Inauguração Parcão de Moema

Neste sábado, dia 04/06, das 13h às 18h será a inauguração do Parque para cães (parcão) Zeus, Na Praça Nossa Senhora Aparecida em Moema. Antes do início do evento, às 10h haverá a palestra sobre etiqueta pet com a Mari Castro do It Pet Blog.

11º Encontro de Golden Retrivers de São Paulo

No domingo, dia 05/06, das 8:30h às 12h, será realizado o encontro dos Goldens no Parque do Ibirapuera. A entrada será pelo portão 6. Haverá arrecadação de ração para ONGs.

Encontro de Jack Russell na Mooca

Tanbém no domingo, às 11h, ocorrerá o encontro dos cães da raça Jack Russell (aquele do filme O Máscara). Haverá food truck e muita diversão. Lembrando que o cachorródromo da Mooca (Rua Taquari, 549) possui portões e cercas, um local seguro para os pets.

FLAMOB: fotos de cães

A melhor parte de ser um cão é brincar, correr, nadar, se divertir e interagir com outros cães. Poder fotografar cada momento de diversão é o passatempo favorito de muitos tutores. Participe do 1º FLAMOB – Festival e Prêmio Latino-Americano de Mobgrafia (fotografia captada e editada em aparelhos móveis), que acontecerá de 18 de junho a 24 de julho no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. O projeto inovador é idealizado pela mObgraphia e reunirá os melhores registros de fotografias capturadas e editadas por smartphones.

Para concorrer, é necessário postar a foto do pet no perfil pessoal do Instagram com a legenda do momento registrado, usando as hashtags #flamob e #bravecto juntas, na mesma foto. As fotos podem ser postadas até domingo, dia 05/06. Serão pré-selecionadas 50 fotos participantes como finalistas, que integrarão um vídeo que será exibido durante todo o FLAMOB, no MIS, e serão destaques nos canais mObgraphia. Dessas, cinco serão vencedoras e ganharão Troféu FLAMOB 2016, Kit Bravecto surpresa, print em papel fine art e exibição impressa em local de destaque no MIS durante todo o FLAMOB. Os critérios de seleção serão o olhar artístico da foto, a originalidade e criatividade.

Patas na Trilha

O evento será realizado pelo Turismo 4 Patas, no dia 11 de Junho, no município de Atibaia (SP), a cerca de 60 km da capital paulista. A recepção será na Pousada Pedra Grande. O percurso será de aproximadamente 5km, com subidas e descidas. Indicado para humanos e cães que já tenham alguma experiência em trilhas.

Adocão: o maior evento de adoção do Brasil!

Durante o fim de semana (11 e 12/06), das 10h às 18h, no Shopping Eldorado (que é petfriendly), haverá a terceira edição do maior evento de adoção de cães do país: o Dia da Adocão. Serão, ao todo, 240 cães de nove ONGs a espera de um lar. O tema desta edição é “Um passeio para toda a vida” e tem o objetivo de promover os benefícios de se passear com os pets. Os visitantes receberão um Mapa Pet Friendly de São Paulo, especialmente desenvolvido para o evento, com 20 dicas apuradas pela jornalista Cris Berger autora do Guia Pet Friendly.

Os interessados em dar um lar para os animais, além de passarem por uma entrevista de avaliação de perfil, devem estar munidos dos seguintes documentos: originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência.

Quem for já acompanhado de um peludo, poderá fazer um circuito de passeio educativo, check up oral nos pets, tatuagens removíveis com o tema dog lovers e assistir a um live paiting com Rafael Mantesso, dono do Jimmy The Bull, que irá ao evento para ajudar seus amigos de quatro patas a encontrar um lar.

Um dia de cão em Atibaia

No sábado, dia 18/06, às 8h será o evento “Dia de Cão”. É um oportunidade de passar o dia em um hotel e fazer trilhas com os cães. Tudo sem preocupação, pois os passeios são acompanhados e orientados pelo Adestrador comportamental Richardson Zago e sua Equipe. É um percurso tranquilo e seguro, bastante divertido e importante para a interação entre cães e humanos. Inscrições: contato@zagoadestramento.com.br

Evento pet em Campinas

O My Pet Star foi criado porque todo pet tem uma estrela dentro de si. Não importa se é do tipo aventureiro, caçador, galã de cinema, comediante, hipster, geek, fashionista, roqueiro, corredor, destruidor, pegador de bolinha…ele sempre vai brilhar de alguma forma. A inspiração veio da calçada da fama em Hollywood! Preparem-se para muitas fotos, afinal seu Pet é Star!

Encontro de Vira Latas

Não só os cães de raça que têm encontro. Chegou a vez dos sem raça definida (SRD). Será no domingo, dia 19/06, das 8:30h às 12h, no Parque do Ibirapuera (entrada pelo portão 6). Não esqueça de levar ração para as ONGs.

Arraiá dos Beagles

Também no dia 19, das 13h às 17h, no Patinhas Urbanas (Rua Jorge Valim, 351), haverá o aurraiá dos Beagles. É a oportunidade de todos os donos de orelhudos danados se encontrarem. Haverá muita diversão, brindes e sorteios.