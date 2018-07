Finalmente o final de semana chegou! Vamos sair da dieta com a Agenda Animal?

O sábado, dia 05/03, começa com uma bate-papo, às 11h, sobre alimentação natural na MOM Cães & Gatos. Tire todas suas dúvidas sobre essa forma natural de viver para cães e gatos.

No mesmo dia, das 9h às 16h, haverá o lançamento da parceria entre Cãolinária e a Clínica Bem Estar Animal (Rua Antonio Pereira de Souza, 275). Leve seu pet para degustar quitutes naturais e conhecer este novo espaço, que ainda conta com banho, tosa e toda a infraestrutura para cirurgias.

Os peludos já estarão com a barriga cheia, mas e os humanos? Também no sábado, das 12h às 20h, terá a Lasanhada Beneficente. A House of Food (Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 57 – Pinheiros) cedeu o espaço para realizar esse evento super petfriendly em prol à campanha Uma Tonelada de Ração e Amor. Ao comprar a lasanha (R$18,00) você doará 1 quilo de ração para alimentar cães e gatos de protetores independentes e ONGs. Além de comer e se divertir com seu peludo, você fará parte dessa super corrente do bem. Se quiser, você também pode levar sua doação para a Campanha.

Cansou de comer? Que tal uma baladinha para gastar as calorias? O DogLab fará no domingo, dia 06/03, das 14h às 22h, o Ladies Sunset, em comemoração ao dia da mulher (08/03). É uma ótima oportunidade para curtir, dançar, beber e comer ao lado do seu amigo de quatro patas. Detalhe: tudo sem coleira. O ambiente é fechado e todos podem se divertir a vontade. Tá esperando o que? Bora cair na balada!

Nosso próximo encontro será na quarta-feira, dia 09/03. Até lá!