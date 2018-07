O Halloween, comemorado mundialmente no dia 31 de outubro, é sempre uma boa desculpa para pessoas de todas as idades brincarem de se fantasiar. Vai dizer que você não tem vontade de sair por aí pedindo “doces ou travessuras”? Essa data tem ganhado força no Brasil com diferentes comemorações e assim como já acontece em outros países. E, claro, que os pets não poderiam ficar fora dessa. Confira as festas a fantasia que irão rolar e diversos outros eventos para curtir ao lado do peludo.

Halloween de cães na Petz

A festa de halloween, no dia 29/10, contará com brincadeiras, barraquinhas de quitutes e concurso de fantasias. Quem participar poderá também ajudar os animais abandonados. Toda a renda arrecadada será revertida para o Projeto CEL – Casa Esperança e Liberdade para Animais Carentes, ONG parceira que busca um novo lar para os pets resgatados das ruas. O “Halloween Canino” começará às 16 horas, e o CãoCurso de fantasias, às 19h30 e premiará os três bichinhos que estiverem com as fantasias mais criativas. O evento será realizado no estacionamento da Petz Marginal Tietê, localizada na Av. Presidente Castelo Branco, 1.795, próximo à Ponte da Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.

Halloween na Padaria Pet

Para ninguém de ficar de fora, a Padaria Pet da Osacar Freira irá realizar no dia 29 (sábado), das 12 às 18h, a primeira edição do Aulloween, uma festa terrivelmente fofa e divertida para todos os apaixonados por cães. Durante o evento, os pets brincarão na piscina de bolinhas feita especialmente para eles e ainda participarão de um “cãocurso” para a eleição das três melhores fantasias. O dono e seu cachorro que pedirem “doces ou travessuras”, levarão uma supresa para casa.

Adoção com a AMPARA

A AMPARA Animal (Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados) – é uma OSCIP, sem fins lucrativos, que ajuda abrigos e protetores independentes – fechará as comemorações do Dia dos Animais (celebrado em 4 de outubro) com um grande evento de adoção de pets. Nos dias 29 e 30 de outubro, cerca de 40 cães e 20 gatos estarão à espera de um novo lar em uma estrutura montada na Cobasi Villa Lobos. Os kits para adotantes trarão alimentos e alguns brindes como comedouro para os pets adotados. E para quem já tem cachorro, uma Vila PET será montada para estimular a interação entre os animais e seus donos.

MAPAA e Pet Marchè promovem evento de adoção

A ação acontecerá no dia 29 de outubro, das 10h às 16h, no Pet Marchè no bairro da Vila Mariana (SP) Especializada no resgate em situações emergenciais, conscientização dos cuidados aos animais, adoção consciente e terapia assistida, a ONG trará cinco cãezinhos que estão à procura de um lar. O Pet Marchè fica na Rua Humberto I, 899.

Adote um pet na net

No sábado, dia 29/10, das 11h às 18h, a Ong @adoteumpetnanet fará um evento de adoção na flagship da Rua Consolação 3344. Fique tranquilo pois filhotes e adultos são todos castrados! Para adotar, leve RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

Domingo no Clube de Cãompo (Itu)

Quem não gosta de bruxas e fantasias, pode curtir um domingo animado, no Clube de Cãompo, em Itu. Um dia para relaxar com amigos e seus peludos. Local 100% cercado e seguro, com um gramado enorme, piscina para cães e humanos, estacionamento no local. Haverá um mega Picnic. O valor por peludo é R$ 30,00.

Playground gratuito para bichinhos de estimação em Aricanduva

Na loja Petz Aricanduva, na zona leste de São Paulo (Av. Rio das Pedras, 2.207) funciona um espaço especial para brincar com seus bichinhos de estimação. Um playground gratuito, com dez brinquedos desenvolvidos para as famílias se divertirem com seus pets, foi inaugurado no Dia das Crianças, 12 de outubro. O novo espaço tem também área de beleza vip (onde as pessoas poderão participar do banho e criar looks para seus pets) e salão de festa para aniversário, além de área de espera kids, com ambiente lúdico infantil.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 22h; domingo e feriado, das 9h às 18h