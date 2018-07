Julho é mês de férias e época de aproveitar as últimas festa juninas (julinas). Então, aqui está a Agenda Animal com muitos eventos, para você curtir ao lado do seu peludo.

Pet&Play

Até o dia 10 de julho, de quinta a domingo, os “cãovisitantes” do Shopping VillaLobos terão uma atração inédita cuidadosamente projetada para eles, na qual os “donos de estimação” é que são os convidados: a Pet&Play. Localizado no estacionamento aberto, uma área de brincadeiras formada por quatro atrações: Sala de Bolinhas, na qual cerca de 30 bolinhas caem de um compartimento para que os cães possam brincar e, além disso, ainda podem ter a sorte de encontrar uma delas premiada; Pula Pula, é a vez do pet se divertir sozinho com muita adrenalina, e se precisar de ajuda, os profissionais estarão por perto; Agility é o espaço ideal, pois conta com vários elementos como escorregadores e obstáculos em formato de rodas; Foto Cão Fantasia, onde os pets posam com acessórios com seus amigões humanos para uma foto que será impressa na hora e custa R$10; e a mais legal Prainha com Banho, uma área de 25m² com areia e uma piscina de 4 mil litros de água. Depois da farra, os pets seguem para a operação banho a partir de R$45 (para cachorros de pequeno porte).

Mas não é só brincadeira. No Lounge it Pet a idealizadora do It Pet Blog, Mariana Castro, apresenta assuntos diversos do mundo pet. O objetivo principal é disseminar informação de qualidade com palestras sobre assuntos do dia a dia. Para fechar a atração, não poderia faltar a Feira de Adoção que contará com apoio de duas ONG’s de São Paulo: Clube dos Vira-Latas e AILA- Aliança Internacional do Animal. Parte da bilheteria da Pet&Play será revertida para a ONG Patas Therapeutas.

Além disso, o Shopping VillaLobos é pet-friendly e a entrada dos pets é permitida na sua área interna, inclusive em restaurantes que liberam a entrada dos pets nas varandas. Ainda na parte interna do shopping, os bichinhos poderão guiar seus donos por caminhos espalhados pelos corredores através de cheirinho especial, onde encontrarão totens com água e biscoitinhos gratuitos.

Horário: quinta, sexta e sábado, das 12h às 22h/ domingo das 12h às 20h

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 4.777

Arraial da MOM

Neste sábado, dia 02/07, das 11h às 17h, será o arraial da MOM Cães e Gatos (Av Helio Pelegrino, 770). Haverá dicas de adestramento e fotógrafo de pets, além de muita comilança!

Inauguração Pet Help

No sábado, dia 02/07, das 10h às 16h, será a inauguração do pet shop Pet Help Pet Onco no bairro Alto de Pinheiros (R Pio XI, 2312). Haverá sorteios e distribuição de brindes!

Festa na Padocão

Ainda no clima junino, a Padocão (Al dos Nhambiquaras, 1665) fará um encontro junino, neste sábado, dia 02/07, das 9h às 14h, recheado de comidas típicas e muitas brincadeiras. Vá com seu peludo a caráter e concorra a brindes.

Cãorraial

Também no sábado, das 10h às 14h, será a festa junina do Quintal dos Bichos (Rua Francisco Leitão, 344). Haverá barraquinhas de pipoca, algodão-doce, maçã do amor e lanches para os humanos. Além de muitas guloseimas para os peludos. Para se divertir, terá a barraca de lambeijo e piscina de bolinhas. Leve cobertores e ração para doar para a ONG Pit’s Ale’s.

Arraiá na Dog Smile

No sábado, dia 02/07, das 12h às 18h, haverá o maior arraiá de São Bernardo do Campo. A Dog Smile (Rua Flávio Fongaro, 34) abre suas portal para um arraiá com muita brincadeira, comidas tipicas e a tradicional “Cãodrilha”. Não deixe seu amigo ficar fora dessa. Serão dados brindes para melhor caracterização.

Encontro de Golden no Ibirapuera

No domingo, dia 03/07, das 08:30h às 12h, haverá o primeiro encontro de 2016. A entrada pelo portão 6, ao lado esquerdo no gramado, no Parque do Ibirapuera. Serão arrecadadas ração para ONGs.

