Finalmente o carnaval chegou! A data mais esperadas pelos foliões humanos e caninos. Mas cuidado para não exagerar!

8 dicas para cair na folia com seu cão

Para não correr riscos, que tal ir a bloquinhos próprios para os pequenos?

No Rio de Janeiro, dia 06/02, haverá o BloCão da Barra. Pelo terceiro ano consecutivo, os bichinhos de estimação vão poder cair na folia em um bloco criado especialmente para eles. O Blocão da Barra vai sair no sábado de carnaval, a partir das 9h, na Praça São Perpétuo (Praça do Ó), na Barra da Tijuca. São esperados 300 pets fantasiados.

Animado por uma banda de marchinhas, o bloco é promovido pelo Park Clube do Totó – um parque aquático para cães que fica na Barra. Antes do desfile, que é feito ao redor da praça, será realizado concurso de fantasia em um palco montado na praça e, depois, brincadeiras, sorteios de brindes e batalha de confete. O evento tem até samba-enredo cujo refrão diz “Au au au, o Blocão é animal”. O horário de término é às 12h, mas muitos continuam na folia até às 13h. A entrada é grátis.

Mais informações: www.facebook.com/www.clubedototo.com.br

Para os paulistanos, no domingo, dia 07/02, das 14h às 21h, haverá o Carnadog: bloco bom pra cachorro. Será no DogLab (Rua Texas, 605). Nesse bloco, os nossos melhores amigos são os foliões! Vista a melhor fantasia e pule carnaval ao som dos DJs Daniel Foncek, Felipe M. Delgado vs Thaty, João Laion e Lia Macedo. Todos farão sets carnavalescos para cachorros e donos não ficarem parados. É gratis! É carnaval! É animal!

Quer saber mais? Clique aqui.

Mas se seu pet não curte carnaval, ainda há opções lights, como parques, shoppings ou uma viagem para curtir o feriadão.

Nosso próximo encontro será na quarta-feira, dia 10/02, na ressaca do carnaval. Até lá!