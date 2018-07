Sol escondido, temperaturas mais baixas… É, o outono está chegando. A estação que as folhas caem começa nesta sexta-feira, dia 20 de março. Mas não são apenas as folhas que caem, não é mesmo?!

Na natureza, essas alterações são a “dica” que os animais têm para começar a se preparar para a nova estação. O outono e a primavera são as estações de mudança. Durante esses dois períodos, os animais devem se preparar para as alterações climáticas extremas, que ocorrem no inverno e verão. Aqui no Brasil não há tanta mudança, quando comparamos com outros países. Mas mesmo assim, os animais se preparam.

Para observar essa adaptação, basta olhar para o chão da casa ou para o saco do aspirador. O chão parece filme de velho oeste, com as bolas de pelo voando. Tudo isso por que eles começam a soltar muito mais pelo do que o normal. Afinal, eles estão trocando a pelagem mais leve do verão, por uma mais pesada e espessa para o inverno. Com a gente não é diferente. Não a troca de pelos, mas a do guarda roupa. Deixamos as regatas e vestidos fresquinhos, para pegamos os casacos e botas.

Mas como resolver o problema do pelo?

5 dicas para ajudar seu pet nessa mudança de estação:

1) Escove seu pet com mais frequência (a cada dois dias). Além de ajudar na queda dos pelos, é uma ótima forma de ter um momento relax com ele. Tem várias escovas no mercado, mas a que eu mais gosto é essa da foto.

2) Deixe um cobertor para ele dormir a noite. Nessa época ainda não é necessário o uso de roupinhas. Um cobertor para ele se cobrir já é suficiente.

3) Converse com o veterinário sobre a possibilidade de adicionar algum complexo vitamínico natural, como o levedo de cerveja. Ajuda a diminuir a queda dos pelos.

4) Por incrível que pareça, passear e brincar com seu pet ajuda a deixa-lo relaxado e feliz. Isso diminui a queda dos pelos.

5) Evite banhos com muita frequência. O ideal é a cada 15 ou 20 dias. O excesso de banho ajuda a cair mais pelos.

Se a queda de pelos for excessiva e formar buracos ou a pele ficar vermelha, leve imediatamente ao veterinário. Na época de chuvas, fica mais úmido e é mais propenso a ter problemas de peles causados por fungos. Fique de olho.

Na próxima semana falaremos sobre petiscos. Você sabe para que servem os bifinhos e quando eles devem ser dados? Você pode usar um petisco natural e ainda brincar com seu pet. Não perca na próxima semana, dia 25/03!