Inauguração GoldenPet Day Care

Dia 03/07, no domingo, das 10h às 18h, será a inauguração aos amigos caninos e humanos para conhecerem o espaço que foi projetado a eles, restando poucos dias para abertura.

Estamos bastante animados com o resultado e com a transformação do espaço localizado na R. Demóstenes, 154 no Campo Belo.

Patinação no gelo com pets

A pista de patinação no gelo, que vai funcionar gratuitamente de 8 a 17 de julho no Parque Villa-Lobos, terá uma atração a mais: um trenó desenvolvido especialmente para levar os bichinhos de estimação (de até 12 kg) para patinar junto com os donos. O evento Férias no Gelo ficará aberto ao público diariamente das 11h às 19h, no anfiteatro do parque.

Para participar, basta apresentar documento com foto e preencher um termo de responsabilidade. A patinação é permitida para adultos e crianças acima de cinco anos. Menores de 14 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis e menores de cinco terão trenó à disposição.

CãoPira Fest

No sábado, dia 09/07, das 13h às 17h, o Pet Store Tric Trics e Firulas (Rua Potiguares, 248 – Tatuapé) convida a todos a participarem do arraiá. Haverá concurso para eleger o melhor cãopira e cãopirinha, com distribuição de prêmios e muita comida boa.

Festa Junina para cãezinhos

A tradicional Festa Julina do Planet Dog Resort (Av. Prof. Vicente Rao, 783), será no domingo, dia 10/07, das 14h às 17h. Com decoração e música temática, a festa terá barraquinhas de comidas e bebidas típicas para os tutores, como pipoca e quentão. Já os pets serão agraciados com petiscos próprios para os animais. A entrada é um pacote de ração ou uma roupinha que serão doadas para ONGs de proteção animal.

A festa é aberta ao público. Aqueles que não são clientes precisam enviar um e-mail para confirmar a presença: contato@planetdogresort.com.br.

Patas na Trilha

Atenção trilheiros, mais uma vez, preparem as mochilas e o espírito aventureiro, porque a Turismo 4 Patas estreia um super roteiro para o “Patas na Trilha 77”. O evento será realizado no sábado, dia 16 de julho, das 9:30 às 16h, no município de Nazaré Paulista (SP), a cerca de 90 km da capital paulista. O grupo será recepcionado no Sítio Vale da Colina, com um delicioso café da manhã e, a partir daí, pets e tutores terão a oportunidade de iniciar um delicioso contato com a natureza.

Prepare-se para um dia inteirinho de muita diversão, relaxamento e aprendizado, em contato com a natureza e com paisagens belíssimas. Uma experiência indescritível, para você e o seu amigão. As incrições devem ser feitas aqui

Gang na Trilha

No dia 17 de julho, domingo, das 9h às 16h, acontece o Gang na Trilha 43 – Itapecerica da Serra. É um novo espaço da Gang do Zeca, com trilha de dificuldade média e 4km de percurso. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail gangdozeca@gangdozeca.com.br

Um dia de cão

Aproveite as férias e vá se divertir e desfrutar da Pousada Águas Do Vale com a sua família, seu melhor amigo, no “Um dia de cão”. Será no dia 23 de Julho, das 8h às 17h. Haverá trilhas particulares dentro da pousada, com total infra estrutura para receber humanos e peludos.

A trilha e o mergulho ao lago são acompanhados e orientados pelo Adestrador comportamental Richardson Zago e sua Equipe. É um percurso tranquilo e seguro, bastante divertido e importante para a interação entre cães e humanos.

O valor por pessoa é R$ 90,00 e R$ 70,00 por cachorro. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail contato@zagoadestramento.com.br

Encontro de Bulldogs – ChurrasBulls

No domingo, dia 24/07, das 12:30h às 17:30h, no The Dog Resort (Rua Laurindo de Brito, 563), haverá o encontro do buldogues. O ingresso custa R$ 65,00 por pessoa (e um cachorro) e dá direito a um belo churrasco e daycare para os cães.