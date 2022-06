O inverno ainda não começou, mas os dias frios parecem que vieram para ficar. Muitas dúvidas pairam nesse momento. O que fazer para garantir a saúde do pet? Como saber se ele sente frio? Posso por roupinha? Pode dar banho? Calma que iremos responder tudo isso!

1. Como saber se o cachorro está com frio?

Assim como nós, os cães podem tremer e ficar com os pelos arrepiados quando sentem muito frio. Segundo a médica-veterinária Sofia Dressel, eles ficam com o corpo mais encolhido e deitam-se enroladinhos na tentativa de perder menos calor corporal. “Quando querem se manter aquecidos eles podem ficar menos ativos, mais escondidos e procurarem ficar em lugares mais quentes da casa como sofá, cama e cantos onde há menor corrente de ar” pontua.

Mas tem que saber diferenciar tremor de frio e tremor de medo. Por isso, é muito importante avaliar todo o contexto do momento em que eles apresentam esses comportamentos. Sentir a temperatura das extremidades, como patas e pontas de orelhas também podem ajudar na avaliação.

Sofia conta que os filhotes e os idosos são os que mais sofrem com o clima frio, tanto por conta da imunidade, como pelos mecanismos de controle de temperatura corporal, que não costumam funcionar muito bem nessas faixas etárias. A Aurora (minha velhinha) que o diga! Está pedindo para dormir embaixo das cobertas toda noite.

2. Preciso colocar roupa no meu cachorro?

Cães muito peludos e os que possuem sub pelos (um tipo de pelagem dupla que os protege naturalmente do frio) não precisam de roupinha. Mas se mesmo assim você quiser colocar, o ideal é que os cães com pelos longos fiquem vestidos por mais que algumas horas. Segundo Sofia, o atrito da roupa com os pelos forma nós bem difíceis de serem desfeitos e que muitas vezes precisam ser cortados durante o banho, ficando com falhas na pelagem.

Já os cães de pelos curtos e pequeno porte podem usar roupinhas por mais tempo, mas precisam ser acostumados para aceitar as vestimentas. A roupa não é uma coisa natural para eles. “Ao escolher uma roupinha para manter o pet aquecido, dar preferência para modelos confortáveis, não muito justos e com o mínimo de detalhes e enfeites desnecessários” explica Sofia.

Se seu cachorro odeia roupa ou trava, quando uso uma. Você pode oferecer caminhas, casinhas, tocas e cobertores quentinhos, ou treinar seu cachorro a gostar de usar roupinha. Veja no vídeo abaixo.

A médica-veterinária e coordenadora de Pronto-Socorro do Veros Hospital Veterinário, Fernanda Pereira Risoli, mostra que um pinscher, por exemplo, tem aquele pelo curtinho e pouca massa muscular, o que faz com que ele sinta mais frio que um akita ou um husky siberiano, que têm pelagem muito mais longa e são originários de regiões de baixas temperaturas. “Existem os casos inversos, ou seja, cães de grande porte e pelagem curta, como um rottweiler, ou de pequeno porte com pelagem longa, mas que costumam ser tosados bem rente à pele, como o shih-tzu. Para eles, pode ser indicada a proteção extra também”, explica.

No caso da faixa etária, observa Fernanda, filhotes e idosos são outros candidatos a usar roupa no inverno, pois seus pelos são mais curtos e finos, e eles têm massa muscular e camada de gordura menores do que os adultos. São pacientes que podem ser, por algum motivo, imunodeprimidos, ficando mais suscetíveis às “doenças de inverno” e sentindo mais frio.

Considerando todas estas variáveis, o tutor deve ficar atento aos sinais pelos quais os pets demonstram a sensação de frio. Quando eles começam a se encostar nos humanos com mais frequência, procuram por fonte de calor, estão com a ponta das orelhas e as almofadinhas das patas geladas ou apresentam tremores, está na hora de pensar numa roupinha.

Geralmente as imagens que vemos de cães na neve mostram raças como o Husky, Akita e São Bernardo. Segundo Sofia, essas raças são originárias de regiões frias, possuem um porte grande, robusto, pelagem dupla e muitas vezes uma certa camada de gordura, por isso esses cães estão mais bem adaptados ao clima frio e conseguem até brincar na neve sem roupas.

3. Cachorro tem mais fome no frio?

Quando a temperatura do ambiente cai, o corpo precisa produzir mais calor para se manter aquecido, explica Sofia. Todo esse processo de produção de calor demanda muita energia e isso pode fazer com que o apetite aumente, então o cão pode sentir mais fome e precisar de um aporte nutricional maior nessa época do ano. “É muito importante que o peso do animal seja acompanhado por um médico veterinário, pois um pet saudável precisa manter um bom peso corporal, sem perdas nem excesso de peso” lembra Sofia.

4. É normal cachorro ficar mais parados no frio?

Sofia explica que ficar mais tempo parado é uma forma de gastar menos energia e economizar para a produção de calor corporal. “Devemos ficar atentos porque a diminuição da atividade também pode ser um sinal de dor e desconforto. É muito importante a gente observar a forma que os nossos pets se movimentam e consultar um veterinário ao notar que o pet está menos ativo, mancando ou com uma postura diferente” indica.

5. Doenças comuns do inverno

No inverno são mais comuns problemas articulares e respiratórios. A gente geralmente se preocupa com a temperatura baixa, mas esquece da umidade do ar e nessa época do ano o clima fica mais seco. “Algumas doenças respiratórias como a Tosse dos Canis podem ser prevenidas com vacinação, mas nem todas as doenças comuns dessa época do ano tem vacina. Por isso é tão importante manter o pet bem alimentado, em um ambiente adequado e saudável, com visitas regulares ao Veterinário” relembra.

6. Gripe e Pneumonia em cães

Cães podem ficar gripados, mas o vírus da gripe canina não é o mesmo da gripe humana. Segundo Sofia, em quadros respiratórios mais graves eles também podem desenvolver pneumonia, mas são vários os fatores que podem causar essa doença. “Só o Médico Veterinário é capacitado para examinar e tratar a causa de forma correta, então jamais medique seu cão por conta própria” alerta.

7. Banho

Nessa época do ano também podemos reduzir a quantidade de banhos e evitar que o cão frequente ambientes fechados com muitos animais. Mesmo que o ambiente esteja preparado para receber o pet, o peludo pode sentir frio durante o banho e a secagem. A diferença de temperatura do espaço de banho e tosa e a rua também pode se tornar um problema.

Segundo o especialista e sócio fundador da Doggi, Thiago Calixto, os cuidados com a higiene não devem ser adiados por conta do frio. “Existem formas de realizar a higienização do seu cachorro em locais apropriados, como os pet shops, que possuem infraestrutura adequada para evitar as variações de temperatura”, conta.

Sobre a tosa, Thiago sugere para não tosar em tempo frio. Isso porque o pelo do animal serve como um isolante térmico, o que facilita o aquecimento nos dias de frios mais rigorosos. Por isso, caso seja necessário, realize apenas a tosa higiênica.

Evite dar banho em casa. “Além da temperatura da água, o pelo e pele do seu dog precisam dos produtos e da secagem corretos. O banho em casa exige cautela, principalmente para evitar outros problemas de saúde. Por isso recomendamos que o leve em um lugar especializado para realizar esse tipo de serviço, pensando na saúde e cuidado nesse momento especial” finaliza Thiago.

Qualquer dúvida ou alteração no comportamento do seu pet, leve-o imediatamente ao médico-veterinário. O bem-estar deles é nossa responsabilidade.